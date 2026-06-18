Budeme zdražovat, potvrdil Tim Cook. Paměťová krize dohnala i Apple

- Ceny pamětí za poslední rok dramaticky narostly
- Apple dosud vypadal, že je vůči jejich zdražování imunní
- Nyní však i Tim Cook musel potvrdit, že současná situace je nadále neudržitelná
Světem zmítá paměťová krize. Výrobci pamětí z velké části přeorientovali výrobu na čipy do datových center, což ovšem vyústilo v nedostatek pamětí do spotřebitelské elektroniky a k nárůstu cen koncových zařízení. Největší krize postihla výrobce levných zařízení s nízkými maržemi, výrobci prémiové elektroniky jsou na tom o něco lépe. I na ně ale vysoké ceny pamětí dopadají.
Apple prodává své produkty za překvapivě nízké ceny
Zatímco většina výrobců elektronických hraček v posledních měsících navyšovala ceny a ořezávala svá portfolia o nejlevnější produkty, Apple stál tak trochu bokem. Firma z Cupertina nejenže nezdražovala, ale dokonce si dovolila představovat nové produkty za překvapivě lidové ceny. Ukázkovým příkladem je počítač MacBook Neo, který se prodává za 15 990 korun (pro studenty jen za 14 290 korun).
Ve srovnání s konkurencí se najednou některé produkty Apple dostaly do škatulky „až překvapivě levné“, což v minulosti nebývalo zvykem. MacBooky stojí výrazně méně než počítače Microsoft Surface, prémiové iPhony jsou levnější než Ultra smartphony od čínských výrobců. Apple těží z toho, že má u dodavatelských řetězců prémiové postavení a výhodnější kontrakty, tudíž si může dovolit nasadit na své produkty výrazně vyšší marže než konkurence. Současnou krizí kalifornský gigant dosud procházel tak, že si u klíčových produktů kvůli zachování cen snížil marže, to však ale nelze provádět donekonečna.
Budeme zdražovat, potvrdil Tim Cook
Končící ředitel Applu Tim Cook v nejnovějším rozhovoru pro deník The Wall Street Journal potvrdil, že kvůli současné paměťové krizi je navyšování cen vybraných produktů Apple nevyhnutelné. Cook blíže nespecifikoval, kterých zařízení se bude zdražování týkat, dá se však logicky předpokládat, že postiženy budou nejvíce produkty spoléhající se na vysoké kapacity pamětí – iPhony, iPady a Macy.
Ředitel Applu slibuje, že jeho společnost bude dělat všechno proto, aby své zákazníky před obrovským nárůstem ochránila, což znamená, že pravděpodobně část nákladů vezme „na sebe“. Apple je dokonce připraven uvolnit část z obrovských hotovostních rezerv k podpoře nabídky na trhu, zřejmě jimi bude stimulovat výrobce pamětí ke zvýšení produkce, jelikož vlastní továrny na výrobu pamětí údajně stavět neplánuje.
Podle analytiků Apple pravděpodobně z nabídky vyřadí základní konfiguraci MacBooku Neo a pravděpodobně zdraží nadcházející generaci iPhonů. Podle Wall Street Journal by například mohl základní iPhone 18 Pro stát 1 299 dolarů, což je o 200 dolarů víc než současný model.