iPhone 15 Pro Max recenze: Apple to zase dokázal…

Nové iPhony jsou tady. Trachtace po představení vystřídal deštík upřímných recenzí a iPhone 15 Pro a Pro Max už mají na kontě jednu nebo dvě menší kauzy. Poptávku a atraktivitu těchto přístrojů však jakýkoliv článek a komentář spíše zvyšuje, než aby od případného nákupu odrazoval či něco podobného. A je to pochopitelné – nový iPhone je každý rok fenomén. Pojďme tedy kousnout do toho titanového jablíčka a povyprávět si něco o tom, jak Apple zase letos všechny překvapil.

První vážné překvapení se událo vlastně hned po představení. Jakmile se objevily české ceny, bylo okamžitě jasné, že s velmi dynamickým kurzem amerického dolaru ke koruně bude extrémně složité predikovat českou cenu. Příklad je nabíledni – přestože cena v USA ze meziročně nezměnila, česká cena klesla o 4 000, respektive 4 500 korun. Apple totiž při tvorbě ceny porovnává kurz dolaru vůči euru, což vedlo k výraznému zlevnění. Základní iPhone 15 Pro koupíte za 29 990 Kč s 128GB úložištěm, námi testovaný model Pro Max pořídíte od 35 990 Kč.

Prodejní balení

Stejné, a přece nové. Úzká a nízká krabička k novému iPhonu s podobiznou telefonu v životní velikosti se objevila poprvé před pár lety, podle výrobce jsou menší krabičky ekologičtější. Pozitivní dopad mají pro Apple jistě i na logistiku, do lodí a letadel se krabiček vejde díky rozměrům více.

Nicméně nejde jen o rozměry. Z prodejního balení k iPhonům již před časem vypadla sluchátka a v roce 2020 také nabíjecí adaptér. Podle toho vypadají i nynější krabičky: obsahují pouze iPhone, sponku na SIM, manuál, jednu samolepku a kabel.

Co je nového? Kabel je z obou stran USB-C (o tom až za chvíli) a je opletený, což zvyšuje jeho odolnost a je zároveň hezčí na pohled. Jde však o nižší šarži kabelů od Applu, podporuje totiž USB-C 2.0 a 60W výkon, takže s ním můžete nabíjet třeba i MacBook.

V hlavní roli titan

Design iPhonů je prakticky od roku 2019 vnímán jako neměnný. Velký fotomodul se třemi objektivy, matné sklo na zádech, hranaté tělo. Přesto Apple rok od roku zavádí určité minidetailní novinky, které vždy potěší. A řekl bych, že i letos jich na těle iPhonu je více než dost, leč na první pohled nejsou patrné.

Apple změnil materiál monolitického těla telefonu. Zatímco od roku 2017 šlo o nerezovou ocel, letos je tělo zhotoveno ze slitiny Titan Grade 5. Tento materiál se vyznačuje vysokou odolností a absolutní imunitou vůči korozi. Apple konkrétně nabízí iPhone 15 Pro (Max) ve čtyřech titanových barvách, z nichž všechny mají matné boky. My jsme testovali černé provedení.

Jaký je titan jako materiál? Kromě puncu luxusu, který sdílí společně s keramikou či ocelí, je velice tvrdý a pevný. Neobyčejně odolává pádům na tvrdý povrch (nedobrovolně vyzkoušeno!) a nehtem ani tvrdším předmětem do něj rozhodně neuděláte vryp.

V porovnání s ocelí je také výrazně lehčí, nynější hmotnost činí 221 gramů, což je o 19 gramů méně než vloni. Věřte, že je to důležité – ocelové iPhony byly hodně těžké, titanový nástupce vedle toho v ruce působí jako zjevení. Navíc si zachoval zvýšenou odolnost IP68, což platí pro celou letošní modelovou řadu.

Záda jsou opět pokryta matným sklem od společnosti Corning. Tvrdost tohoto materiálu jsem letos pro jistotu nepokoušel ani mým oblíbeným „ohýbacím testem“, však se podívejte na to, jak mobil dopadl u youtubera JerryRigEverything. Proti škrábancům i otiskům prstů je však sklíčko na zádech velmi rezistentní. Přestože povrch zad i displeje zůstal plochý, Apple trochu zjemnil hrany, takže celá produktová řada iPhone 15 letos padne do ruky o něco lépe, než ta předchozí.

