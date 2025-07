Návrat do Nevermore Academy ve velkém stylu! Pusťte si trailer na druhou řadu Wednesday

Podívejte se na první trailer ke druhé sezóně populárního seriálu Wednesday

Hlavní hrdinka tentokrát musí zachránit svou spolubydlící Enid, které hrozí smrtelné nebezpečí

První část bude mít premiéru už 6. srpna, druhá dorazí přibližně o měsíc později, konkrétně 3. září

Streamovací gigant Netflix zveřejnil první upoutávku na očekávanou druhou řadu komediálního mysteriózního seriálu Wednesday. Nová série odvypráví další příběh stejnojmenné dcery rodiny Addamsových (v podání americké herečky Jenny Ortegy), která se tentokrát snaží zachránit svou spolubydlící Enid (Emma Myers) před blížící se pohromou. Druhá řada bude rozdělena na dvě části – první bude mít premiéru už 6. srpna, zatímco druhá dorazí na Netflix 3. září.

Enid v nesnázích

V upoutávce na druhou řadu má hlavní hrdinka tvář pokrytou černými slzami. „Vím, co ty slzy znamenají. Co jsi viděla?“ ptá se její matka Morticia (Catherine Zeta-Jones). Wednesday tiše odpoví: „Enid umírá a je to všechno moje vina.“ Poté Wednesday prožívá jednu ze svých vizí – nachází se na hřbitově vedle náhrobku s nápisem „Na památku Enid Sinclair“. V tu chvíli na scénu vstupuje Enid, objímá Wednesday kolem krku a křičí: „Umřela jsem kvůli tobě!“

V další části traileru slyšíme promluvu Wednesday, která poodkrývá zápletku druhé řady: „Tajemství jsou základem rodiny Addamsových. Čím dříve dostanu odpovědi, tím dříve mohu Enid zachránit – nebo při tom zemřít.“

Návrat do Nevermore Academy

Podle upoutávky nás ve druhé řade nemine návrat do Nevermore Academy, kde se Wednesday setkává nejen s novým ředitelem školy Dortem v podaní charismatického Stevea Buscemiho, ale také s fanatickou skupinkou svých obdivovatelek v čele s dotěrnou Agnes (Evie Templeton).

Spolu s vydáním upoutávky startuje i globální reklamní kampaň s názvem „Doom Tour“, v rámci které herci a tvůrci seriálu zavítají nejen do USA, ale také do Anglie, Polska, Itálie, Francie, Rumunska, Kanady, Jižní Koreje či Austrálie. Seriál Wednesday vytvořili Alfred Gough a Miles Millar, kteří zároveň zastávají pozice showrunnerů. Mezi výkonnými producenty opět figuruje i svérázný filmový režisér a výtvarník Tim Burton.

