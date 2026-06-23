S nákupem rozhodně neotálejte! iPhony možná zdraží ještě tento měsíc

- Apple se chystá zdražovat iPhony a další produkty
- Podle některých hlasů by mohlo k navýšení cen dojít už tento měsíc
- Příští generace iPhonů údajně přinese cenový šok
Tim Cook v minulém týdnu připustil, že Apple bude muset sáhnout ke zdražení vybraných produktů, neboť současné ceny jsou kvůli aktuální paměťové krizi neudržitelné. Cook blíže nespecifikoval, které produkty bude nutné zdražit a o kolik, pokud ale plánujete nákup nového iPhonu, rozhodně bychom neotáleli – podle nejnovějších zpráv by mohlo k navýšení cen dojít ještě v tomto měsíci.
Zdražování se blíží. A může být ještě hůř
Ceny spotřební elektroniky rostou a zatím se nepředpokládá, že by se situace měla v dohledné době zlepšit. Výrobci pamětí se stále více orientují na výnosnější produkci paměťových modulů pro datová centra, kvůli čemuž rostou ceny do počítačů, tabletů nebo smartphonů do nebývalých výšin. Většina výrobců těchto zařízení již pročistila nabídku a zdražila, Apple se ale zatím zdál být vůči paměťové krizi imunní. Firma z Cupertina zvýšené náklady na paměti sanovala vlastními maržemi, avšak takto si nelze počínat do nekonečna.
Podle nejnovějších informací se Apple chystá zdražovat už tento měsíc, v úvahu přichází již tento týden. Mark Gurman z agentury Bloomberg odhaduje, že by Apple mohl spojit nárůst cen s oznámením letošní výprodejové akce „Back to School“, které v minulých letech přicházelo zhruba 8 až 10 dní po úvodní keynote vývojářské konference WWDC. Některé hlasy sice tvrdí, že zdražování by v případě Applu mohlo přijít až na podzim, nicméně podle Gurmana či informátora Ice Universe se pravděpodobně dočkáme navýšení cen výrazně dříve. Ice Universe ale předvídá, že vlna zdražení nepřijde současně s akcí „Back to School“, ale až po ní.
iPhone 18 Pro by mohl zdražit až o 7 tisíc korun
A o kolik iPhony a další produkty od Applu zdraží? To je zatím ve hvězdách. Vlna zdražování aktuálních produktů by mohla být ještě vcelku únosná, hovoří se o příplatku 50 dolarů (asi 1 300 korun s DPH), u nadcházející generace by mohl skok významnější.
Toto téma zpracovala redakce Wall Street Journal a při započtení vyšších nákladů na paměťové čipy by mohla výrobní cena iPhonu 18 Pro startovat na částce 726 dolarů. Pokud by si Apple chtěl udržet ziskovou marži ve výši 47 procent, byla by prodejní cena 1 371 dolarů. Oproti startovací částce 1 099 dolarů u současného modelu by mohl být ten příští dražší o necelých 300 dolarů, což je s připočtením daně zhruba 7 tisíc korun. Cena iPhonu 18 Pro by tak klidně mohla startovat na 40 tisících.