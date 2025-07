Na macOS míří 8 vynikajících her. Které byste určitě neměli minout?

Apple láká na uvedení minimálně 8 nových her pro uživatele na macOS

Seznam obsahuje například Cyberpunk 2077 nebo nástupce The Sims jménem InZOI

Apple dlouhodobě touží udělat ze svých zařízeních atraktivní platformy pro hráče. Největší ambice má potom u Maců, logicky, protože mají zároveň nejvyšší výkon díky čipům Apple Silicon. V průběhu letošního roku by mělo i na váš Mac či přenosný MacBook dorazit hned 8 zajímavých počítačových her, v několika případech jde přitom o velké značky, které si již odbyly svou premiéru jak na Windows PC, tak na herních konzolích.

Cyberpunk 2077 (2025)

Apple oficiálně nezmiňuje, kdy tyto hry zamíří na jeho platformu. Avšak minimálně co se týká asi největší premiéry – Cyberpunk 2077 –, zcela jistě víme, že to bude ještě letos. Vývojáři z CD Projekt Red nám to osobně potvrdili krátce po konferenci WWDC 25. Cyberpunk 2077 dorazí na Macy s čipy Apple M ještě letos, a to v kompletní edici, se všemi velkými aktualizacemi a obsahovým datadiskem Phantom Liberty.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.