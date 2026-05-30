Acer Predator Atlas 8 odhalen: první handheld s „kapesním“ procesorem Intel Arc G

- Intel představil novou řadu procesorů Arc G-Series určenou pro kapesní konzole
- První model, který dostal tuto čipovou sadu, je handheld Acer Predator Atlas 8
- Slibuje hraní zcela bez kompromisů a předpoklady pro to určitě má
Handheldy, neboli kapesní či ruční konzole na cesty, jsou aktuálně velmi v kurzu. Nabízejí je čím dál více výrobců a dominantní jsou v tomto směru hlavně výrobci herní elektroniky, jako Asus, MSI nebo Lenovo. Na Acer a Intel v tomto segmentu moc často nenarazíte, ale o to zajímavěji jejich výsledný produkt vypadá. Acer Predator Atlas 8 chce konkurovat těm nejlepším z nejlepších.
Kapesní konzole od Aceru
Řada elektroniky Predator od Aceru je již poměrně zaběhlá, mezi hráči etablovaná a nový handheld Atlas 8 jí určitě ostudu neudělá. Co se designu týče, jedná se o typickou kapesní konzoli a skládá se tedy z velkého displeje, který je obklopen ovládacími prvky. Neschází analogové joysticky, sada tlačítek YXAB, směrový kříž, doprovodná tlačítka a další ovládací prvky se nachází v horní části.
Úplně na zadní straně mají své místo dvě makro tlačítka, dva přepínače spouště a výdechy ventilátorů. Ergonomicky vypadá Atlas 8 na výši a potěší hlavně milovníky velkých displejů. Výrobce vsadil na dotykový panel s úhlopříčkou 8 palců, rozlišením FullHD+ (1920 × 1200 pixelů) při poměru stran 16:10, frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 500 nitů.
Nový procesor od Intelu jde do akce
Nejzajímavější na tomto novém handheldu je ale přirozeně jeho hardwarová výbava. O pohon se starají procesory Intel Arc G-Series, a to až k vrcholnému modelu Arc G3 Extreme se 14 jádry (2× P-cores, 8× E-cores a 4× LP E-cores). Zpracování grafiky se u této verze obstarává grafický akcelerátor Arc B390 s 12 Xe3 jádry.
Procesor nabízí například technologii upscalingu XeSS 3, která využívá umělou inteligenci, dále funkci Multi-Frame Generation a Intel slibuje dokonale plynulé herní zážitky za všech okolností. Co se týče dalšího hardwaru, tak v maximální výbavě může být Predator Atlas 8 osazen PCIe NVMe diskem o velikosti až 1 TB a operační pamětí 24 GB RAM LPDDR5X.
Účinné chlazení a konektivita
Takto výkonné handheldy se bez pořádného chlazení samozřejmě neobejdou a Acer Predator Atlas 8 je osazen systémem AeroBlade se dvěma ventilátory. Každý z ventilátorů má 89 kovových lopatek, jejichž tloušťka je pouze 0,1 mm a díky technologii Vortex Flow je veden vzduch skrz šasi plynuleji a odchází rychleji.
Konzole je vybavena dvěma porty Thunderbolt 4, má Wi-Fi 7, modul Bluetooth 5.4 a neschází ani slot na MicroSD karty. Vestavěné reproduktory disponují výkonem 2× 2 W, jsou doplněny o technologii DTS:X Ultra a Altas je vybaven třemi vestavěnými mikrofony. Jako operační systém slouží Windows 11 Home.
Cena a dostupnost
Acer Predator Atlas 8 vypadá velmi schopně a rozhodně se v tomto silném konkurenčním prostředí neztratí. Zajímavé bude hlavně sledovat reálný výkon čipové sady od Intelu a to, zda bude schopný konkurovat platformě od AMD, která tomuto segmentu dlouhodobě dominuje. Kdy se tato nová konzole dostane do prodeje se ale prozatím bohužel neví a neznámá zůstává také cena.