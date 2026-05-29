Konec května na Netflixu slibuje pořádnou nálož novinek! Tyhle stojí za vaši pozornost

Poslední květnový pátek je tady a to neomylně znamená i náš pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát z řady filmů, seriálů a dokumentů můžeme vypíchnout třeba fotbalovou dokumentární sérii Brazílie 70: Třetí hvězda, detailní pohled na jednoho z nejlepších tenistů všech dob v několikadílném dokumentu Rafa nebo kriminální dramatický seriál jménem Jediný svědek.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například zajímavý animovaný seriál pro dospělé od tvůrců Big Mouth s názvem Období páření, další z řady fotbalových dokumentů zaměřených na Velkou Británii jménem Neslýchané – Spojené království: Vinnie Jones nebo druhá řada seriálu o životě Čtyři roční období.
Brazílie 70: Třetí hvězda (Brazil ’70: The Third Star)
- Datum premiéry 1. řady: 29. 5. 2026
- Účinkují: Lucas Agrícola, Rodrigo Santoro, Bruno Mazzeo
V roce 1970 vyrazila brazilská fotbalová reprezentace za vysněným titulem mistrů světa. Vyhrát třikrát mistrovství světa se ale dosud žádnému týmu nepodařilo. Tento miniseriál s názvem Brazílie 70: Třetí hvězda působivě ztvární klasické zápasy i momenty ze zákulisí, které pomohly vybudovat odkaz jednoho z nejlepších fotbalových týmů všech dob.
Nabízí podrobný pohled na výzvy, emoce a obavy, které provázely brazilský tým během přípravy na mistrovství světa v roce 1970 i během samotné účasti na tomto turnaji. Příběh se odehrává v jednom z nejvýznamnějších období brazilské fotbalové i politické historie, uprostřed nejtvrdší fáze vojenského režimu, zatímco tým pod obrovským tlakem reprezentovat celou zemi předvádí na hřišti své mistrovství.