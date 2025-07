Známe podobu nadvakrát ohebného Galaxy G Fold. Prozradil ji samotný Samsung

Samsung v rámci One UI 8 prozradil podobu nadvakrát ohebnou skládačku Galaxy G Fold

Animace přímo ze systému poodhalily detaily týkající se konstrukce

K představení by mělo dojít ještě v letošním roce

Trh s ohebnými smartphony se stále vyvíjí a každým rokem přichází výrobci s něčím novým. V loňském roce celý svět překvapil Huawei, který oficiálně odhalil nadvakrát ohebnou skládačku Mate XT. Ta překvapila nejen svou konstrukcí, ale také omezenou dostupností a cenou. Té se ale není co divit vzhledem k tomu, že konkurence v tomto odvětví prakticky neexistuje. To by se ale mělo změnit – už delší dobu se totiž spekuluje, že čínského giganta vyzve na souboj samotný nekorunovaný král mezi skládačkami, jihokorejský Samsung.

Unikátní nadvakrát ohebná skládačka

O jeho nadvakrát ohebném smartphonu jsme již párkrát referovali, nicméně jasnější obrysy stále toto zařízení nemá. Nyní to ovšem vypadá, že jeho podobu prozradil sám Samsung přímo v rámci nadstavby operačního systému Android, konkrétně v One UI 8. Jeho Galaxy G Fold, jak by se měla skládačka jmenovat, je zobrazena na animaci v posledním buildu One UI 8, která učí nové uživatele, jak s novým přístrojem zacházet. A to pochopitelně potřebuje novopečenému majiteli ukázat přímo na zjednodušené verzi samotného ohebného telefonu.

V rámci jednoduché animace samozřejmě nemůžeme očekávat detailní pohled na design, nicméně můžeme z ní vyčíst alespoň základní informace, které víceméně potvrzují to, co už o Galaxy G Fold víme. Že vnitřní stranu bude zabírat velký panel nikoho asi příliš nepřekvapí, avšak zajímavější je skutečnost, jak bude vypadat vnější strana. Ta je rozdělena na třetiny, přičemž v levé třetině se nachází klasická záda s trojicí fotoaparátů, prostřední panel nabídne vnější displej se selfie kamerou a pravý panel bude nejspíše prázdný, tedy nebudou na něm vůbec žádné prvky.

Tato varianta je pochopitelné s ohledem na používání – díky tomuto rozložení můžete nadvakrát ohebnou skládačku držet pohodlně v rukou, aniž byste si upatlali displej. Zároveň nám to dává poměrně jasnou představu o konstrukci. Ta by měla využívat klouby s ohybem směrem dovnitř, které by během skládání měly připomínat písmeno G, což je rozdíl oproti Huawei Mate XT, který při skládání naopak připomíná písmeno Z či S. Tento typ konstrukce naznačuje také jedna z animací.

Při bližším pohledu si lze také povšimnout rozdílných velikostí kloubu, aby se jednotlivé části mohly složit bez větších problémů. Samsung zároveň konstrukci zamýšlel tak, že prázdný panel by se při složení měl nacházet uprostřed „sendviče“, přičemž část s fotoaparáty by měla být po složení na vnější straně.

Důvod je nejen pragmatický, aby šly hlavní fotoaparáty používat i ve složeném stavu, ale také praktický, neboť fotoaparáty uvnitř konstrukce by mohly poškodit velký ohebný panel. I když by kloub měl zabránit ve složení ve špatném pořadí, budoucí majitelé si na to nicméně budou muset dávat pozor.

Animace nám také prozrazuje, že na pravé hraně se budou nacházet tlačítka pro ovládání hlasitosti a vypínací tlačítko. Zajímavostí je, že Samsung zařízení v rámci systému neoznačuje jako Galaxy G Fold, ale referuje o něm jako o Multifold 7. V tomto případě se ale pravděpodobně jedná jen o kódové označení.

Kdy se dočkáme představení prozatím není jasné, byť spekulace hovoří ještě o letošním roce. Na nadcházející akci Galaxy Unpacked, která se odehraje už 9. července, ale nejspíše novinku neuvidíme a pokud ano, bude kolem ní Samsung našlapovat stejně opatrně, jako to udělal na začátku roku v případě Galaxy S25 Edge.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.