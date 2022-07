Recenze Disney+: myšák Mickey si s konkurenty nebere servítky

Jde o nejnovější streamovací službu na českém trhu

Obsah primárně míří na děti a náctileté, ale na své si přijdou i dospělí

Za cenu 199 Kč měsíčně nabízí bohatou knihovnu titulů a svižnou aplikaci

Na globálním trhu se streamovacími službami už začíná být pomalu těsno. Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video či Disney+ svádí nelítostný boj o zákazníka, přičemž každá služba se zaměřuje na trochu jiný typ diváků a nabízí mnohdy zcela odlišnou skladbu obsahu. Právě posledně zmíněné Disney+ se dostalo na tuzemský trh jako poslední, avšak jeho knihovna nemá v mnoha ohledech konkurenci.

Než se ale podíváme podrobně na tituly, u kterých můžete po těžkém pracovním dni relaxovat, mrkneme nejprve na samotnou aplikaci. Pro potřeby popisu možností budu vycházet z verze pro prohlížeče – v ostatních je funkcionalita stejná, nicméně rozložení se z pochopitelných důvodů liší.

Rychlé a přehledné rozhraní

V horní nabídce se nachází hned několik důležitých položek: Domů, Hledat, Můj seznam, Originals, Filmy a Seriály. V pravém horním rohu je ještě možnost rychle přepnout profily a podívat se do nastavení, ale o tom si povíme později. Pod záložkou Domů najdeme úvodní stránku s obsahem, které dominuje karusel s výběrem filmů a seriálů, které by vás mohly zajímat. Hned pod ním se můžete překliknout do výběru pořadů z produkce jednotlivých studí konglomerátu Disney: samotné produkce Mickeyho Mouse, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a Star.

Pokud budete scrollovat ještě níž, naleznete zde opravdu velkou nálož různých seriálů a filmů, které jsou seřazeny do různých kategorií. Například si můžete pustit něco z „hitů Disney+“, doporučení na základě algoritmů, tituly nominované na Emmy, letní hity, komediální seriály a tak dále. Trochu mě mrzí, že si nemůžete ještě více přizpůsobit, co se vám na domovské obrazovce objeví.

Osobně bych uvítal, kdybych na prvních řádcích našel záložku pro pokračování ve sledování, abych mohl plynule navázat na některý ze seriálů či rozkoukaných filmů, nebo záložku, která upozorní na tituly, které se do služby dostanou v nejbližších dnech a týdnech. Namísto toho se mi na prvních místech zobrazuje například „SharkFest“, což mi v kontextu nedávného útoku žraloka u pobřeží Egypta přijde minimálně nemístné.

Vyhledávání funguje jako z praku

Vyhledávání funguje poměrně dobře a pomůže vám nalézt kýžený titul, ať už znáte jeho český, anebo původní anglický název. Co jsem velmi ocenil, je možnost vyhledávání podle herců a režisérů, v omezené míře také podle postav – stačí zadat například Taika Waititi a dostanete filmy, kde si zahrál, nebo které má na svědomí jako režisér. Za tohle určitě palec nahoru. Kromě možnosti vlastního vyhledávání nabízí Disney+ ve stejné záložce i tematické kolekce, například pořady s princeznami, muzikály, nebo horory. Záložky Můj seznam a Originals není potřeba dopodrobna rozebírat: zatímco pod první najdete veškerý obsah, který si do seznamu přidáte skrze plusové znaménko, pod Originals najdete vše, co vzniklo pod taktovkou společnosti Disney.

Different Music | Disney+

Watch this video on YouTube

Záložky Filmy a Seriály jsou si do značné míry podobné, neboť obě obsahují celý katalog s možností filtrování. Kromě možnosti zvolit předem vybraný obsah a filmy či seriály z několika základních žánrů musím ocenit možnost nechat si vylistovat všechen dostupný obsah bez výjimky. U filmů máte ještě možnost nechat si zobrazit obsah ve 4K a HDR, což ocení především majitelé novějších televizí. Chyběla mi zde snad jen – jak jsem již zmínil – záložka s nově přidaným obsahem a tím, který si do služby najde cestu v příštích dnech a týdnech.

Nyní se podíváme na nastavení. V levém horním rohu se můžete rychle přesunout na jeden z vytvořených profilů (těch lze vytvořit až 7), přičemž jeden z nich je hlavní, nejde smazat a ani u něj nejde nastavit rodičovskou kontrolu. Tu má Disney+ vcelku propracovanou a už při zakládání profilu musíte kompletní knihovnu odemknout zadáním hesla – nehrozí tak, že by si děti samy zřídily druhý profil, na kterém by sledovaly nevhodný obsah. Mimo povolení obsahu lze označit profil jako dětský (s mírně pozměněnou grafikou a jednodušším ovládáním) a také lze nastavit rodičovský zámek.

