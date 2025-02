Proč novému iPhone 16e chybí podpora MagSafe? Apple se nečekaně vyjádřil

Chybějící technologie MagSafe u iPhonu 16e řadu uživatelů nepotěšila

Objevila se také teorie, že ta to může přítomnost modemu C1

K celé záležitosti se k překvapení všech vyjádřil také samotný Apple

Technologický gigant Apple v minulém týdnu představil nástupce nejlevnějšího modelu s označením SE, který nese název iPhone 16e. Ten překvapil v řadě případů velmi pozitivně, nicméně v některých ohledech bylo překvapení vcelku negativní. Stranou nechme cenu, která minimálně budí rozpaky, což je u Applu tak nějak už zvykem. Co možná překvapilo ještě více je přítomnost bezdrátového nabíjení, kterému chybí standard MagSafe, tedy magnety okolo nabíjecí cívky. Ty lze přitom považovat za jedno z nejlepších a nejpraktičtějších vylepšení u iPhonu v posledních letech.

Modem za absenci MagSafe nemůže

Ihned se proto objevila řada spekulací o tom, proč MagSafe chybí a co za to může. Ano, pokud na iPhone 16e nasadíte kryt kompatibilní s MagSafe, budete si moci tuto technologii vychutnat naplno, nicméně skutečnost, že nejnovější iPhone jej nemá v základu, vzhledem k množství příslušenství minimálně zamrzí. Jednou z teorií proč nemá iPhone 16e MagSafe byla, že za to údajně může nejnovější modem C1 přímo od Applu. I když se to na první pohled zdá absurdní, řadě lidem přišlo pravděpodobné, že by magnety v telefonu mohli mít vliv na příjem signálu.

Tato spekulace nedala spát ani redaktorům serveru Macworld, kteří se proto obrátili přímo na samotný Apple. Ten jim překvapivě odpověděl, avšak odpověď, kterou dostali, už tak překvapivá není. „Společnost Apple potvrdila serveru Macworld, že modem C1 není příčinou rozhodnutí vynechat nabíjení MagSafe z nového iPhonu 16e,“ stojí v oficiálním vyjádření. Server MacRumors se na tuto spekulaci ptal také dobře známého výrobce mobilního příslušenství, který informaci taktéž potvrdil – podle něj magnety nemají vliv na funkci modemu Apple C1.

Co tedy stojí za absencí MagSafe u iPhonu 16e? Odpověď bude patrně mnohem prozaičtější. Nejvíce se nabízí vysvětlení, že za vynecháním magnetů stojí jednoduše snaha co nejvíce snížit výrobní náklady, případně nějaká konstrukční překážka, která by zkomplikovala (a tudíž prodražila) výrobu. Definitivní odpověď se patrně ale jen tak nedozvíme.