Akční tlačítko a reproduktor

Po obvodu zařízení je ještě pár velice zásadních designových změn. Pravý bok hájí podlouhlé vypínací tlačítko, na protilehlé straně tomu bylo dlouho tak, že regulátor hlasitosti byl rozdělen vedví a nad těmito tlačítky se skvěl hardwarový přepínač tichého režimu. Apple jej letos nahradil hardwarovým akčním tlačítkem, které funguje na podržení. Máme tu tedy příjemné ozvláštnění, které by od tak konzistentní a v lecčem konzervativní firmy jako Apple čekal málokdo.

Na toto tlačítko si můžete nastavit osm různých funkcí: patří sem například aktivace režimu nerušit, okamžité spuštění fotoaparátu (v takovém případě tlačítko funguje i jako manuální spoušť), svítilna nebo třeba hlasová poznámka do záznamníku. K možnostem patří i zapnutí tichého režimu, tlačítko však nemá žádnou červenou indikaci, jako měl samotný přepínač. Namísto toho se vám v horní části obrazovky ukazuje ikonka přeškrtnutého zvonečku.

Horní hrana je klasicky holá, lemují ji pouze anténní předěly. Dole se nachází reproduktor, mikrofony a také nabíjecí port USB-C. Ano, Apple po letech skuhrání svých zákazníků přistoupil k univerzálnímu konektoru, který používá již u počítačů Mac nebo u iPadů. Smutné je, že jej k tomu nepřinutili sami zákazníci nebo trh, ale regulace Evropské unie. iPhone 15 Pro Max konkrétně využívá protokol USB-C 3.2 Gen 1, který podporuje datový tok až 10 Gb/s.

Reproduktor bývá u iPhonů vždy na dobré úrovni, nejinak je tomu i letos. Dolní výdech v kombinaci s telefonním sluchátek nad displejem dodává kvalitní a čistý zvuk, ani při vyšších hlasitostech se neobjevuje rachot nebo šustění. Přesto doporučuji hudbu přehrávat přes specializované zařízení a hlasitý reproduktor iPhonu ponechat spíše pro filmy nebo videa z internetu.

Displej s „chytrým ostrovem“

Po lehce vysilující roztažené kapitole o designu si možná dáme menší pauzu i displeje. Tady se totiž pro meziroční srovnání neudály novinky prakticky žádné. Větší z dvojice vrcholných iPhonů má pořád 6,7″ úhlopříčku (ten menší má stále 6,1″), řeč je stále o OLED panelu s označením Super Retina XDR a pořád nabízí rozlišení 2K+, tedy 1 290 × 2 796 pixelů.

Užitý OLED panel patří rozhodně k tomu nejlepšímu, co mezi smartphony můžete nalézt. Jeho maximální jas činí 2 000 nitů a iPhone díky tomu potvrzuje, že jej můžete pohodlně používat i venku, na přímém slunečním svitu. Nechybí ani podpora HDR10 nebo Dolby Vision. Displej v jeho celé ploše kryje sklíčko vlastní výroby jménem Ceramic Shield.

Zůstala také vysoká obnovovací frekvence až 120 Hz. Technologie ProMotion, jak svižnou frekvenci Apple přezdívá, umí pracovat dynamicky od 1 do 120 Hz, a to díky LTPO úpravě využitého displeje. Sluší se uvést také přítomnost výřezu Dynamic Island, který debutoval již vloni a coby prvek se napřesrok nijak nezměnil. Pořád zobrazuje data několika vybraných aplikací, povětšinou nativních. Vývojáři během ročního cyklu předešlého iPhonu nijak zásadně nevylepšovali tuto vychytávku, škoda.

Jedinou opravdu viditelnou změnou jsou výrazně tenčí rámečky kolem displeje. Troufám si říct, že to pozná i necvičené oko a hlavně bez přímého srovnání. Rám je po obvodu celé obrazovky stejný, zhruba 1,5milimetrový. U iPhonu 14 Pro Max (porovnat můžete sami v přiložené galerii) je rám trochu tlustší než 2 milimetry. Jak říkám, všimnete si prakticky hned a je to rozhodně krok k lepšímu.

