Další zklamání pro fanoušky Apple? Generování smajlíků dorazí až v iOS 18.2

Obrazově generativní funkce Apple Intelligence dorazí později

Apple s nimi počítá až pro prosincové vydání iOS 18.2

Pro aktualizaci iOS 18, kterou již celá řada z vás používá v rámci betatestu, nelze počítat s žádnými AI funkcemi. Ve skutečnosti budou rozředěny až do dalších, dílčích updatů. Apple sám již před časem potvrdil, že první AI funkce dorazí až v říjnu s aktualizací iOS 18.1. Teď to ale vypadá, že některé funkce plánované pro iOS 18.1 dorazí zase o trochu později.

Generování obrázků až v iOS 18.2

Je prakticky potvrzeno, že iOS 18 nebude disponovat žádnými funkcemi ze sady Apple Intelligence, které Apple představil v červnu na WWDC 24. Ty jsou plánované pro iOS 18.1 s vydáním až v průběhu října – tedy měsíc po uvedení nových iPhonů 16 do prodeje.

Podle našich prvních dojmů už víte, že součástí iOS 18.1 jsou AI nástroje pro sumarizaci textu, překlady, přepis zpráv, nahrávání hovoru a jeho transkripce nebo úpravy ve Fotkách, kupříkladu funkce Vyčištění (Clean Up).

Velice hlasitě se hovořilo i o tom, jestli budou součástí říjnové aktualizace také obrazově generativní funkce, jako je například Image Playground nebo továrna na emoji Genmoji. Tyto novinky v říjnu nedorazí, Apple si je schovává pro prosincové uvedení iOS 18.2. Potvrdil to insider Mark Gurman z agentury Bloomberg.

„Společnost Apple se rozhodla odložit nové funkce pro generování obrázků na iOS 18.2 (namísto 18.1), jehož vydání je naplánováno na prosinec. To zahrnuje aplikaci Image Playground a funkci Genmoji, která využívá umělou inteligenci k vytváření emoji na základě zadaného textu,“ uvedl Gurman ve svém nejnovějším vydání newsletteru Power On.

Apple Intelligence: pořádně asi až příští rok

Další novinka, po které uživatelé pokukují, je chytřejší Siri a integrace AI nástrojů třetích stran, jako je ChaGPT 4o od OpenAI nebo Claude od Anthropic. Zrovna v této otázce však šlo o příslib do budoucna, jak potvrdil ředitel Applu Tim Cook v hovoru s akcionáři: „ChatGPT bude integrován do konce kalendářního roku, je to postupné zavádění.“

Sada funkcí Apple Intelligence byla původně představena v červnu na konferenci WWDC, vydání mělo být naplánováno na podzim roku 2024. Podle mnohých ale vydávání nových aktualizací ještě nabere zpoždění a o plném nasazení se bude moci hovořit až v létě příštího roku. Doplníme, že Apple Intelligence zprvu nebude k dispozici v Evropě ani v češtině.