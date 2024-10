Testujeme iOS 18.2 s podporou ChatGPT a náloží AI novinek. Podporuje už češtinu?

Apple vypustil první vývojářskou beta verzi iOS 18.2. Dle prvních zkušeností jde o obrovskou aktualizaci, která přináší očekávané funkce umělé inteligence, jako je generátor emotikon Genmoji a Image Playground sloužící ke generování obrázků, ale také integrace ChatGPT do hlasové asistentky Siri. My již v redakci vývojářskou betu iOS 18.2 testujeme včetně funkcí Apple Inteligence a napojení na ChatGPT.

Uživatelé zapojení do beta programu pro vývojáře mohou od středečního večera stahovat vůbec první beta verzi iOS 18.2, kterou Apple v ostré verzi plánuje vypustit až s koncem letošního roku.

Tato aktualizace přináší celou řadu naprosto klíčových funkcí pro sadu Apple Intelligence. Jmenovitě jde o generátor smajlíků Genmoji, nástroj pro generování obrázků Image Playground, rozpoznání míst a předmětů z fotek pomocí systému Visual Intelligence a také integraci chatbot ChatGPT 4o od OpenAI.

iOS 18.2 beta 1 is out for developers with Genmoji, ChatGPT, Image Playground and Visual Intelligence (iPhone 16).

