Na trhu s Windows handheldy začíná být dusno, Ayaneo přehodnocuje strategii

- Ayaneo bylo nuceno pozastavit předprodeje na svůj špičkově vybavený handheld Next 2
- Na vině je stále zvyšující se cena pamětí
- Firma plánuje splnit svůj závazek ke všem, kteří si handheld předobjednali
Herní konzole Nintendo Switch výrazným způsobem proměnila celý videoherní trh. Jedním ze způsobů, jak změnila chování hráčů je ten, že opět oživila zájem o hraní na cestách prostřednictvím handheldů. Ne každému ale vyhovují méně náročné a specifické tituly od Nintenda, tudíž situace na sebe nenechala dlouho čekat a začaly se objevovat alternativy, na kterých spustíte plnohodnotné PC tituly. Výrobců se ale podle všeho na trhu objevilo více, než jaký je reálný zájem o tato zařízení. K tomu si značnou část trhu ukrojí pro sebe velké značky, jako je Valve či Asus, takže na menší hráče už toho moc nezbyde.
Špičkový handheld brzdí vysoké ceny pamětí
To nyní poznala firma Ayaneo, která nyní pozastavila předobjednávky na svůj herní handheld Next 2 v ceně 1 999 dolarů (cca 50 tisíc korun s daní) kvůli prudkému nárůstu cen pamětí. V pondělním příspěvku firma Ayaneo uvedla, že celkové náklady na výrobu tohoto kapesního přístroje s operačním systémem Windows nyní téměř dvojnásobně převyšují původně stanovenou cenu, což činí další prodej „neudržitelným“. Výhodu mají v tomto ohledu právě velké firmy, které si mohou dovolit vyjednat lepší ceny s výrobci pamětí.
„Ceny úložných médií rostly již několik měsíců před uvedením Next 2 na trh,“ píše Ayaneo. „V té době jsme se domnívali, že se cena možná blíží svému vrcholu. I kdyby to znamenalo jen malý nebo žádný zisk, či dokonce mírnou ztrátu, rozhodli jsme se přesto s uvedením na trh pokračovat. Nečekali jsme však, že ceny úložných médií budou nejen dále stoupat, ale že se budou zvyšovat ještě rychleji,“ konstatuje firma smutnou realitu.
Ayaneo se nicméně zavázalo k tomu, že všem, kteří si Next 2 předobjednali, produkt nakonec dodá. Předobjednávky byly přitom spuštěny teprve 10. února. Zařízení slibuje hráčům 9,06″ OLED panel, dostatek výkonu díky procesoru Ryzen AI Max 385, integrovanou grafiku Radeon 8050S, 32GB RAM a 1 TB interního SSD úložiště. Ayaneo poznamenává, že se jedná jen o „dočasné pozastavení“ předobjednávek a že v budoucnu je může opět obnovit, pakliže se situace na trhu zlepší. Současné predikce nicméně tomuto scénáři příliš nenahrávají.