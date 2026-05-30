mDevCamp 2026: dva dny mobilního vývoje bez buzzwordů a AI panel Beyond the Prompt

12. ročník největší české konference pro mobilní vývojáře z celé Evropy se vrací do pražské Holešovické tržnice. Ve dnech 3. a 4. června se v pražské Holešovické tržnici koná mDevCamp, největší česká konference zaměřená na mobilní vývoj. Dvanáctý ročník představí víc než 30 řečníků z Evropy s programem pokrývajícím iOS, Android, Flutter a Kotlin Multiplatform. mDevCamp je akce, kde nemají místo buzzwordy, kde se do popředí dostávají témata posouvající mobilní vývoj dopředu. Letošní ročník zakončí AI panel Beyond the Prompt, který odpoví na otázky jako jak řešit bezpečnost nebo co je vlastně drahé ve světě, kde kód generuje skoro každý.
„mDevCamp je místo, kde se vývojáři potkávají s vývojáři, kteří řeší stejné problémy jako oni a nebojí se o věcech, které fungují, ale i těch, které nefungují, mluvit nahlas. Roky zkušeností nás přesvědčily, že nejcennější věc, kterou můžeme komunitě dát, je prostor pro bullshit free debatu,” říká Lukáš Strnadel, zakladatel a CEO české technologické společnosti Futured, která mDevCamp organizuje.
3. června: workshopy
Den před hlavní konferencí patří čtyřem hands-on workshopům. Márton Braun a Sebastian Aigner z JetBrains provedou účastníky Kotlin Multiplatform a Compose Multiplatform v praxi: od sdílené architektury přes Compose Hot Reload až po navigaci a persistenci. Cyril Čermák z Porsche AG ukáže na jailbreaknutém zařízení, jak iOS aplikace vypadá očima útočníka. Sinasamaki se zaměří na Android UI detaily, které dělají rozdíl mezi aplikací, kterou lidé tolerují, a takovou, kterou rádi používají. Michal Klement a Patrik Mucha z Livesportu ukážou, jak psát sdílenou KMP logiku tak, aby ji iOS i Android vývojáři skutečně chtěli používat.
4. června: přednášky
Hlavní den přinese přednášky pokrývající iOS, Android, Flutter i Kotlin Multiplatform. Márton Braun z JetBrains se zaměří na migraci existující Android aplikace do multiplatformy bez toho, aby to pohřbilo každodenní vývoj. Vadym Pinchuk rozebere, co se skutečně děje, když vývojář nasadí Flutter na foldable zařízení. Julien Salvi ukáže, jak monitoring přesahuje crash reporty a jak AI může být užitečným parťákem při sledování produkčního zdraví aplikace. Cyril Čermák tentokrát z pódia provede živou analýzou „zabezpečené” iOS aplikace pohledem útočníka. Agnieszka Forajter a Kamil Sztandur z praxe velkého bankovního projektu předvedou, jak refaktorovat rozsáhlou Flutter kódovou základnu beze strachu. Arkadii Ivanov pak nabídne alternativu k breakpointům: time-travel debugging s MVIKotlin.
Mezi přednáškami bude dost prostoru na to, co konference tohoto formátu dělá nejlíp: neformální debaty, setkání s řečníky a trochu festivalového vzduchu uprostřed pracovního týdne.
Beyond the Prompt: AI panel, který jde za hype
Hlavní den uzavře panelová diskuze Beyond the Prompt: Building AI that actually works. Na pódiu se sejdou Anna Bohonek z Fameplay.ai, která se pohybuje na hranici mezi AI produkcí a reálnými obchodními výsledky, LLM výzkumník Ondřej Plátek z BottleCapAI, Martin Ďuriš, spoluzakladatel Macaly a AI governance expertka Soheyla Mirshahi. Moderuje Jiří Fabián.
Panel se dotkne témat, která v běžné AI debatě zůstávají tzv. za rohem: Kolik AI ve firmách skutečně stojí, a proč to management často neví? Kdy dává smysl opustit velké hráče a vsadit na lokální nebo open-source modely? Je EU AI Act brzda, nebo nástroj, kterým vývojáři konečně mohou tlačit zpět na „pošlete to co nejdřív”? A co je vlastně drahé ve světě, kde kód generuje skoro každý? Novináři a redaktoři mají vstup na konferenci zdarma.