Výkon a výbava

Skoro bych se nebál říct, že výkon patří k zásadním novinkám iPhonu 15 Pro Max. Bohužel, pojí se s tím i jisté kontroverze a také fakt, že onen výkon není tak úplně v našich silách vyzkoušet. Jak to tedy je?

Hlavní výkonnou jednotkou je 3nm čipset A17 Pro, dost možná historicky nejvýkonnější čipset v mobilním telefonu a zcela jistě nejvýkonnější procesor v iPhonu. Celou sadu pohání 6jádrový procesor s taktem až 3,78 GHz a výrazně mu pomáhá také 6jádrová grafická jednotka.

Hardwarové parametry iPhone 15 Pro Max Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 17, čipset: Apple A17 Pro, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (6 jader), RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,9 × 76,7 × 8,25 mm, hmotnost: 221 g, zvýšená odolnost: IP68 Apple A17 Pro, 3nm, hexa-core,Apple GPU (6 jader),8 GB,128/256/512/1024 GB,159,9 × 76,7 × 8,25 mm,221 g,IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", OLED, rozlišení: Super Retina, 1290 × 2796 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4 422 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.78, 24, 28 a 35 mm (1×, 1,2× a 1,5×), 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 120 mm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13 mm, 120˚, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR scanner, hloubkový senzor, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Cena: 35 990 Kč Kompletní specifikace

Výpočetní výkon je pro běžné použití až nesmyslně naddimenzovaný, sekání ani jiné typické starosti spojené s nedostatkem výkonu nečekejte. Je tu ale mírný problém s přehříváním vnitřností. Na internetu a sociálních sítích jde o pořádnou kauzu, ve skutečnosti to zase takový problém není. Tedy alespoň já jsem při mém testování nijak nadměrnou teplotu nezpozoroval, a to ani při náročném multitaskingu, natož při benchmarcích.

Odlišná situace panuje s hraním her, které Apple u nového iPhonu značně propaguje. Uživatelé si dokonce budou moci již brzy zahrát i konzolové tituly, jako je Resident Evil Village, Assassin’s Creed Mirage nebo Death Stranding. Bohužel, žádný z nich v tuto chvíli není k mání, čili nemáme reálnou možnost vyzkoušet ani vysoký výkon pro hraní konzolových her, ani grafický ray tracing (vylepšené paprsky světla).

Při hraní běžně dostupných titulů, jako je Call of Duty Mobile nebo Payday: Crime War, je výkon samozřejmě dostačující i na nejvyšší grafické nastavení a zahřívání je také v normě (po hodině hraní se záda roztopí na maximálně 40–42 °C). Výrobce pravděpodobně neduh s přehříváním vyřešil pomocí opravné aktualizace.

Vysoký výkon dokreslují také obecně oblíbené benchmarky. AnTuTu se vždy potácelo kolem 1,5 milionu bodů (nejlépe 1 518 139 bodů), také v Geekbenchi bodoval iPhone velkoryse: 2 818 bodů v Single-Core a 7 088 bodů v Multi-Core. 3DMark Wild Life Extreme až 4122 bodů, příjemný byl i výsledek 5 864 bodů v 3D Mark Solar Bay testu, který se zaměřuje na ray tracing. Pro srovnání, Nvidia RTX 4090 v tomto testu získává průběžně kolem 230 tisíc bodů.

Z hlediska paměti můžete počítat s 8 GB RAM a 256GB, 512GB nebo 1TB úložištěm. V naší variantě ukusoval systém z úložiště zhruba 12,5 GB. Co se týče další výbavy, nechybí Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS a i další navigační systémy, také praktické SOS komunikování s družicí (v Česku zatím nedostupné), NFC pro bezkontaktní platby přes službu Apple Pay a samozřejmě také detekce autonehody, kterou ale nabízela již loňská generace iPhonů.

O bezpečnost, lépe řečeno biometrii, se stará obličejová čtečka Face ID. Jde o jeden z mála 3D skenerů obličeje, u některých svých telefonů podobnou technologii používá i Huawei. Podle principu TrueDepth kamera vytvoří na vaší tváři pole bodů a ty pak nasnímá, uloží si tedy trojrozměrný model vašeho obličeje, ne jen dvourozměrný. Při odemykání je tak mnohem preciznější a hlavně spolehlivější.

