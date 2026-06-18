TOPlist

Budeme zdražovat, potvrdil Tim Cook. Paměťová krize dohnala i Apple

Jakub Karásek
Jakub Karásek 18. 6. 10:25
1
Chytrý telefon iPhone 17
  • Ceny pamětí za poslední rok dramaticky narostly
  • Apple dosud vypadal, že je vůči jejich zdražování imunní
  • Nyní však i Tim Cook musel potvrdit, že současná situace je nadále neudržitelná

Světem zmítá paměťová krize. Výrobci pamětí z velké části přeorientovali výrobu na čipy do datových center, což ovšem vyústilo v nedostatek pamětí do spotřebitelské elektroniky a k nárůstu cen koncových zařízení. Největší krize postihla výrobce levných zařízení s nízkými maržemi, výrobci prémiové elektroniky jsou na tom o něco lépe. I na ně ale vysoké ceny pamětí dopadají.

Apple prodává své produkty za překvapivě nízké ceny

Zatímco většina výrobců elektronických hraček v posledních měsících navyšovala ceny a ořezávala svá portfolia o nejlevnější produkty, Apple stál tak trochu bokem. Firma z Cupertina nejenže nezdražovala, ale dokonce si dovolila představovat nové produkty za překvapivě lidové ceny. Ukázkovým příkladem je počítač MacBook Neo, který se prodává za 15 990 korun (pro studenty jen za 14 290 korun).

Notebook Apple MacBook Neo

Ve srovnání s konkurencí se najednou některé produkty Apple dostaly do škatulky „až překvapivě levné“, což v minulosti nebývalo zvykem. MacBooky stojí výrazně méně než počítače Microsoft Surface, prémiové iPhony jsou levnější než Ultra smartphony od čínských výrobců. Apple těží z toho, že má u dodavatelských řetězců prémiové postavení a výhodnější kontrakty, tudíž si může dovolit nasadit na své produkty výrazně vyšší marže než konkurence. Současnou krizí kalifornský gigant dosud procházel tak, že si u klíčových produktů kvůli zachování cen snížil marže, to však ale nelze provádět donekonečna.

Budeme zdražovat, potvrdil Tim Cook

Končící ředitel Applu Tim Cook v nejnovějším rozhovoru pro deník The Wall Street Journal potvrdil, že kvůli současné paměťové krizi je navyšování cen vybraných produktů Apple nevyhnutelné. Cook blíže nespecifikoval, kterých zařízení se bude zdražování týkat, dá se však logicky předpokládat, že postiženy budou nejvíce produkty spoléhající se na vysoké kapacity pamětí – iPhony, iPady a Macy.

iPhone 17e v ruce redaktora

Ředitel Applu slibuje, že jeho společnost bude dělat všechno proto, aby své zákazníky před obrovským nárůstem ochránila, což znamená, že pravděpodobně část nákladů vezme „na sebe“. Apple je dokonce připraven uvolnit část z obrovských hotovostních rezerv k podpoře nabídky na trhu, zřejmě jimi bude stimulovat výrobce pamětí ke zvýšení produkce, jelikož vlastní továrny na výrobu pamětí údajně stavět neplánuje.



Carl Pei držící chystaný Nothing Phone (3)



Nepřehlédněte

Kdy koupit nový smartphone? Ideálně včera, tvrdí šéf značky Nothing

Podle analytiků Apple pravděpodobně z nabídky vyřadí základní konfiguraci MacBooku Neo a pravděpodobně zdraží nadcházející generaci iPhonů. Podle Wall Street Journal by například mohl základní iPhone 18 Pro stát 1 299 dolarů, což je o 200 dolarů víc než současný model.

Vstoupit do diskuze (1)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Powerbanka Nimble SharePower, kterou lze rozdělit na dvě
Dvě v jednom? Tuhle 10000mAh powerbanku snadno rozlomíte na dvě
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
0
Logo sociální sítě Threads
Síti Threads se nad očekávání daří, každý měsíc ji používá přes půl miliardy lidí
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0
Chytrý telefon iPhone 17 Pro v černé barvě
Výroční iPhone 20 ve dvou variantách? Doprovodí ho druhá generace skládačky
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 20:00
4
Lokální chytrá domácnost s řídicí jednotkou, senzory, světly, topením a chytrým zámkem
Chytrá domácnost bez cloudu? Tohle jsou důvody, proč volit lokální řešení
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš včera 19:00
2

Kapitoly článku