iPhone 15 recenze: letos to vážně stojí za to!

Základní iPhony 15 převzaly několik prvků z loňských modelů Pro

Jde především o výkonnější čipset, Dynamic Island či 48Mpx fotoaparát

Navíc po letech čekání proběhla výměna Lightningu za rozšířenější USB-C

Letošní iPhony zlevnily, základní „patnáctka“ vyjde o 2 500 Kč výhodněji

Apple v první polovině září nepředstavil pouze vrcholové iPhony 15 Pro a 15 Pro Max, ale také levnější modely iPhone 15 a 15 Plus. Letos to je výraznější mezigenerační změna než v předchozích letech. Testovaná základní „patnáctka“ přímo navazuje na loňský iPhone 14. Novinkou je zadní 48Mpx fotoaparát, kterým se loni chlubily pouze vrcholné modely iPhone 14 Pro. Od nich byl propůjčen i výřez v displeji označovaný jako Dynamic Island, jinak ale design zůstal beze změny.

Inovace proběhly i v hnacím ústrojí. Dočkali jsme se loňského čipsetu Apple A16 Bionic vyráběného 4nm technologií. Displeje mají letos vyšší svítivost 1 000 nitů, respektive až 2 000 nitů v peaku. Další výraznou novinkou je nasazení rozšířenějšího USB-C namísto Lightningu. Jen škoda, že základní „patnáctky“ stále mají pouze 60Hz obnovovací frekvenci zobrazovače, nenabízejí funkci Always-on (Trvale zapnutý displej) a nedisponují teleobjektivem.

Apple iPhone 15 je na českém trhu dostupný od 22. září v několika barevných provedeních (modrá, růžová, žlutá, zelená a černá). Nutno dodat, že se vždy jedná o velmi jemnou interpretaci dané barvy. Oproti loňsku navíc došlo ke snížení cen, u 128GB verze je to o 2 500 Kč. iPhone 15 tak zakoupíte za 23 990 Kč, 256GB verzi za 26 990 Kč a 512GB variantu za 32 990 Kč včetně DPH. Jak fotí a natáčí dvojice fotoaparátů a jaké jsou další vlastnosti iPhonu 15? To a mnohem více vám prozradí naše podrobná recenze.

Obsah balení: opět pouze kabel

V prodejním balení není příliš mnoho věcí. Pokud už máte starší iPhone nebo iPad a doma několik nabíječek s USB-C, popřípadě MagSafe, asi vás absence adaptéru moc trápit nebude.

Nachází se zde pouze kabel s dvěma koncovkami USB-C, který je ovšem elegantně zapletený, za což Apple chválím. Balení dále obsahuje sponu na vysunutí slotu, nezbytné návody a samozřejmě i klasickou samolepku s nakousnutým jablíčkem.

Design: stejné jablko, jen s jiným výřezem

Už na první pohled je zřejmé, že iPhone 15 vzhledově vychází z loňského iPhonu 14. Nicméně v některých detailech jsou patrné rozdíly. Ten hlavní, který je vidět po rozsvícení displeje, představuje nahrazení klasického výřezu tzv. Dynamickým ostrovem v podobě větší oválné pilulky. Ta kromě jiného vzhledu nabízí i pěkné systémové animace. Apple tímhle krokem sjednotil nejen design přední strany iPhonů, ale i chování systému iOS.

Rozměry iPhone 15 činí 147,6 × 71,6 × 7,8 mm. Novinka je tedy o 0,1 mm nižší a o 0,1 širší než loňský model. Kvůli těmto změnám nejsou kryty určené pro iPhone 14 kompatibilní. Hmotnost zařízení se snížila o 1 gram, ale celkově působí smartphone lehce, je příjemně tenký a velice dobře se drží. Celková ergonomie zůstává příkladná.

Čočky fotoaparátů jsou větší a vystupují nepatrně více z těla. Fotomodul na zadní straně přesahuje nad povrch, což může způsobovat nepříjemné houpání telefonu při položení na stůl. Šasi opět tvoří hliníkový rám s matnou úpravou, což se mně osobně velice líbí. Boky jsou opět rovné, což nemusí vyhovovat každému, ale úchop je příjemný a telefon se pohodlně drží v ruce.

Záda jsou krytá sklem, které konečně disponuje matnou úpravou, takže telefon tolik neklouže a je příjemný na dotek. Zpracování je perfektní a doplním, že iPhone 15 splňuje odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP68), což v tomto případě znamená, že v hloubce až 6 metrů vydrží až po dobu 30 minut.

