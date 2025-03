Recenze iPhone 16e: dostupná prémiovka s příslibem do budoucna

iPhone 16e působí jako skvělý nástupce veleoblíbené řady iPhonů SE

I přes několik nedostatků nabízí kvalitní hardware a software s příslibem do budoucna

V základní variantě se 128GB pamětí vyjde na 16 990 Kč

Ty nejlevnější telefony velkých výrobců bývají zpravidla i ty nejprodávanější. Výjimkou není ani Apple, jehož základní iPhony se tradičně umísťují na špičce prodejních statistik. Letos firma vypustila o jeden smartphone více než obvykle, a sice model iPhone 16e. Očekávání jsou velká – fungl nový iPhone za 17 tisíc korun, to musí být bestseller. A v cestě mu pravděpodobně nebude stát ani řada otazníků ve výbavě.

Význam písmenka „e“ v názvu je nejasný. Pro nás je však důležité, že jde o odlehčenou variantu základního iPhonu 16. Velkou inspiraci si bere u iPhonu 5c (coby dostupnější varianta vlajkové lodě) a také u řady iPhone SE, která v hierarchii výrobce vždy reprezentovala snahu přitáhnout do ekosystému Apple nové zákazníky. Třeba i ty, kteří s ním doposud neměli zkušenost.

V každém případě nový iPhone 16e cílí na méně náročné zákazníky. Odpovídá tomu i cena, která je v základní konfiguraci s úložištěm 128 GB stanovena na 16 990 Kč. Výrobce pak nabízí i 256GB variantu za 19 990 Kč a 512GB verzi za 25 990 Kč včetně DPH. Nicméně jak už to tak bývá, tradičně nejvýhodnější je právě základní varianta. Navíc, pokud telefon pořizujete u českých prodejců, s bonusem k výkupní ceně se dostanete na rázem sympatičtějších 14,5 tisíce korun.

Obsah balení

Prodejní balení iPhonu 16e je dnes už klasické. Tenoučká krabička z tvrdého papíru, uvnitř pouze samotný telefon, opletený 1metrový USB-C kabel, sponka na SIM slot a náležitá literatura. Z loňska už víme, že chybí dříve ikonické samolepky, už dávno pak zmizela i nabíječka. Originální 20W adaptér do zásuvky pořídíte za necelých 6 stovek.

Nejhezčí iPhone?

Jisté ústupky ve výbavě a zacílení na nenáročné zákazníky Applu zároveň umožnilo vyrobit nejkompaktnější iPhone současnosti a dost možná i jeden z nejhezčích smartphonů vůbec. Design nového iPhonu 16e reprezentuje přesně ten promyšlený minimalismus, kterým se vyznačovaly iPhony v dřívějších dobách.

Tělo má zarovnané boky a plochou zadní i přední část, tu navíc kryje odolná vrstva zvaná Ceramic Shield. Záda jsou pak lahůdkou pro milovníky jednoduchosti: logo výrobce vycentrované přesně doprostřed a jedna jediná kamerka v levém horním rohu s mikrofonem a přisvětlovací diodou. Absolutní minimalismus je patrný i na tom, že se nový iPhone 16e vyrábí jen v černém a bílém provedení. Fanouškům dalších barev Apple nabízí sadu originálních pouzder v pěti odstínech.

K tomu všemu je zařízení krásně lehké a nefalšovaně kompaktní. Přestože rámečky kolem displeje měří 2 milimetry, displej je z 90 % ovladatelný jednou rukou. Oproti většině současné smartphonové produkce navíc potěší i hmotností 167 gramů. Tento iPhone je tedy dokonce o pár gramů lehčí než iPhone 16 i iPhone 15. Nechybí ani zvýšená odolnost IP68, která chrání proti vodě a prachu.

Co je důležité zmínit, ve srovnání s dražším iPhonem 16 zde chybí mechanické ovládání fotoaparátu na pravém boku. Částečně se však dá nahradit akčním tlačítkem na protilehlé straně, kterým můžete spouštět aplikaci fotoaparátu a zároveň funguje i jako spoušť. A upřímně, při focení na šířku je to možná ještě o chlup ergonomičtější než zmíněný Camera Control u dražších modelů.

Displej s výřezem zpátky v módě

Na první pohled je jasné, že displej iPhonu 16e není stejný jako u základního modelu. I když vězte, že je velmi podobný. Opět jde o 6,1″ displejový panel typu OLED, respektive Super Retina XDR, s rozlišením vysoko přes Full HD+. Hovoříme tedy o sympatické jemnosti 457 pixelů na palec. Displeje u iPhonů bývají vždy na špičkové úrovni, a dokazuje to i tento de facto osekaný model. Ať už hovoříme o kvalitě barev, pozorovacích úhlech a podobně, vše je v nejlepším pořádku.

