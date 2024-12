Bývalý zaměstnanec žaluje Apple, firma ho údajně špehovala

Amar Bhakta žaluje Apple na základě údajného sledování jeho mimopracovních aktivit

V pracovním i soukromém životě využíval stejné zařízení, včetně osobního účtu na iCloudu

Dle jeho tvrzení k této praktice Apple své zaměstnance nutí

Ačkoli se nejedna velká technologická společnost snaží tvářit jako uvolněné a radostné místo pro práci, v jádru se stále jedná o velké nadnárodní korporace, které jsou svázány desítkami interních nařízení a směrnic. Své by o tom mohl vyprávět bývalý zaměstnanec Applu Amar Bhakta, který svého bývalého zaměstnavatele žene až před soud. Mediální společnost Semafor zveřejnila jeho žalobu, která se týká „fyzického a elektronického sledování.“

Sleduje Apple své zaměstnance i mimo kampus v Cupertinu?

Jak uveřejnil Semafor, Amar Bhakta, který je v tomto případu žalobce, pracoval od roku 2020 v oblasti reklamních technologií pro společnost Apple. Podle žaloby Apple použil své zásady ochrany osobních údajů, aby poškodila jeho vyhlídky na zisk budoucícho zaměstnání. Gigant z Cuperina například zakázal Bhaktovi účastnit se veřejných vystoupení o digitální reklamě a donutila ho odstranit ze své stránky na LinkedIn informace o jeho práci ve společnosti Apple. „Pro zaměstnance společnosti Apple není ekosystém Apple uzavřenou zahradou. Je to vězeňský dvůr. Panoptikum, kde zaměstnanci ve službě i mimo ni podléhají vševidoucímu oku společnosti Apple,“ uvádí se v žalobě.

Žaloba dále tvrdí, že zásady Applu nutí zaměstnance, aby digitálně propojili svůj pracovní a domácí život, a to tak, aby Apple věděl o všem, co dělají mimo své zaměstnání. Jako příklad byl uveden požadavek, aby zaměstnanci používali k práci pouze zařízení vyrobená Applem. Protože Apple firemní zařízení omezuje, většina zaměstnanců nakonec podle žaloby používá svá vlastní zařízení s nakousnutým jablkem ve znaku. Při používání vlastních zařízení pochopitelně používají své osobní účty na iCloudu, přičemž musí souhlasit s používáním softwaru, který dává společnosti možnost vidět prakticky cokoli, co se na daném zařízení děje, včetně jeho polohy v reálném čase.

„Pokud používáte svůj osobní účet na iPhonu, iPadu nebo počítači spravovaném nebo vlastněném společností Apple, podléhají veškerá data uložená v zařízení (včetně e-mailů, fotografií, videí, poznámek a dalších) možnosti k nahlédnutí Applu,“ uvádí se podle žaloby v interních zásadách společnosti. Aby se zaměstnanci vyhnuli potenciálnímu sledování ze strany giganta z Cupertina, museli by používat pracovní zařízení a používat samostatný účet iCloud určený pouze pro práci. To ale podle žaloby společnost „aktivně nedoporučuje.“

Z širšího pohledu je žaloba zajímavá, protože se týká ochrany soukromí ze strany Applu v době, kdy se firma prezentuje jako bezpečná alternativa zaměřená na ochranu soukromí ve věku umělé inteligence. Na druhou stranu je nutné podotknout, že zaměstnanci ve velkých korporacích často pracují s citlivými údaji, u kterých není žádoucí, aby se dostaly do rukou konkurence, přičemž informace o možném sledování není pro zaměstnance ve většině případů zatajována. O tom, zda je v právu Bhakta, nebo zda Apple v tomto případě neudělal nic v rozporu se zákonem, rozhodně až soud.