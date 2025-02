iPhone 16e odhalen! Nejlevnější novinka spoléhá na vysoký výkon a umělou inteligenci

Čekání je u konce, iPhone 16e byl zrovna představen

Nabízí novější design s výřezem v displeji, výkon na úrovni iPhonů 16 a AI funkce

Cena byla stanovena trochu výš, než se původně čekalo – 16 990 Kč za 128GB verzi

Apple právě představil nový iPhone 16e. Jde o nejlevnější iPhone z oficiální nabídky, která sestává z modelů iPhone 16 (Plus), 16 Pro (Max) a iPhonu 15. Nejblíže se má novinka k řadě iPhone SE, ačkoliv výrobce se rozhodl změnit označení, aby lépe korelovalo s řadou iPhone 16. Novinka nabízí kompletně předělaný design, USB-C port, lepší fotoaparát i selfie kameru a také podporuje AI funkce Apple Intelligence.

Staro-nový iPhone s OLED displejem

iPhone 16e se designově inspiroval u starších modelů z roku 2020–2023. Nabízí tedy hranatý design s plochými bočnicemi a oblými rohy. Hliníkové šasi střídá sklo na zádech, kde stejně jako u starších modelů „Special Edition“ najdeme pouze jeden fotoaparát.

Novinka v mnoha ohledech dohání současnou generaci iPhone 16. Nabízí USB-C port, akční tlačítko na levém boku (namísto hardwarového přepínače) a také lepší certifikaci odolnosti IP68, zajišťující ochranu proti prachu a vodě při ponoření až do 1,5metrové hloubky až na 30 minut. Chybí snad jen mechanická spoušť fotoaparátu.

Opravdu velká změna však nastala u displeje. iPhone 16e se zbavil titěrné 4,7″ obrazovky, nahradil jí 6,1″ displejem s poměrem 19,5:9; prakticky tím stejným jako u někdejšího iPhonu 14. Hovoříme tedy o Super Retina XDR OLED panelu s podporou HDR10, rozlišením 1 170 × 2 532 pixelů, což činí jemnost 460 pixelů na palec. Zvýšená obnovovací frekvence se levnějších iPhonů stále netýká, takže pouze 60 Hz. Nechybí ani obligátní výřez a v něm 3D kamerka pro biometrické ověření Face ID.

Špičková výbava pro rok 2025

Obrovský skok ve výkonu reprezentuje čipová sada Apple A18 s 6jádrovým procesorem. Sada běží na 3nm architektuře od TSMC a zmíněný procesor sestává ze 4 úsporných jednotek a 2 výkonných s taktem až 3,22 GHz. Z dostupných informací má čipová sada A18 o 40 % výkonnější CPU a o 40 % výkonnější 4jádrové GPU než procesor A15 Bionic použitý u posledního iPhonu SE (2022).

Kromě toho je součástí čipsetu i 16jádrový Neural Engine vhodný pro výpočet umělé inteligence přímo na zařízení. To je zásadní zejména pro posun levného iPhonu směrem k AI funkcím Apple Intelligence. Novinka je podporuje v plném rozsahu, stejně jako iPhone 16 nebo 16 Pro. Do Evropy by tyto AI vychytávky měly dorazit v průběhu jara letošního roku.

Údaje o baterii zatím Apple nikterak nesdílel, lze však očekávat akumulátor typu li-ion s kapacitou kolem 3 300 mAh; zkrátka po vzoru iPhonu 14. Nový model 16e nabízí drátové nabíjení s výkonem až 20 W, případně bezdrátové, včetně podpory magnetického řešení MagSafe. Z další výbavy lze zmínit 8 GB RAM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC pro bezkontaktní placení Apple Pay a samozřejmě iOS 18.3. Nechybí ani 5G díky novému Apple C1 čipu, kterým firma nahrazuje dříve používané součástky od Qualcommu.

Fotoaparát: jeden, ale pořádný

U telefonů s cenovkou kolem 15 tisíc korun dnes už nejsme moc zvyklí, že by nabízely pouze jeden zadní fotoaparát. iPhone 16e je v tomto směru poněkud originální. Na zádech má pouze jeden snímač s rozlišením 48 Mpx, který umí ve výchozím stavu fotit 12Mpx či 24Mpx snímky, v režimu ProRAW pracuje s plným rozlišením 48,7 Mpx. Nabízí samozřejmě fázové ostření i optickou stabilizaci obrazu.

Na zádech jej doplňuje pouze sada mikrofonů a duální LED pro přisvícení. Žádný teleobjektiv ani širokoúhlá kamera není nového iPhonu 16e souzena. V čelním výřezu se nachází 12Mpx selfie kamerka, která rovněž prošla od posledně masivní rekonstrukcí, jde o větší senzor s pokročilou podporou nočního režimu a portrétů.

Cena a dostupnost

Předprodej nového iPhonu 16e startuje již tento pátek, tedy 21. února. K mání je v černé a bílé variantě, více barev Apple nenabízí. Základní varianta se 128GB úložištěm vyjde na 16 990 Kč včetně DPH. K mání je i 256GB verze za 19 990 Kč, případně nejvyšší 512GB za 25 990 Kč. Prodej odstartuje následující pátek 28. února.