Co je tedy jinak? O širších rámečcích už řeč byla, nicméně toho si možná ani nevšimnete. iPhone 16e ale na první pohled poznáte podle výřezu v displeji. Ten má stejné rozměry jako u iPhonu 14, což je také poslední model, u kterého se klasický výřez objevil, než byl nahrazen chytrým průstřelem Dynamic Island.

I přes mírný pokles svítivosti („jen“ 1 200 nitů) je ale displej novinky skvěle čitelný i na přímém slunci – zkrátka jak byste od špičkového telefonu v roce 2025 čekali. Určitě si zaslouží zmínku i absence ProMotion technologie, iPhone 16e má jen základní obnovovací frekvenci 60 Hz. Nejde však o žádné překvapení, Apple tuto funkci vyhrazuje pouze pro ty nejdražší produkty a chybí například i u iPhonu 16 a 16 Plus.

Problém to vlastně není. Apple tento produkt fokusuje primárně na uživatele iPhonu 11, iPhonu 12 či modelů řady SE, které pochopitelně také nedisponují ProMotion displejem. A vlastně i já, ač se řadím k náročným uživatelům, jsem po pár dnech s iPhonem 16e usoudil, že oněch základních 60 Hz pro běžné používání bohatě stačí.

To hlavní: čipset Apple A18

Kdybychom měli vybrat jeden jediný prvek výbavy nového iPhonu 16e, dlouho bychom se rozhodovat nemuseli – čipová sada Apple A18. Na první pohled jde o stejné vnitřnosti, jaké najdeme i u iPhonu 16, a vlastně je to z velké části pravda. Čipset vyráběný dle 3nm architektury od TSMC disponuje 6jádrovým procesorem se 2 výkonnějšími jádry (4,04 GHz) a 4 úspornějšími jádry (2,20 GHz).

Druhým dechem však výrobce transparentně uvádí, že grafika byla mírně upravena a nabízí 4 grafická jádra; tedy o jedno méně než u iPhonu 16 a 16 Plus. Výsledkem je, že novinka nedisponuje takovým hrubým výkonem pro náročné multimediální operace (například hraní her a různé benchmarky) jako dražší sourozenci. Rozdíl je však velmi malý, v praxi absolutně nepatrný.

Hardwarové parametry iPhone 16e Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 18, čipset: Apple A18, hexa-core, 2× 4,04 GHz + 4× 2,20 GHz, GPU: Apple GPU (4 jádra), RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 146,7 × 71,5 × 7,8 mm, hmotnost: 167 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Retina, 1170 × 2532 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: neuvedeno, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, PDAF, OIS, selfie kamera: 12 Mpx + SL 3D, f/1.9, HDR, Dolby Vision HDR, 4K video Kompletní specifikace

iPhone 16e je zcela bez debat jedním z nejvýkonnějších smartphonů dneška, například v porovnání s iPhonem 11 je po všech stránkách výkonnější o 80 %. Pro potenciální zákazníky je důležité i to, že díky nejnovějšímu čipsetu se mohou spolehnout na dlouhou softwarovou podporu a budoucí příslib chytrých funkcí Apple Intelligence, které mají dorazit již za měsíc. Pro tyto účely je iPhone 16e vybaven 8 GB RAM.

Benchmark iPhone 16e iPhone 16 iPhone SE (2022) iPhone 11 Geekbench 6 – Single Core 3 255 bodů 3 319 bodů 2 259 bodů 1 707 bodů Geekbench 6 – Multi Core 7 998 bodů 8 172 bodů 5 441 bodů 3 677 bodů 3DMark Wild Life Extreme 3 664 bodů 4 295 bodů 2 387 bodů 2 001 bodů AnTuTu 10 1 552 622 bodů 1 752 658 bodů 1 225 939 bodů 816 345 bodů

Ve výbavě dále najdeme podporu 5G sítí (nanoSIM + 2× eSIM), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, GPS, barometr, akcelerometr, gyroskop a digitální kompas. Velkým tématem je absence magnetického standardu pro nabíjení a příslušenství MagSafe, což je dost možná asi největší nedostatek, na který jsem během testování narazil. Ale znovu: cílová skupina přecházející ze starších iPhonů pravděpodobně MagSafe nepoužívá, nebo dokonce vůbec netuší, o co se jedná.

K tomu všemu má iPhone 16e jedno důležité prvenství. Jde o první produkt společnosti Apple, který využívá vlastní 5G modem označený jako C1. Ten výrobce vyměnil za dříve využívané čipy společnosti Qualcomm a do budoucna jej jistě plánuje nasadit i do dalších produktů. Jeho hlavní předností je úspornější chod a lepší optimalizace se softwarem. Pokud se ptáte na potenciální rychlost, v síti O2 a T-Mobile jsem oproti iPhonu 16 Pro Max s modemem od Qualcommu nezaznamenal žádný zásadní rozdíl.