Baterie a nabíjení

iPhone 15 Pro Max disponuje akumulátorem s kapacitou 4 441 mAh, což je o 118 mAh více než u svého předchůdce iPhonu 14 Pro Max. Velké zlepšení reálné výdrže ale neočekávejte. V maximu se iPhone potácí někde pod hranicí 2 dnů, běžnější je pohodlná 1denní výdrž, i při vyšší zátěži.

Do výdrže může různě promlouvat i nastavení telefonu, hlavně pak Always-On displej nebo adaptivní obnovovací frekvence. Nechybí samozřejmě ani úsporný režim, který se automaticky aktivuje po klesnutí výdrž na 20 %. Ručně jej můžete zapnout i vypnout kdykoliv z ovládacího centra. Režim mírně snižuje výkon, vypíná obnovovací frekvenci a také Always-On zobrazení.

Pakliže potřebujete svůj iPhone nabít, máte klasicky tři možnosti. Buď jej umístit na bezdrátovou nabíječku Qi a čekat třeba i 3 hodiny na nabití (výkon je zde opravdu nízký, jen 7,5 W). Anebo využít 15W nabíječku MagSafe, tu si však musíte dokoupit. Přibaleným kabelem USB-C je nabíjení nejrychlejší, iPhone 15 Pro (Max) však podporuje maximálně 25W dobíjení. Při testu mi měřák naměřil nejvyšší nabíjecí výkon 27 W. Po dosažení 70 % kapacity se výkon sníží zhruba na 11 W, posledních 10 % se dobíjí 5 až 7 W.

Naměřená rychlost nabíjení 30W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 15 minut 29 minut 57 minut 102 minut

Jenže vidle do toho hází ještě fakt, že k iPhonu nedostanete žádný nabíjecí adaptér. Můžete si za 590 korun koupit originální 20W, popřípadě využít 30W od MacBooku, který stojí 1 099 korun. Tím rychlejším máte hotovo za hodinu a tři čtvrtě, tím pomalejším za dvě hodiny. Tyto hodnoty jsou v porovnání s konkurencí velmi podprůměrné.

Osobité iOS 17 v plné síle

Pakliže vám přijde, že na iPhonu 15 Pro Max se od loňska neudálo moc změn, na systému iOS 17 je těch hmatatelných, patrných změn ještě méně. Během testování jsme měli aktuálně k dispozici již druhou opravnou aktualizaci iOS 17.0.2, mělo by se tak jednat o zatím nejstabilnější verzi letošní iterace jablečného systému. Co se týče podpory, tu Apple nijak explicitně nezmiňuje, bývá ale u každého nového iPhonu cca 5 roků.

Představovat systém iOS jako takový mi přijde redundantní. iOS každý zná, dříve se jednalo o opak Androidu ve své komplexnosti i grafickém pojetí, dnes už ale Android hodně prvků převzal. iOS je graficky hodně názorný, explicitní, dost sází na animace a obecně po designové stránce nejde o vyložený minimalismus, i když některé jednoduché designové prvky z něj dělají třeba systém ideální pro nenáročné zákazníky.

Nejnovější verze iOS 17 přinesla několik vítaných novinek. Například přepracovanou aplikaci Zprávy, FaceTime, nový Klidový režim, který promění iPhone v chytrý displej na nabíječce a také nové widgety, se kterými můžete interagovat přímo na ploše, nemusíte vstupovat do jednotlivých aplikací, které zastupují.

Jde však o celkem tuctové novinky. Z těch opravdu zajímavých novot stojí za zmínku NameDrop, tedy funkce, kdy jen přiblížením se k druhému iPhonu automaticky dojde k předání vlastní vizitky. Jednoduché, ale chytlavé. Pro komunikaci s dalšími lidmi si můžete také nastavit obrázek či celou profilovou stránku přes celý displej, která se objeví, jakmile někomu z vašich kontaktů zavoláte.

Bohužel, ani iOS 17 není perfektní a třeba jen vůči konkurenčnímu Androidu plno funkcí zkrátka neumí. Na velkém displeji iPhonu 15 Pro Max mi například chyběl pokročilý multitasking, plovoucí okna nebo alespoň rozdělená obrazovka. Jinak mám ale s iOS výbornou zkušenost a iPhone 15 Pro Max to potvrzuje, chválím hlavně intuitivní ovládání, funkční nativní aplikace a líbivý vizuál systému.

