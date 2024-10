Oficiálně: Apple Intelligence dorazí do Evropy, dojde i na češtinu?

Apple Intelligence dorazí do Evropské unie v dubnu příštího roku

Výrobce potvrdil i podporu několika evropských jazyků

Apple rovněž upřesnil, kdy vydá finální verzi systému iOS 18.2

Apple dnes kromě představení nového iMacu s M4 potěšil i evropské fanoušky, kteří netrpělivě vyhlížejí příchod funkcí Apple Intelligence do zemí Evropské unie (EU). V oficiální tiskové zprávě k dnešnímu uvedení potvrdil, že zákazníci ze starého kontinentu se mohou těšit v dubnu příštího roku.

Apple Intelligence v Evropě

Ode dnešního večera je všem uživatelům k dispozici aktualizace iOS 18.1, která zákazníkům mimo Evropskou uniii a Čínu zpřístupňuje funkce Apple Intelligence. Ty zatím fungují pouze v americké angličtině, do konce roku však dorazí i další regionální podoby angličtiny, jako je britská, australská, novozélandská a další.

Potud jde o informace dávno známé. Horkou novinkou je však oficiální potvrzení stran samotného Applu, že jeho AI dorazí i do zemí Evropské unie (EU). Dle tiskové zprávy zveřejněné na oficiálních stránkách se tak stane v dubnu 2025:

„Uživatelé Maců v EU mají přístup k Apple Intelligence v americké angličtině s macOS Sequoia 15.1. V dubnu se začnou pro uživatele iPhonů a iPadů v EU zavádět funkce Apple Intelligence. To bude zahrnovat mnoho základních funkcí Apple Intelligence, včetně nástrojů pro psaní, Genmoji, přepracované Siri s bohatším jazykovým porozuměním, integrace ChatGPT a dalších.“

S češtinou (zatím) nepočítejte

Apple tak potvrdil to, na co celá řada zákazníků z Česka, ale i dalších zemí, netrpělivě čekala – oficiální potvrzení, že Apple AI směřuje do Evropy. Zároveň není jasné, zdali funkce budou omezené pouze pro některé země EU, anebo rovnou pro celý region.

Malou nápovědou může být výběr jazyků, který má zkraje příštího roku zahrnout indickou a singapurskou angličtinu, čínštinu, japonštinu, korejštinu, vietnamštinu a také evropské jazyky francouzštinu, italštinu, němčinu, portugalštinu či španělštinu. Čeština, slovenština, ani třeba polština tak v první vlně jazyků pro Apple Intelligence nefigurují.

I tak jde ale o masivní prolomení dlouhého mlčení o tom, kdy a za jakých podmínek dorazí Apple Intelligence do Evropy. Jen pro pořádek, v rámci macOS 15.1 Sequoia již Apple Intelligence můžete používat i u nás, ale musíte mít počítač přepnutý do některého z podporovaných jazyků, což je aktuálně pouze americká angličtina.

Kdy vyjde iOS 18.2 s integrovanou ChatGPT?

Apple rovněž oficiálně potvrdil, kdy vydá finální verzi systému iOS 18.2, který přináší několik zajímavých novinek spojených s umělou inteligencí. Jde především o nástroje pro generování vlastních emoji (Genmoji) či Image Playground pro generování obrázků. Součástí této verze je rovněž integrace ChatGPT a funkce Visual intelligence, která rozpozná, co máte na displeji či obrázku.

Apple už minulý týden vydal první vývojářskou beta verzi iOS 18.2, kterou testujeme i my v redakci. Finální sestavení iOS 18.2 vyjde v průběhu prosince.