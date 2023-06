iPhone, který nasadíte na hlavu? Apple odhalil unikátní brýle Vision Pro

Headset Vision Pro chce změnit způsob, jakým vnímáte rozšířenou a virtuální realitu

Je skrze něj vidět a vy se tak můžete pohybovat v prostoru; vaše okolí navenek pozná, když něco sledujete

Snadno v něm můžete zobrazit obrazovku z vašeho Macu, iPadu či iPhonu

Je to tady! Po letech čekání jsme se konečně dočkali náhlavní soupravy s logem nakousnutého jablíčka. Apple do tohoto segmentu vstupuje v době, kdy z něj spousta hráčů stihla vystoupit, jelikož nedokázala zákazníky přesvědčit o jeho přínosu. Apple je však známý tím, že se do nových odvětví nevrhá po hlavě, ale spíše se potichu učí z chyb svých konkurentů, aby poté vdechl dané technologii pořádný smysl. Je to případ i právě představené soupravy Apple Vision Pro?

Apple Vision Pro: propojení reálného a virtuálního světa

Headset Vision Pro vypadá podobně jako běžné náhlavní soupravy kombinované s potápěčskými brýlemi. Může za to především průhledné sklo na přední straně, skrze které lze vidět okolí, zároveň se od něj můžete zcela odpojit. Souprava také využívá prvky z jiných produktů Applu – polstrování připomíná sluchátka AirPods Max, z hodinek Apple Watch si zase headset vypůjčil digitální korunku, kterou lze regulovat úroveň propojení virtuálního a reálného světa.

Apple s Vision Pro zavádí nový pojem Spatial Computing, který má definovat práci a zábavu ve virtuálním světě, který si můžete promítnout do svého okolí. Můžete v něm otvírat počítačové nebo mobilní aplikace, sledovat video, prohlížet panoramatické obrázky, hrát hry, komunikovat s ostatními nebo přidávat do prostoru 3D objekty.

Apple pro svůj headset navrhl speciální prostředí, které si umí s okolním prostorem pracovat. Je v něm jasně patrná hloubka, a jednotlivé aplikace lze škálovat podle toho, jak je chcete mít velké. Prostředí lze ovládat očima, hlasem, prsty či jejich kombinací. Stačí se očima podívat na ikonu požadované aplikace a ta okamžitě potvrdí výběr změnou tvaru – potvrzení otevření pak lze provést spojením dvou prstů. Přitom není nutné

…článek postupně doplňujeme…