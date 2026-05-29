První obrázky z iOS 27! Takhle bude vypadat nová Siri nebo aplikace Fotoaparát

- Apple letos na WWDC26 znovu zabrousí do umělé inteligence
- Zcela nové rozhraní a design dostane hlasová asistentka Siri
- Zamíří dokonce i do nativních aplikací, jako Fotoaparát a Fotky
Už za méně než dva týdny představí Apple na vývojářské konferenci WWDC26 aktualizace svých operačních systémů. Z dostupných zdrojů víme, že hlavní slovo bude mít předělaná hlasová asistentka Siri. Ta obdrží jednak kopu nových funkcí (uvádí se, že bude konečně na úrovni velkých jazykových modelů), ale jednak i nový design. To je trošku s podivem, protože ten Apple mění teprve po dvou letech, kdy představil sadu funkcí Apple Intelligence.
Siri dostane po dvou letech nový design
Insider Mark Gurman se svým týmem zpracoval přes deset screenshotů, které mají zachycovat nové rozhraní Siri – a to jak při vyvolání odkudkoliv v systému, tak uvnitř již dobře známých nativních aplikací, jako třeba ve fotoaparátu. Sluší se poznamenat, že teprve v roce 2024 firma přinesla přepracovaný design asistentky Siri, a to ikonický duhový gradient kolem displeje. Jen po dvou letech tedy Apple sahá k dalšímu redesignu, tentokrát už nejspíš definitivnímu.
BREAKING: A first look with renders at Apple’s upcoming iOS 27, completely revamped Siri, major new AI features, enhanced photo editing, a customizable Camera app aimed at pros and more. https://t.co/RvKch3m67S
— Mark Gurman (@markgurman) May 28, 2026
Nové rozhraní v samostatné aplikaci víc adoptuje styl Liquid Glass. Navíc nabízí jednoduchou zkratku kdekoliv v systému, a to prostřednictvím výřezu Dynamic Island. „Společnost Apple přepracovala Siri pro moderní hardware iPhony, takže nyní funguje v rámci Dynamic Island jako neustále aktivní asistent, který uživatelům pomáhá s plněním úkolů v rámci operačního systému i jednotlivých aplikací. K plnění úkolů může systém využívat data z webu, osobní informace i obsah zobrazený na obrazovce uživatele,“ tvrdí Mark Gurman.
Nová integrace ChatGPT
Siri bude v základu interagovat s uživatelem stejně jako doposud. Vyvoláte ji buď podržením zamykacího tlačítka kdekoliv v systému, případně hlasovým pokynem „Siri“. Po novu se v tu chvíli objeví uvnitř výřezu a budete ji moci položit otázku hlasovým pokynem. Druhým, novým způsobem interakce bude svajpnutí z horní hrany displeje, čímž se spustí akce „Search or Ask“ (hledej a ptej se).
Tady přichází do hry i nasmluvnění partneři stran velkých operátorů AI nástrojů, jako je Google nebo OpenAI. Rovnou si totiž budete moci zvolit, zdali chcete dotaz pokládat Siri, nebo třeba ChatGPT. Toto menu představuje hlavní posun Siri za posledních pár let, protože nová vylepšená hlasová asistentka zde bude umět spouštět aplikace z vašeho telefonu, psát zprávy, přidávat události do kalendáře, pracovat s poznámkami anebo vyhledávat informace na webu.
„Siri bude také chytřejší. V rozhraní, které Apple plánuje, se jí budete moci před naplánováním schůzky zeptat, kdy máte volno, a zjistit, zda se nějaké události nepřekrývají. Můžete také požádat asistentku, aby za vás napsala e-maily, poznámky nebo textové zprávy s využitím informací z internetu a obsahu vašeho zařízení. Může se například jednat o vytvoření poznámky s návodem na opravu motoru auta,“ stojí v reportu Bloombergu. Pochopitelně nezmizí ani možnost příkaz Siri napsat textem, nebudete tak odkázáni jen na komunikaci hlasem.
Jak správně připomíná Mark Gurman, v tomto rozhraní už Siri nově připomíná klasické chatovací roboty jako Claude nebo ChatGPT. Nekončí to ale jen tam – už dříve výrobce prezentoval Apple Intelligence jako bohatou sadu funkcí, která je unikátní tím, že pracuje s informacemi o vás jako o uživateli, které žádná jiná firma nemá k dispozici. Zatím se to ale nepodařilo naplnit.
Dorazí i do aplikací
Siri se tak přestěhuje i do některých nativních aplikací. V první fázi víme o dvou příkladech: Fotoaparát a Fotky. Ve fotoaplikaci nově najdete možnost rovnou vyvolat hlasovou asistentku a zeptat se jí na kontext k tomu, co vidíte čočkou mobilního fotoaparátu. To nahradí dosavadní funkci Visual Intelligence, navíc bude pracovat i s nástroji třetích stran, třeba s reverzním vyhledáváním Googlu.
Ve fotogalerii se pak Siri ujme AI úprav fotek a videí. Konkrétně víme zatím o dvou funkcích, a sice Reframe a Extend. Kombinace obou bude například umět předělat vaši fotku v poměru 4:3 na snímek v poměru 16:9, vzniklou mezeru dogeneruje pomocí vlastního AI modelu. S podobnými funkcemi si Apple pohrával už u retušovací funkce Clean Up, ta však v porovnání s řešením Googlu nebo Samsungu brutálně pohořela.
Představení zmíněných novinek se očekává už 8. června, kdy startuje konference WWDC26 a Apple tradičně tuto akci otevírá vlastní prezentací softwarových novinek.