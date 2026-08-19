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Ještě širší Fold? Samsung údajně pracuje na pátém ohebném smartphonu, dorazit má příští rok

Jakub Karásek
Jakub Karásek 19. 8. 12:00
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Samsung Galaxy Z Fold 8
  • Galaxy Z Fold 8 slaví ohromný úspěch
  • Širší displeje nalákaly rekordní množství zákazníků
  • Pro příští rok údajně Samsung plánuje ještě „širokoúhlejší“ skládačku

Samsung minulý měsíc představil tři ohebné smartphony – jeden véčkový Flip a dva ohebné Foldy. Největší úspěch slaví zbrusu nový Galaxy Z Fold 8, který se od svého loňského předchůdce liší širším vnějším i vnitřním displejem. Zákazníci toto zařízení oceňují z mnoha důvodů, a proto v Samsungu údajně uvažují nejen o jeho nástupci, ale také o další skládačce s ještě širšími displeji.

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Ještě širší Fold?

Podle nedávných informací plánoval Samsung pro příští rok čtyři nové skládačky – řadové nástupce letošních modelů a druhou generaci nadvakrát ohebného Galaxy Z TriFoldu. Podle korejského serveru ETNews ale korejskou firmu velmi povzbudily silné prodeje „širokého“ Galaxy Z Foldu 8, a hodlá jeho úspěch dále rozvíjet.

Samsung Galaxy Z Fold 8
Samsung Galaxy Z Fold 8

ETNews tvrdí, že Samsung aktuálně přemýšlí o pátém ohebném telefonu, který by měl nabídnout ještě širší displeje, než má oblíbený Galaxy Z Fold 8. Ve srovnání s ním by měla být chystaný telefon uzpůsobený na pohodlné sledování videí. U Galaxy Z Foldu 8 má vnitřní ohebná obrazovka poměr stran 4:3, což znamená, že u jakékoliv širokoúhlého videa vyplňují spodní a horní část displeje černé pruhy. Je to sice o fous lepší, než u vrcholného modelu Galaxy Z Fold 8 Ultra, ale k ideálu má současný stav daleko.

Pokud by chtěl Samsung vytvořit telefon určený k pohodlnému sledování (širokoúhlých) videí, musel by vnitřnímu displeji dopřát alespoň poměr stran 16:10, nebo ještě lépe 16:9. To by ovšem znamenalo, že v zavřeném stavu by musel být telefon buď nižší, anebo ještě širší – jeho tvar by se tak začal pomalu blížit čtverci.

Samsung prý plány na toto zařízení prozradil svým partnerům už v březnu letošního roku, tudíž je zatím brzy spekulovat o jakýchkoliv parametrech. Je totiž dost možné, že přestože je v obrysech zvažována pětice skládaček, nakonec světlo světa spatří pouze tři nebo čtyři. Rozhodně ale nepřijdeme o pokračovatele letošního Foldu 8, který se stal nejlépe prodávanou skládačkou historie.

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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