Výdrž a nabíjení

Nicméně Apple velebí u nového 5G čipu především jeho dopad na výdrž. A tady už si dovolím tvrdit, že přínos je značný. Ale pěkně popořadě. Americký výrobce udělal na novém iPhonu 16e řadu změn: odebral magnety, nasadil jen jeden fotoaparát. Vlivem toho zbylo v útrobách mnoho místa pro baterii. Dle rozborek třetích stran to tedy vypadá, že akumulátor v novém iPhonu má kapacitu 4 005 mAh.

To je už samo o sobě na poměry kompaktního iPhonu velká věc. Například iPhone 16 disponuje 3561mAh baterií, iPhone 15 dokonce jen 3349mAh. Zároveň je tu zmíněný modem C1, který je při práci s 5G výrazně úspornější, než tomu bylo dříve. Výsledkem je, že iPhone 16e umí být i 2denním telefonem. Při mém testování jsem neměl problém zvládnout náročný pracovní dne, večer zbylo „v nádrži“ 40–50 %. Samozřejmě pokud budete celý den využívat Wi-Fi hotspot a hrát náročné hry, výdrž půjde rapidně dolů.

Naměřená rychlost nabíjení 20W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 15 minut 28 minut 61 minut 115 minut

Někde Apple přidal, jinde musel ubrat. Uživatelé se musí spokojit se základním 20W nabíjením přes port USB-C a 7,5W nabíjením na bezdrátové podložce Qi. Pro většinu potenciálních zájemců však toto jsou jen nicneříkající čísla. Originální nabíječkou se mi nový iPhone 16e podařilo dobít z 1 do 100 % za necelé 2 hodiny. To není žádná sláva, všeobecný trend rychlého nabíjení nechává americkou firmu zcela v klidu.

Systém iOS 18

Po softwarové stránce není iPhone 16e nijak omezen ve srovnání s modelem 16. To znamená, že nabízí stejný systém iOS, aktuálně ve verzi 18.3.2. Jak jsou zákazníci u Applu zvyklí, samozřejmostí by měla být podpora minimálně na 5 let, ergo 5 velkých aktualizací systému iOS.

Jablečný operační systém v nejnovější iteraci přináší spíše dílčí novinky – například přepracované ovládací centrum s širší možností kustomizace, mírně upravené nastavení, novou aplikaci Hesla, upravené reakce na zprávy v iMessage, herní režim anebo kompletně překopanou aplikaci Fotky a Mail. Pokud vás novinky v iOS 18 zajímají více do detailu, můžete si přečíst náš velký přehled.

Největší novum přicházející s iOS 18 měla být sada chytrých funkcí Apple Intelligence, kterou iPhone 16e podporuje (na rozdíl od několikrát zmíněných starších modelů). Dlužno však podotknout, že Apple Intelligence stále není k dispozici v Evropě, maximálně ve formě veřejné beta verze iOS 18.4. Oficiální uvedení v zemích Evropské unie je naplánováno na duben tohoto roku.

Podpora pro češtinu však stále nebyla potvrzena, pokud tedy umělou inteligenci budete chtít využívat, budete si muset přepnout telefon do některého z podporovaných jazyků: například do němčiny, španělštiny, italštiny nebo angličtiny. Pokud vás blíže zajímají funkce Apple Intelligence, i na ty jsme se podrobně zaměřili v jednom z dřívějších článků.

Dva fotoaparáty v jednom

Kromě čipsetu A18 a umělé inteligence výrobce u nového odlehčeného iPhonu hodně tlačí tzv. fotoaparát 2v1. Co přesně to znamená, když na zádech iPhonu je k dispozici pouze jedna kamerka? Za tímto marketingovým termínem se ukrývá univerzální fotoaparát s rozlišením 48 Mpx, který umí pomocí výřezu z velké fotky napodobit takřka bezztrátový 2× zoom. Technicky vypadá sestava takto:

Hlavní – vlastní čip Apple, rozlišení 48,7 Mpx (12,2/24,4 Mpx), 1/2,55″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS).

– vlastní čip Apple, rozlišení 48,7 Mpx (12,2/24,4 Mpx), 1/2,55″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS). Přední – vlastní čip Apple, rozlišení 12 Mpx (7,1 Mpx), 1/3,6″ velikost čipu, clona f/1.9, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů.