Nastavení dětských profilů by chtělo ještě vylepšit

Co jsem bohužel nikde nenašel, je možnost časově omezeného sledování, a to ať ve formě například 1 hodiny denně, nebo zamezení přístupu ke službě po 22. hodině. Také bych ocenil možnost okamžitého zastavení obsahu, které dítě sleduje, či alespoň přehled o tom, na co se právě dívá. Zrovna v tomto případě bych očekával maximálně podrobné nastavení dětských profilů – filtrování obsahu podle doporučené věkové kategorie mi zkrátka přijde trochu málo.

Dále se nastavení věnuje především úpravě a vytváření nových profilů a možnosti využití dat (šetřit data s max. využitím 0,6 GB za hodinu, střední nastavení sledování v HD při max. využití 1,2 GB za hodinu nebo automatické sledování v nejvyšší dostupné kvalitě se spotřebou až 4,2 GB za hodinu). V případě mobilní aplikace lze nastavit omezení streamování po Wi-Fi a mobilních datech, případně úprava kvality staženého obsahu pro offline sledování.

Podporovaných zařízení rozhodně není málo a kdejaký konkurent by se mohl od Disney+ lecčemu přiučit. Vychutnat si jeho nabídku můžete ve webovém prohlížeči, skrze aplikace pro iOS (včetně podpory AirPlay), Android (včetně podpory Chromecast), Amazon Fire a Windows 10 a 11. Pochopitelně nechybí ani podpora televizí s Android TV od Googlu, WebOS od LG i Tizen od Samsungu a značek Hisense a Panasonic, konzolí i streamovacích zařízení (Apple TV 4. generace a novější, Chromecast, PlayStation a Xbox).

See Something | Disney+

Watch this video on YouTube

V rámci recenze jsem měl možnost otestovat aplikaci ve webovém prohlížeči, na chytrém telefonu i tabletu s Androidem a na televizi se systémem Android TV a streamoval jsem obsah také do „hloupé“ televize skrze Chromecast. Ve všech případech nabídlo Disney+ svižný a bezproblémový zážitek, jak by dnes již mělo být standardem.

Po rozkliknutí požadovaného filmu či seriálu si můžete přečíst jeho anotaci, přidat si jej mezi oblíbené nebo využít takzvanou funkci GroupWatch. Ta umožňuje přes vygenerovaný odkaz sledovat jednu relaci s až šesti dalšími lidmi a udělat si tak společenský večer u filmu i v případě, že s nimi nemůžete být v jedné místnosti. Zamrzí že pro společné sledování musí mít všichni aktivní předplatné Disney+, byť se tato podmínka dala čekat.

Přehrávač nabízí i nějaké to překvapení

Přehrávači nemám prakticky co vytknout. Snadno si můžete změnit jazyk zvuku či titulků nebo se rychle přesouvat na časové ose dopředu i dozadu, a to jak pomocí rychlého přetáčení, tak skoky po 10 sekundách. Jediné, co mi chybělo v rámci přehrávání seriálů, je rychlé přeskočení na další epizodu. Vždy musíte počkat, až aplikace sama tuto možnost nabídne. Co se týče kvality obrazu, Disney+ přehrává v nejvyšší dostupné dle internetového připojení (lze ale i vybrat ze tří možností – nízká, střední a automatická/nejvyšší), a to včetně podpory standardů Dolby Vision a Dolby Atmos (v některých případech je k dispozici i formát IMAX Enhanced).

Konečně se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, tedy samotnému obsahu. Nebudu chodit okolo horké kaše – osobně se domnívám, že Disney+ nabízí ideálně vyváženou nabídku nejen pro rodiny s dětmi, ale též pro mladé dospělé, ať už žijící v párech, či singles. Výběrem ale jistě nepohrdnou ani dříve narození, kteří si mohou vybrat z nepřeberného množství klasik stříbrného plátna nebo skvělých dokumentů.

Množství obsahu uspokojí i náročného

Vyjmenovat kompletní obsah by jistě nemělo smysl (ostatně na výběr máte přes 800 filmů, více než 900 seriálů a 130 exkluzivit), avšak mohu alespoň zmínit, proč si Disney+ našlo cestu do mé domácnosti. Předně jsou to kompletní seriály Simpsonovi a M*A*S*H, které považuji za klenoty seriálové tvorby. Ocenit ovšem musím také kompletní nabídku filmů z univerza Marvel včetně skvostů v podobě ikonických devadesátkových seriálů (bohužel bez mého oblíbeného Spider-Mana, na který stále drží práva Sony a Universal) i Star Wars, přičemž tato značka je především díky seriálům Mandalorian a Obi-Wan Kenobi v poslední době velmi silná.