Fotoaparát: práce všeho druhu

V levé horní části zad se nachází vystouplý fotomodul, který ukrývá tři ještě extra vystupující objektivy, velké LED přisvícení a 3D skener LiDAR. Kromě 12Mpx selfie kamerky, kterou do hlavní sestavy nepočítáme, má iPhone 15 Pro Max na zádech skutečně „jen“ 3, nikoliv 7 „objektivů“, jak se nám Apple během představovací akce snažil prezentovat.

Obstojně to vysvětlil kolega Jirka Hrma, který ve svém fototestu iPhonu 15 Pro Max popsal, jak funguje různá ohnisková vzdálenost jednotlivých snímačů. Hlavní 48Mpx fotoaparát nabízí 24mm (1×), 28mm (1,2×), 35mm (1,5×) a 48mm (2×) ohnisko, pak je tu 12Mpx širokoúhlý s ohniskem 13 mm (0,5×) a nakonec 12Mpx teleobjektiv s 120mm ohniskem, což se rovná 5× bezztrátovému přiblížení.

Hlavní práci odvádí 48Mpx snímač s clonou f/1.79 a optickou stabilizací obrazu. Novinkou u něj je, že „cvaká“ ve výchozím rozlišení 24,5 Mpx (5 712 × 4 284 pixelů), což se okamžitě podepisuje na úrovni detailů a hloubce ostrosti jednotlivých snímků – ať už jde o portréty, krajinky, nebo i noční scény. Je tu i možnost fotit v plném rozlišení (8 064 × 6 048 pixelů) ve formátu RAW, myslete však na to, že velikost těchto souborů je klidně dvacetinásobná.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Hlavní fotoaparát je takový Ferda Mravenec – práce všeho druhu. K dispozici je jak pro „běžné focení“, tak pro portréty (navíc s různými ohnisky) a iPhone jeho služeb využívá občas i pro zoom, tedy pokud uzná, že není potřeba zprovoznit i samostatný teleobjektiv. Exceluje pak také v noci, ještě více než loňský model, počítat ale musíte s delší závěrkou.

Obzvlášť portréty stojí za to, Apple maximálně vyladil všechno od odlesků, dopočtu nasvícení, detailů v obličeji, až po bokeh efekt. Ten lze, jako již tradičně, regulovat i po vyfocení v Galerii. Hodí se ale zmínit také novou funkci, a to automatickou detekci portrétů. Díky té nemusíte při focení přepínat na portrétní režim, foťák s AI by měl celou situaci rozpoznat sám a automaticky zapnout rozostření pozadí.

Pravdou ale zůstává, že ani s aktualizací iOS 17.0.2 není tato funkce odladěna perfektně. Průběžně se děje, že zcela evidentní scenerii vhodnou na portréty (před objektivem stojí jeden či dva lidé, jde o klasický portrét) nerozpozná. Pokud se tak stane, bokeh efekt už ad hoc aplikovat neumí.

Zbývající dva fotoaparáty ve mě zanechaly také velmi příjemný pocit. Jednak je jejich používání intuitivní (přepínání na jeden dotek), a jednak pracují rychle a spolehlivě. Širokoúhlý fotoaparát exceluje svou ostrostí, na což nejsme vždy úplně zvyklí. Oproti konkurenci ve stejné cenové rovině však nenabízí nic navíc. Geniální je však makro – pokud máte tento typ focení rádi, náležitě si jej užijete, i když ve srovnání se Samsungem Galaxy S23 Ultra u tohoto typu fotografií nepatrně ztrácí.

Fotoaparát s teleobjektivem se zaměřuje čistě na 5× zoom, cokoliv nižšího řeší hlavní snímač ořezem 48,7Mpx fotky. Úroveň takových snímků je výborná, ztráta kvality prakticky žádná a za speciální zmínku stojí i portréty s 5× přiblížením. Tento vylepšený teleobjektiv je vlastně hlavní novinkou u fotoaparátů letošních vlajkových iPhonů a je skvělé, že funguje tak univerzálně a bezchybně.

Neodolal jsem a vyzkoušel i maximální možný 25× digitální zoom. Kvalita je dle očekávání nic moc, ale využití bych pro něj našel. Výbornou práci odvádí i selfie kamerka ukrytá v podlouhlém průstřelu. Chválím u ní nejen kvalitu portrétů, ale také optickou stabilizaci obrazu a schopnost natáčet videa při 4K 60 fps.

