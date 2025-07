Kdy Apple představí iPhone 17? Tento termín si dejte do kalendáře

Léto je v plném proudu, ale fanoušci technologických novinek už pokukují po měsíci září, se kterým přichází druhá část „sezóny“. Hned zkraje září by měl obří konferencí v americkém Cupertinu odstartovat Apple, který v tomto termínu uvede a představí nové iPhony 17. Insider Mark Gurman se ve svém posledním reportu Power On zamyslel nad tím, kdy se očekávaný iPhone Event asi odehraje.

Klíčovým zářijovým termínem pro Apple bývá Svátek práce, americký federální svátek, který se slaví 1. září. Gurman tvrdí, že prezentace hardwarových novinek – mimo jiné iPhonů, Apple Watch a letos také upravené verze Vision Pro – se odehraje týden po Svátku práce. Vzhledem k tomu, že 1. září je v pondělí, je velmi jednoduché předpovídat, že konference Applu dostane prostor v druhém týdnu, tedy od 8. do 12. září.

