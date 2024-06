Továrna na smajlíky Genmoji: Apple znovu objevil Ameriku, jeho řešení je ale lepší než u konkurence

Apple vysvětluje v novém videu, jak funguje technologie Genmoji

Generování vlastních emotikon je propracovanější než u konkurence

Díky novému API je budete moci využít i jako klasické emoji, tedy například v textu

Generování vlastních emotikonů pomocí umělé inteligence není zrovna horkou novinkou, tedy alespoň ne pro uživatele Androidu. Kupříkladu Emoji Kitchen byla součástí klávesnice Gboard pro Android již drahnou řádku let. Apple teď přináší podobné řešení s aktualizací iOS 18 a byť to může vypadat, že jen dohání konkurenci, opak je pravdou.

Jak funguje Genmoji?

Emoji, smajlíci, či prostě jen emotikony nejsou běžné obrázky. Vtip je v tom, že jde o speciální formát piktogramů, které jsou zapsány v protokolu Unicode a mohou tedy být používány ve formě klasického textu. Smajlíky můžete vyplnit doprostřed věty, na její konec, anebo jen jako klasickou přílohu až po odeslání zprávy. Emotikonami také můžete reagovat na jednotlivé zprávy.

Seznam emotikonů je však veřejně dostupná na webu Unicode. Toto konsorcium musí všechny nové emoji schválit a publikovat k nim případně oficiální vyjádření. To však neplatí v případě Emoji Kitchen, protože zde negenerujete emotikony, které by šlo používat v textu, ale pouze obrázky, které odesíláte jako běžnou přílohu.

V čem má být Genmoji jiné? Právě v tomto mikro prvku. Apple vyvinul speciální API rozhraní NSAdaptiveImageGlyph, díky kterému dokáže obrázky převádět do piktogramů emoji, a díky tomu je lze použít při chatování, jako by to byly klasické emotikony známé již mnoho let.

Celý proces tedy probíhá následovně: vy podle příkazu zadáte umělé inteligenci úkol vygenerovat obrázek kombinující několik smajlíků, ten bude následně převeden coby emoji přes NSAdaptiveImageGlyph, abyste jej mohli používat do textu, jako samolepku nebo obyčejný obrázek

Funkce Genmoji by měla být dostupná krátce po uvedení iOS 18 v září tohoto roku. Důležité je také uvést, že vygenerované smajlíky budete moci poslat pouze svým kontaktům s iPhone, Macem či iPadem. Vytvářet Genmoji budou moci pouze uživatelé s Apple Intelligence, nicméně odeslat je budete moci nejspíš komukoliv v rámci ekosystému.