Video až ve 4K 60 fps

iPhony platí za ukázkové fotomobily pro natáčení videí a vrcholná novinka to potvrzuje i letos. K dispozici je Full HD i 4K, 30 i 60 fps. Pokročilá optická stabilizace je dostupná ve všech zmíněných formátech, nicméně iPhone nabízí ještě vylepšený akční režim s extra pevnou stabilizací. Ten však podporuje maximálně 2,8K rozlišení při 60 fps.

Velmi hezky si lze vyhrát také s filmovým režimem, který se specializuje na portrétní snímání během videa. Jen pozor, ten funguje pouze při 30 fps, ať už HD, nebo 4K rozlišení. Zůstává také režim zpomalený záběr se snímkovou frekvencí až 240 fps, popřípadě opačně fungující časosběr. I když Apple na keynote sliboval, že vylepšil krycí sklíčko fotoaparátů tak, aby došlo k eliminaci odlesků při focení a nahrávání v horších světelných podmínkách, tzv. „lens flare“ efektu se ani letošní modely nedokázaly zbavit.

Velkým překvapením je, že nový iPhone 15 Pro Max umožňuje během záznamu videa ve 4K rozlišení při 60 fps konečně přepínat mezi jednotlivými fotoaparáty. Čas od času jsem však narazil na chybu, kdy iPhone nezvládal rychle přeostřovat z popředí na pozadí a zpět.

Zajímavým benefitem pro profesionální tvůrce je možnost připojit k iPhonu externí SSD úložiště přes USB-C a rázem můžete natáčet (a rovnou ukládat) videa ve 4K 60 fps ve formátu ProRes.

Závěrečné hodnocení

Pokaždé, když dorazí na trh nový iPhone, upoutá pozornost, je to přece jeden z nejlepších telefonů vůbec. A já mám pocit, že to Apple letos zase dokázal. Dokázal přesvědčit spoustu lidí, že je nejlepší. Velkým lákadlem letošního modelu může být USB-C, i když je nad slunce jasné, že celá řada zákazníků updatuje jenom kvůli tomu, že už nebudou muset používat Lightning.

Každému, co jeho jest. Já osobně bych update z loňského iPhonu 14 Pro (Max) neviděl jako nezbytný. U starších modelů už smysl dává, hlavně pak u iPhonu 11 Pro (Max) a 12 Pro (Max). Každopádně důvodů, proč si iPhone 15 Pro Max koupit i nekoupit, je celá řada a co je nejdůležitější, každý bude mít ty vlastní, osobní.

Pro někoho to může být cena, která je pořád hodně vysoká, ale oproti loňsku příznivější. Anebo se někomu nezamlouvá design. Nejčastější kritika bude dost možná opět na nedostatek velkých inovací. Osobně mi ale přijde, že iPhone s patnáctkou na krku přináší novinek hodně, v zajímavosti se proto vyrovnává i loňskému modelu, který přinesl třeba do té doby netušený výřez Dynamic Island.

Zároveň, současná generace může být dost možná poslední, která kromě velkého Pro Max nabízí i „menší“ 6,1″ iPhone 15 Pro. Tento základní model by totiž do příštího roku měl mírně povyrůst, na 6,3″ a to jistě uznáte, že už má ke kompaktnosti daleko. Je tedy dobré myslet na to, že jeden z největších benefitů iPhonů v příštím roce už nemusí být dostupný.

iPhone 15 Pro Max 9.4 Design a zpracování 8.8/10

















Výkon a optimalizace 10.0/10

















Hardwarová výbava 9.5/10

















Kvalita fotografií a videa 9.8/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady titanové tělo a oblejší křivky

famózní displej s užšími rámečky

příslib konzolových her díky čipu A17 Pro

konfigurovatelné akční tlačítko

univerzální nový teleobjektiv s 5× zoomem

konečně i s USB-C portem

až 5letá podpora aktualizací iOS

nižší cena než vloni Zápory chybí čtečka otisků prstů v displeji

chybí čtečka otisků prstů v displeji

automatická detekce portrétů nefunguje ideálně

pomalejší nabíjení

některá omezení systému iOS