Skvělý displej, ale…

O zobrazování se opět stará 6,1palcový Super Retina XDR displej, kterému se o pár pixelů zvedlo rozlišení, konkrétně na 1 179 × 2 556 px (jemnost 461 ppi). OLED panel patří k tomu nejlepšímu, co mezi smartphony můžete nalézt. Pochopitelně „pročka“ mají displej ještě o něco kvalitnější. Dokonce se zvýšil maximální jas z 800 nitů na 1 000 nitů (krátkodobě zvládne až 2 000 nitů), díky čemuž nabízí skvělé zobrazení v jakýchkoli podmínkách. Podpora HDR10 a Dolby Vision je zárukou dokonalého zážitku ze sledování filmů a videí. Ovšem také fotografie v galerii se zobrazují v HDR.

Zobrazovači tedy nemám absolutně co vytknout – rozlišení je jemné a barvy jsou prostě skvělé. Jen jeho obnovovací frekvence je stále 60 Hz. Vyšší obnovovací frekvenci umějí stále jen Pro modely, respektive vyšší frekvenci nabízejí i smartphony s mnohdy třetinovou cenou. Troufám si tvrdit, že tady je to tak trochu záměr Applu, aby uživatele případně donutil investovat více do modelu Pro.

Displej zabírá 86,4 % přední plochy, což není špatné, ale posun od iPhonu X je minimální. Rámečky se prakticky nezmenšily, což je trochu škoda. Naštěstí je iPhone se svou úhlopříčkou jeden z mála telefonů, který stále obsáhnete jednou rukou. I když se u OLED zobrazovače přímo nabízí využití funkce Always-on, Apple si ji „šetří“ jen pro řadu Pro.

Dynamický ostrov nahradil výřez

Na první pohled asi jednu z největších novinek, vedle konektoru USB-C, představuje Dynamic Island. Ikonický výřez po několika letech zcela skončil a nahradila ho subtilnější plocha, ve kterém se nachází celá sestava senzorů pro biometrické ověřování uživatele skrze Face ID a selfie kamerka. V určitých situacích se celý tento ovál dokáže zvětšit a nabízí tak uživateli buď dodatečné informace (zejména k běžící aplikaci na pozadí), nebo dokonce ovládací prvky – pro vyřízení hovorů, ovládání hudebního přehrávače, zapnutí nočního režimu apod. Každou proměnu doprovází elegantní plynulá animace.

Technologie pro rozpoznávání obličeje zůstala zachována. Její rychlost a přesnost je prvotřídní, tady není o čem se bavit. Skvěle funguje ve tmě, v režimu naležato i s brýlemi a rouškou. Odemykání je tedy pohodlné, nicméně po odemknutí vždy nutno pro vstup do prostředí přejet prstem ze spodního okraje nahoru.

Hardwarová výbava

Hnacím motorem se stal loňský vlajkový čipset Apple A16 Bionic, který je vyráběn 4nm technologií. Použití staršího čipu rozhodně není na škodu, protože je natolik výkonný, že se může stále rovnat se těmi nejlepšími telefony s Androidem. Procesorová jednotka obsahuje 2 výkonná a 4 efektivní jádra, čipset dále tvoří 5jádrový grafický čip a 16jádrový Neural Engine. Průměrem tří benchmarků jsem v AnTuTu (verze 10) naměřil hodnotu 1 466 744 bodů.

Operační systém má k dispozici zcela dostatečných 6 GB RAM, úložiště je dostupné v 128GB, 256GB a v 512GB verzi. Nemusí vás tedy tolik mrzet, že úložiště nelze rozšířit o paměťové karty. Naopak potěší podpora dual SIM (kombinace nanoSIM a eSIM). Ve výbavě dále najdeme podporu 5G sítí, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, GPS, barometr, akcelerometr, gyroskop a digitální kompas.

Hardwarové parametry iPhone 15 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 17, čipset: Apple A16 Bionic, hexa-core, GPU: Apple GPU (5 jader), RAM: 6 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 147,6 × 71,6 × 7,8 mm, hmotnost: 171 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Super Retina, 1179 × 2556 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3 349 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1.9µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.4, 13mm, 120˚, PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm, HDR, 4K video Cena: 23 990 Kč Kompletní specifikace

Apple do iPhonu 15 nasadil druhou generaci UWB čipu, který nabízí ještě přesnější lokalizaci v aplikaci Find My (Najít). Rozšířena byla i satelitní konektivita. Aktuálně funguje ve do 14 zemích světa, přičemž brzy budou přidány dvě další – Španělsko a Švýcarsko. Satelitní konektivita navíc nebude omezena pouze na komunikaci, ale ve spolupráci se společností AAA se rozšíří i na silniční asistenci. Doufejme, že tuhle službu budeme moci brzy využívat také v České republice.

