Ještě širší Fold? Samsung údajně pracuje na pátém ohebném smartphonu, dorazit má příští rok

- Galaxy Z Fold 8 slaví ohromný úspěch
- Širší displeje nalákaly rekordní množství zákazníků
- Pro příští rok údajně Samsung plánuje ještě „širokoúhlejší“ skládačku
Samsung minulý měsíc představil tři ohebné smartphony – jeden véčkový Flip a dva ohebné Foldy. Největší úspěch slaví zbrusu nový Galaxy Z Fold 8, který se od svého loňského předchůdce liší širším vnějším i vnitřním displejem. Zákazníci toto zařízení oceňují z mnoha důvodů, a proto v Samsungu údajně uvažují nejen o jeho nástupci, ale také o další skládačce s ještě širšími displeji.
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Ještě širší Fold?
Podle nedávných informací plánoval Samsung pro příští rok čtyři nové skládačky – řadové nástupce letošních modelů a druhou generaci nadvakrát ohebného Galaxy Z TriFoldu. Podle korejského serveru ETNews ale korejskou firmu velmi povzbudily silné prodeje „širokého“ Galaxy Z Foldu 8, a hodlá jeho úspěch dále rozvíjet.
ETNews tvrdí, že Samsung aktuálně přemýšlí o pátém ohebném telefonu, který by měl nabídnout ještě širší displeje, než má oblíbený Galaxy Z Fold 8. Ve srovnání s ním by měla být chystaný telefon uzpůsobený na pohodlné sledování videí. U Galaxy Z Foldu 8 má vnitřní ohebná obrazovka poměr stran 4:3, což znamená, že u jakékoliv širokoúhlého videa vyplňují spodní a horní část displeje černé pruhy. Je to sice o fous lepší, než u vrcholného modelu Galaxy Z Fold 8 Ultra, ale k ideálu má současný stav daleko.
Pokud by chtěl Samsung vytvořit telefon určený k pohodlnému sledování (širokoúhlých) videí, musel by vnitřnímu displeji dopřát alespoň poměr stran 16:10, nebo ještě lépe 16:9. To by ovšem znamenalo, že v zavřeném stavu by musel být telefon buď nižší, anebo ještě širší – jeho tvar by se tak začal pomalu blížit čtverci.
Samsung prý plány na toto zařízení prozradil svým partnerům už v březnu letošního roku, tudíž je zatím brzy spekulovat o jakýchkoliv parametrech. Je totiž dost možné, že přestože je v obrysech zvažována pětice skládaček, nakonec světlo světa spatří pouze tři nebo čtyři. Rozhodně ale nepřijdeme o pokračovatele letošního Foldu 8, který se stal nejlépe prodávanou skládačkou historie.
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