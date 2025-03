Vyzkoušeli jsme Apple Visual Intelligence: překládá, vyhledává a poradí si i s češtinou

Součástí Apple Intelligence jsou i inteligentní vizuální funkce

K dispozici jsou pro všechny iPhony 16 a 15 Pro (Max)

Nástroj je snadno dostupný a pomůže s automatický rozpoznáním a jakýmkoliv reverzním vyhledáváním

Apple vydal v úterý druhou veřejnou beta verzi iOS 18.4, která přidává hrstku nových funkcí, nad všemi však vyčnívá jedna týkající se sady AI funkcí Apple Intelligence – Visual Intelligence. Funkci si v rámci této beta verze můžete vyzkoušet i v Česku. Co všechno umí a jak funguje vlastní pokus Applu o nástroj pro reverzní vyhledávání pomocí umělé inteligence?

Apple Visual Intelligence

Nástroj Visual Intelligence (v češtině „inteligentní vizuální funkce“) nemusíte nijak aktivovat, stačí mít podporovaný telefon a nejnovější iOS 18.4 Beta 2. Pamatujte na to, že Visual Intelligence, coby součást Apple Intelligence, funguje na iPhonu 15 Pro a Pro Max, iPhonu 16, 16 Plus, 16 Pro a Pro Max a také iPhonu 16e. Podmínkou je mít na zařízení aktivní Apple Intelligence, což pro našinec znamená převést jazyk telefonu do jednoho z podporovaných jazyků – například americké angličtiny.

Pak už můžete Visual Intelligence používat. Na iPhonu se samostatným tlačítkem pro ovládání fotoaparátu stačí déle podržet spoušť. Pokud váš telefon ovládání fotoaparátu nemá, stačí si Visual Intelligence vybrat z nabídky zkratek pro akční tlačítko na protilehlém boku. Případně najdete Visual Intelligence i coby zástupce v ovládacím centru. Jiný způsob, jak rozhraní spustit, v tuto chvíli neexistuje, jak Apple upozorňuje na svém webu.

Jak funguje?

Po otevření rozhraní pro inteligentní vizuální funkce můžete provádět několik úkonů, všechny přitom fungují na bázi tzv. reverzního vyhledávání. To znamená, že namísto zadání textu do vyhledávače můžete použít pro vyhledávání informací obrázek z fotoaparátu. Pro účely Visual Intelligence nabízí Apple jak vlastní umělou inteligenci, tak ale spolupracuje i s Googlem a OpenAI.

Jak konkrétně? Apple bez pomoci partnerů dokáže získat informace o místě, například o restauraci nebo budovou, před kterou stojíte. Stačí namířit fotoaparát a hned zjistíte informace o jídelním lístku, možnost rezervovat si stůl, prohlédnout si obrázky jídel nebo zobrazit si otevírací dobu. Nicméně tato funkce je v současnosti dostupná pouze v USA.

I v Česku jsou pak dostupné následující vyhledávací funkce:

Rozpoznání zvířat a rostlin

Interakce s textem – shrnutí vyfoceného textu, překlad do jazyku telefonu (v tuto chvíli pouze angličtina), extrakce důležitých informací z textu, jako jsou telefonní čísla, adresy a podobně

Vytvoření události do kalendáře – pokud vyfotíte například plakát lákající na koncert, Visual Intelligence vám rovnou nabídne možnost uložit si datum akce do kalendáře

Vyhledávací mechanismus Applu funguje celkem přesvědčivě u rostlin a stromů, u zvířat až tak přesný není. Extrakci dat z textu či plakátů zvládá velmi dobře, a to včetně překladu. Zde je však limitací podpora jazyků. Práci s textem zvládá pouze v angličtině, překlad je možný z 15 jazyků do angličtiny. Ve výčtu nechybí němčina, španělština, italština, portugalština, asijské jazyky, ukrajinština, ruština ani polština, češtinu ani slovenštinu zde však nenajdete.

Vyhledávání na Google a ChatGPT

Na cokoliv Apple nestačí, můžete využít reverzní vyhledávání pomocí Googlu nebo zavolat na pomoc ChatGPT s plnou podporou češtiny. V případě Googlu jde vlastně o „hloupé“ reverzní vyhledávání, kdy systém převezme vaši fotografii, prožene ji vyhledávačem a najde informace. Funguje to velmi dobře, nejde ale o nic nového. Aplikace Google (dříve i aplikace Lens) tyto funkce umí už od roku 2017, navíc nabízí aplikaci i pro iPhone nebo iPad.

Kromě reverzního vyhledávání pomocí Googlu můžete obrázek konfrontovat s ChatGPT. Stačí klepnout na „Ask“ a položit otázku chatovacímu robotovi od OpenAI. Zde určitě potěší tuzemské uživatele, že v tomto případě – třebaže zprostředkovaně přes Apple Intelligence – ChatGPT plně podporuje češtinu i slovenštinu a můžete mu tedy položit klasický dotaz, na který standardně odpoví.

Důležité je, že ChatGPT i reverzní vyhledávání Google máte k dispozici vždy, i když AI nástroje Applu selžou. Kolem a kolem ale musím Apple za implementaci podobné funkce vizuální inteligence pochválit, i mimo testování jsem se přistihl, jak ji používám. Možnost něco vyfotit a vyhledat tu je s námi již delší dobu, ale implementace do ovládání fotoaparátu či akčního tlačítka jednoznačně zvyšuje praktičnost a versatilitu celého řešení. Teď už chybí jen podpora češtiny…