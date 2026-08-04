Osobní AI agent pro každého do pěti let? Zuckerberg předpovídá budoucnost ve chvíli, kdy Metě zmizelo 91 % volné hotovosti

- Mark Zuckerberg předpovídá, že do pěti let budou miliardy lidí používat osobní AI agenty v aplikacích WhatsApp a Messenger.
- Meta kvůli obřím investicím do AI infrastruktury a jednorázovým právním nákladům zaznamenala propad volného cash flow o 91 %, což vedlo k desetiprocentnímu poklesu akcií.
- Masivnímu rozšíření agentů stále stojí v cestě pomalejší vývoj AI a pošramocená důvěra uživatelů ohledně ochrany soukromí či citlivých dat.
Mark Zuckerberg má novou předpověď a je to zatím jeho nejsebevědomější verze. Na výsledkové konferenci Mety 29. července řekl investorům, že je extrémně nepravděpodobné, aby za pět let miliardy lidí neměly vlastního osobního agenta. Tedy AI, která rozumí jejich cílům a pracuje pro ně nonstop. Konkrétně mluvil o financích, zdraví, mezilidských vztazích a chodu domácnosti. Sám přitom dodal, že pět let je jenom příklad a klidně si dosaďte jakoukoliv jinou lhůtu.
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Místem, kde se s agenty většina lidí potká, mají být WhatsApp a Messenger. Zuckerberg je označil za základ příští vlny produktů a příjmů Mety, což docela přesně vysvětluje, proč tuhle vizi vytáhl zrovna na výsledkovce. Firemní verze už mimochodem běží, business agenti se v tomto kvartálu rozjeli globálně a nasadilo je přes milion firem. Spotřebitelská varianta má být ten pořádný byznys, který jednou zaplatí účet za všechno ostatní.
Jenže účet je obří
Metě ve druhém čtvrtletí spadlo volné cash flow o 91 % na 784 milionů dolarů, přestože tržby vyrostly o 28 % na rekordních 60,8 miliardy. Rozdíl spolkly investice do AI infrastruktury, které za jediné čtvrtletí dosáhly 31,1 miliardy. Prakticky každý dolar, který firma vydělala, šel obratem do serverů, čipů a datacenter.
Zisk to schytal taky, tam ale hrály roli hlavně jednorázové položky. Meta si do nákladů dala 2,4 miliardy dolarů rezerv na soudní spory a dalších 1,18 miliardy na odstupné po květnovém propouštění zhruba 8000 lidí. Čistý zisk klesl o 14 % a zisk na akcii 6,18 dolaru minul odhady analytiků o víc než dolar. Reality Labs k tomu přihodily další ztrátu 4,6 miliardy, takže divize od brýlí a metaverza je od roku 2021 kumulativně zhruba 88 miliard v minusu.
Stavět se ale nepřestává. Pár dní před výsledky Meta oznámila společný podnik s BlackRockem na gigawattový datacentrový kampus v texaském El Pasu za zhruba 14 miliard dolarů. Vlastnit v něm bude jen pětinu a kampus si pak pronajme, což je elegantní způsob, jak dostat velkou část nákladů mimo vlastní rozvahu. Celoroční investiční výhled na rok 2026 firma zúžila na 130 až 145 miliard a zvedla přitom spodní hranici. Loni utratila 72 miliard.
Trh Zuckerbergovu vizi potrestal
Akcie Mety po oznámení výsledků spadly zhruba o deset procent. Za pádem nestála jen mizející hotovost, investorům vadil i propadlý zisk a výhled tržeb na třetí kvartál mezi 61 a 64 miliardami, který zůstal pod očekáváním. Wall Street momentálně zajímá základní aritmetika víc než potenciální agent v každé kapse.
Skepse má i druhý důvod. Zuckerberg sám letos přiznal, že vývoj AI agentů jde v Metě pomaleji, než čekal, což z pětiletého horizontu pro miliardy uživatelů dělá odvážnou sázku- skutečně to bude všechno tak moc zrychlovat? Uvidí v AI agentech běžné masy lidí takovou hodnotu, že jim svěří své nejosobnější údaje? Zuckerberg v tom ale není sám, prakticky identické sliby dnes dává OpenAI, Google i celá vlna startupů. Mít pravdu v tom, že agenti přijdou, ale není totéž jako je implementovat a vyhrát.
Nabouraná důvěra
Zbývá poslední problém a ten stojí na důvěře. Postavit chatbota, který odpovídá na otázky, je něco úplně jiného než postavit agenta, kterému svěříte bankovní účet a zdravotní záznamy. A zrovna Meta na tom není nejlíp. Ostatně sama finanční ředitelka Susan Li v komentáři k výsledkům sama upozornila na sérii amerických soudních sporů kvůli dopadům sítí na děti, které můžou skončit citelnou ztrátou. Ty 2,4 miliardy rezerv nevznikly ve vzduchoprázdnu.