Zapomenout nemohu ani na filmovou nabídku, která čítá například takové legendární snímky jako Barbar Conan, Vetřelec, Komando, Wall Street, Já robot, Žhavé výstřely, Skála, Dobré ráno, Vietname, Grandhotel Budapešť, Smrtonosná past či nejnovější film Ridleyho Scotta Poslední souboj. Jsem přesvědčen, že v bohaté nabídce Disney+ si každý najde to své.

Next On Disney+ | July 2022

Watch this video on YouTube

Rovněž musím ocenit dabing, který je u většiny filmů a seriálů přítomen. Pokud není, jsou na výběr alespoň české titulky. Disney+ se snažilo tuzemskému divákovi skutečně vyjít maximálně vstříc a nadabována je naprostá většina obsahu. Občas to ale trochu drhne – například v případě Simpsonových jsem narazil na náhodné díly, kterým chyběl český dabing, nebo tam papírově byl, ale ve skutečnosti se jednalo o maďarštinu. Tam, kde bych český dabing očekával, občas trestuhodně chyběl – kupříkladu u filmu Borat.

Co mě rovněž překvapilo, jsou další nastavení, která se mohou ukrývat v záložce Podrobnosti. U Simpsonových například nechybí možnost zvolit původní poměr stran, který je naprosto klíčový pro pochopení celé řady vizuálních vtipů. Zastavit se musím také u titulků. Velkou výhodou například pro lidi, kteří se bez titulků neobejdou, je bohatá možnost jejich nastavení. Zvolit si můžete vlastní font, barvu textu, barvu pozadí, velikost písma i obrysů či nastavení průhlednosti. Takto by to mělo vypadat všude.

Příznivce ryze českého obsahu bohužel Disney+ zklame. Na platformě se aktuálně nenachází prakticky žádný titul vytvořený v tuzemské produkci, což je bezesporu škoda. Netflix má ve svém výběru alespoň nesmrtelné české klasiky a donedávna se bohatou lokální tvorbou pyšnilo i HBO Max. Obsahu pro děti a náctileté přitom v Česku vzniká poměrně dost a své místo by si na této platformě jistě našel.

Závěrečné zhodnocení

Disney+ sice přišlo na český trh jako poslední, zato jeho nástup opravdu stojí za to. Až neuvěřitelně bohatá knihovna zahrnující aktuálně populární filmy a seriály ze světa Marvelu a Star Wars, nestárnoucí klasiky od Pixaru či přímo Disney, nebo produkci National Geographic a Star je tak dobře složená, že si v ní vyberou prakticky všechny věkové kategorie. Ačkoli nejvíce služba cílí na děti a mladé dospělé, své favority si najdou i ti starší osazenstvo. V případě rodin s dětmi se jedná o absolutní povinnost.

Samotná služba a její aplikace také ukazuje konkurentům záda. Aplikace je velmi dobře i moderně zpracovaná a až na výjimky jí nic zásadního nechybí. To se nedá říci například o nové aplikaci HBO Max, která není příliš dobře naprogramovaná a na mém tabletu způsobuje dodnes náhodné restarty. Ani Netflix na tom ale není s aplikací dvakrát růžově a potřeboval by trochu oživit.

Zklamání se v mém případě dostavilo především u (ne)možností nastavení dětského účtu. Právě zde bych očekával až maniakální posedlost sebemenšími detaily a celou řadu voleb tak, aby měl rodič perfektní přehled a kontrolu nad účtem dětského diváka. Disney+ bohužel zůstalo jen na půl cesty. Zamrzely mě také občasné chyby v podobě nedostupných překladů u náhodných dílů kompletně dabovaných seriálů, ale to jsou vyloženě porodní bolesti, které Disney jistě časem odstraní.

Na závěr nutno zmínit cenu. Ta je v případě měsíčního předplatného sympatických 199 Kč, ale zvolit lze také roční předplatné za 1 990 Kč (které konkurence vesměs nenabízí). Za tuto částku získáte nejen rychlou a svižnou aplikaci plnou skvělého obsahu, ale i možnost sledovat až na 4 zařízeních současně (též možnost neomezeného stahování až na 10 zařízeních a 7 různých profilech), což je pro rodinu jako stvořené.