Výdrž baterie a nabíjení

Uvnitř telefonu se nachází akumulátor s kapacitou 3 349 mAh, což je o 70 mAh více než u iPhone 14. Výdržse nicméně nijak výrazně nezlepšila. Stále se můžete těšit na celodenní provoz při náročnějším používání (focení, telefonování, přehrávání hudby do sluchátek, hraní her, procházení sociálních sítí apod.), ale výjimkou není ani dvoudenní výdrž při nižší zátěži. Nemusíte se tedy nijak omezovat – v případě nouze vám pomůže úsporný režim, který lze rychle aktivovat v ovládacím centru.

Nabíjení obstarává port USB-C, který po letech nahradil zastarávající Lightning – z tohoto důvodu nebudou nové iPhony kompatibilní se starým Lightning příslušenstvím. Mimochodem konektor opět disponuje standardem USB 2.0, tudíž není tak rychlý pro přenos dat jako u modelů Pro, které si polepšily na USB 3.2.

Naměřená rychlost nabíjení 20W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 18 minut 30 minut 55 minut 120 minut

Podporované je i bezdrátové nabíjení, a to včetně funkce MagSafe (15 W). Apple navíc oznámil, že iPhone 15 a 15 Plus jsou již kompatibilní s chystaným standardem Qi2. Drátové nabíjení podporuje výkon 20 W, což opět není žádná sláva.

Hlavní 48Mpx fotoaparát může zastoupit i teleobjektiv

Inovaci neutekl ani hlavní fotoaparát, který byl převzat z iPhonů 14 Pro. Je postaven na 48Mpx čipu a optice o slušné světelnosti f/1.6. Díky spojování informací ze čtyř sousedních pixelů iPhony pořizují 24Mpx snímky, avšak s vyšší ostrostí a větší mírou detailů. Pořizovat lze i 2× přiblížené snímky s rozlišením 12 megapixelů, anebo naopak krajinky v nativním 48Mpx rozlišení. Stabilizace se v případě iPhonu 15 odehrává přímo na čipu.

Hlavní fotoaparát doplňuje 12Mpx širokoúhlá kamerka se světelností f/2.4, úhlem záběru 120° a pouze fixním ostřením. Selfie kamerka má také 12 megapixelů a světelnost f/1.9.

Fotíme za dobrých světelných podmínek

Testování fotoaparátů mě u nového iPhonu hodně bavilo. Jsou totiž velice kvalitní a řadí se mezi naprostou špičku. Zápory se u fotografií hledají jen těžko. Za dobrých světelných podmínek jsou výsledky opravdu skvělé. Výsledné snímky jsou velmi ostré s vysokým množstvím detailů. Barvy mohou na někoho působit mdle. Což popravdě vnímám i já – u některých scén by se mi líbily sytější barvy. Občas se mi stalo, že se iPhone s interpretací barev držel až příliš při zemi a výsledek neodpovídal realitě. Šlo ale spíše o výjimečné případy.

Díky podpoře Smart HDR se nemusíte bát ani dynamičtějších scén s protisvětlem nebo zatažené oblohy. Avšak mně osobně některé snímky přijdou až hodně vyumělkované (světlá místa příliš utlumená a stíny hodně prosvětlené) a obloha až příliš dramatická. Párkrát se mi také stalo, že obloha byla naopak přepálená.

Velkou pochvalu dostávají i snímky blízkých předmětů (květin apod.), které mají věrně zachycené detaily, výtečnou ostrost a přirozeně rozostřené pozadí. Díky velkému čipu je bokeh efekt opravdu velký, někdy až moc. Portrétní režim taktéž nezklame. Nemusíte ho využít jen pro fotografování osob, ale lze použít i u jiných objektů v blízkosti.

Širokoúhlý snímač a 2× přiblížení

Velkou pochvalu si Apple zaslouží za barevnou kalibraci, díky které jsou barvy téměř stejné napříč oběma snímači. Širokáč pořizuje vcelku pěkné fotografie, i když kvality hlavního senzoru nedosahuje. Musím pochválit, že okraje širokoúhlých snímků nejsou příliš deformované a jsou většinou ostré. Za horších světelných podmínek je ale tradičně nutné počítat se zhoršením kvality. Taktéž nepotěší fixní ostření, díky kterému nelze fotit makro snímky – to zvládají opět pouze modely Pro.

Maximální digitální zoom je zde pouze desetinásobný, avšak a ten není příliš použitelný. Výhodou vyššího rozlišení u hlavního fotoaparátu je, že dokáže pořídit kvalitní snímky s 2× přiblížením, i když se jedná o prostý ořez. Bohužel optika je optika a klasický teleobjektiv nenahradí, protože s ním dosáhnete úplně jiném kompozice. Taktéž fotografický formát ProRAW a ProRes u videa nabízejí pouze modely Pro.