U technologií ještě na chvilku zůstaneme. Apple totiž u nového iPhonu 16e využil i dosud neznámý, relativně malý fotočip o velikosti 1/2,55″. Ani zdaleka tak nejde o ten samý jako u iPhonu 16, 16 Pro a dokonce ani u iPhonu 15. Nenechte se ale zmást, přestože jde o nejlevnější aktuální iPhone, fotoaparát přesto lze v mnohém pochválit.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Denní snímky jsou kvalitou rozhodně na výborné úrovni. Platí to stejné, co u řádově dražších modelů: zaměření na přirozené vykreslení barev a světla, sympatické provedení portrétů, dobrá hloubka ostrosti a taktní, ne přehnaný postprocessing. Po setmění jde kvalita trochu dolů, osamocený snímač nemá takovou sílu, aby nabral dostatek světla, a tudíž se při horších světelných podmínkách častěji objevuje šum. Troufám si ale říct, že i v rámci cenové kategorie jde o dobrý standard.

V rámci fotoaparátu „2v1“ pak můžete zvolit 2× zoom, který je prováděn výřezem z velké 48,7Mpx fotky. Zde je patrný mírný pokles kvality – tento hybridní zoom zkrátka neumí plnohodnotně nahradit klasický teleobjektiv. Na druhou stranu, u již zmíněných portrétů rozhodně přijde možnost softwarového přiblížení k duhu. Škoda jen, že portrétový režim registuje pouze skutečné obličeje (kde nabízí i možnost upravit rozostření po vyfocení), naopak u zvířat, soch či věcí neumí vykouzlit tak působivý bokeh efekt.

Zmínit bohužel musíme i absenci širokoúhlé kamery, která může teoreticky trápit i uživatele přecházející ze starších iPhonů 11 a 12. Pokud jsou ultra-široké záběry něco, co fotíte velmi rádi a nechcete se toho vzdát, budete muset sáhnout po dražších alternativách v podobě iPhonu 16 či předloňského iPhonu 15, který v nabídce zůstává i nadále.

Kvalita videa je opět zcela v pořádku vzhledem k zacílení produktu. Nabízí možnost 4K záznamu při 60 i 30 fps, zde však nutno upozornit na slabší stabilizaci. Video není vyloženě trhané či roztřesené, ale jde poznat, že při natáčení chodíte. Full HD záznam, opět dostupný v 60 i 30 fps, pak nabízí mnohem plnotučnou optickou stabilizaci.

Závěrečné hodnocení

iPhone 16e by bylo velmi jednoduché shodit kvůli několika zdánlivým nedostatkům ve výbavě. Má jen jeden fotoaparát, displej se zastaralým výřezem a extrémně pomalé nabíjení. To by ale znamenalo nepochopení produktu jako celku. Drtivá většina negativ, která vás při pohledu na tento smartphone napadnou, totiž pro cílovou skupinu nehrají zásadní roli.

Možná právě naopak. iPhone 16e zčásti přebírá otěže po řadě SE a tudíž láká nové zákazníky do ekosystému společnosti Apple. Může jít o děti na prvním stupni základní školy, nebo naopak o důchodce, kterým jejich potomci pořídí iPhone jednoduše proto, že jeho systém je na pochopení a ovládání mnohem přístupnější než Android. Anebo o přeběhlíky od jiných značek, kteří chtějí vyzkoušet iPhone, ale investovat 25 tisíc korun do základního iPhonu 16 je pro ně zbytečně drahý risk.

A rázem jsme u ceny, asi nejdiskutovanějšího prvku nového iPhonu 16e. V základu totiž stojí 17 tisíc korun, o možnosti výkupního bonusu u několika tuzemských prodejců již řeč byla. Ať už za něj zaplatíte 12, 14 nebo 17 tisíc korun, dostanete nejnovější iPhone, velmi všestranné zařízení, které vám díky kombinaci aktuálního hardwaru a softwarové podpory bezpečně vydrží 4–5 let.

Zároveň je zde příslib AI funkcí Apple Intelligence, které – pokud Apple nepodcení vývoj – mohou hrát klíčovou roli v tom, jak používáme mobilní telefon. A ještě jedna připomínka: žádný z konkurentů Applu, ať už je to Samsung, Honor nebo Google, nenabízí tak komplexní balíček umělé inteligence v zařízení za takovouto cenu. To skutečně dává tušit, že iPhone 16e je, více než cokoliv jiného, zařízení pro budoucnost.

iPhone 16e 9 Design a zpracování 9.5/10

















Výkon a optimalizace 9.3/10

















Hardwarová výbava 9.1/10

















Kvalita fotografií a videa 8.2/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady jednoduchý design, kompaktní provedení

špičkový OLED displej

výborná výdrž na baterii

velmi výkonný hardware

optimalizovaný systém s dlouhou podporou

příslib v podobě Apple Intelligence Zápory bezdůvodná absence MagSafe

někomu může chybět širokoúhlý fotoaparát

velmi pomalé nabíjení

60Hz obnovovací frekvence displeje