Fotíme v noci a s nočním režimem

Za zhoršených světelných podmínek fotí hlavní snímač také výborně, a to díky vyššímu rozlišení, velkému a stabilizovanému čipu a pokročilému nočnímu režimu. Mile mě překvapila přijatelná úroveň šumu. Snímání v nočním režimu trvá od jedné do deseti sekund, záleží na okolních světelných podmínkách, nicméně z ruky lze nastavit maximálně 3 sekundy, více pouze se stativem.

Noční režim lze samozřejmě vypnout. Doplním, že noční režim lze využít u všech snímačů (i u 2× přiblížení), což je příjemné. Výsledky jsou velmi dobré. Bez nočního režimu nemá ani příliš smysl fotit, pakliže nechcete zachovat přirozenost fotografované scény. Mnohdy telefon dokáže přeměnit noc v den – ostatně o kvalitě snímků se můžete přesvědčit sami.

Příkladná kvalita videa

iPhone 15 exceluje i při záznamu videa. To lze nahrávat až ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu, případně lze sáhnout po slow-motion záznamu ve Full HD při 240 fps. Během záznamu lze pohodlně přepínat mezi oběma objektivy, což lze i při maximálním rozlišení 4K/60 fps. Nechybí ani možnost natáčení HDR videí ve standardu Dolby Vision, ale také režim Film (Full HD/60, 4K/30) s úpravou hloubky ostrosti nebo akčních režim pro super stabilizovaná videa (2,8K/60).

Výsledný výstup má velmi dobrou ostrost, excelentní stabilizaci a poměrně hezké a věrné barvy. Telefonu nevadí rychlé nebo plynulé přeostřování či svižná změny scény. I zvukové podání je na dobré úrovni, i když s větrem trochu zápasí. Kromě dvou objektivů je opět dostupné i tlačítko pro 2× přiblížení. Nejspíš se nejedná o prostý digitální zoom, ale je možné, že iPhone tento záznam vyřezává z vyššího rozlišení, protože je poměrně kvalitní. Bohužel i zde se objevuje pro iPhony typický jev, kdy jsou v záznamu viditelné dvě tečky z okolních světelných zdrojů (tzv. Lens Flare) – zejména v nočních scénách při záběrech zdrojů světla.

Závěrečné hodnocení

I když iPhone 15 přišel jen s lehčí designovou obměnou, jedná se o špičkově zpracovaný telefon, který dokáže v mnohém zaujmout. Líbí se mi především matná úprava zad, lehkost, tenkost a celkově dobrá ergonomie, i když rámečky by mohly být ještě tenčí. Alespoň to zachraňuje Dynamic Island, který vás bude bavit, zvláště pokud jste s ním ještě nepřišli do styku. Displej je perfektní a vytknout mu lze pouze základní 60Hz obnovovací frekvenci a chybějící pohotovostní režim.

Výkon a výbava je naprosto špičková a prakticky nic mi zde nechybělo. Výdrž baterie mile překvapila a i při náročném používání mi iPhone vydržel více než jeden den na jedno nabití. Bude to asi znít trochu úsměvně, ale konečně jsme se dočkali USB-C, který znamená v rámci iPhonů malou revoluci, a mnozí jistě budou přemýšlet o upgradu právě díky tomuto rozšířenějšímu konektoru. Fotoaparáty pořizují skvělé fotografie a výtečná videa. Ovšem klasický teleobjektiv stále schází a bohužel čočky stále hodně vystupují ze zad.

Cena iPhonu 15 začíná na částce 23 990 korun, což je o 2 500 Kč nižší startovní cena než u iPhonu 14. Meziroční upgrade nedává příliš velký smysl, i když USB-C, Dynamic Island a 48Mpx fotoaparát jsou velká lákadla.

iPhone 15 9 Design a zpracování 8.7/10

















Výkon a optimalizace 9.6/10

















Hardwarová výbava 9.1/10

















Kvalita fotografií a videa 9.1/10

















Výdrž baterie 8.7/10

















Klady skvělá kvalita fotografií a videa

kvalitní OLED s vysokým jasem

špičková výbava, vysoký výkon

konečně USB-C, výdrž baterie

hlasité stereo reprodukotry

matná záda, dílenské zpracování

Dynamic Island

nižší cena oproti loňsku Zápory absence vyšší obnovovací frekvence u displeje a Always-on

pouze USB 2.0

chybí klasický teleobjektiv

odlesky v objektivu při nočním focení

vystouplý modul s fotoaparáty

