Papež Lev XIV: varování před umělou inteligencí nejsou fake news

- Lev XIV v panice není a v noci spí, nečinně přihlížet však podle něj nelze
- Šéfa Nvidie Jensena Huanga kritizoval za odmítání limitů a státní regulace
- Den nato šéfové technologických firem podepsali v Bílém domě dobrovolnou dohodu
Papež Lev XIV v pondělí na palubě letadla z Francie do Říma řekl novinářům, že varování expertů před umělou inteligencí je třeba brát vážně. „Nemyslím si, že to jsou fake news,“ dodal a odmítl, že by šlo o poplach vyvolaný kvůli penězům či jinému prospěchu. V panice podle svých slov není a v noci spí, jenže dělat, že se nic neděje, nelze.
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Hoax proti fake news
Komu papež vzkazoval, když mluvil o „některých“, se dá odhadnout snadno. Donald Trump označil 22. září na Valném shromáždění OSN varování před AI za hoax a podobně se vyjádřil i na Truth Social. Úředník Bílého domu pro Axios upřesnil, že prezident hoaxem myslel snahu demokratů získat na obavách z AI před volbami do Kongresu politické body.
Lev XIV je prvním americkým papežem a umělá inteligence ostatně patří k hlavním tématům jeho pontifikátu. V květnu představil encykliku Magnifica Humanitas, ve které varuje před oslabením lidského úsudku, prohlubováním nerovností i podkopáním demokracie. V pátek 25. září pak v Paříži v UNESCO upozornil, že se lidská důstojnost začíná poměřovat efektivitou.
Mantinely od Nvidie
O pondělním oznámení Nvidie ohledně ochranných mantinelů pro AI papež četl. Hned ale dodal, že Jensen Huang je podle něj tentýž člověk, který tvrdí, že by neměly existovat žádné limity ani státní regulace. Huang přitom pro CBS News nedávno uvedl, že nové regulace nejsou potřeba, protože stačí stávající zákony.
Nvidia svou Open Agent Safety Platform představila v pondělí. Tvoří ji open-source prostředí OpenShell, které agentům vymezuje hranice a zaznamenává jejich kroky, a systém Sentry, který dokáže agenta vybočujícího z těchto hranic podle výrobce poslat do karantény během milisekund. Přichází po sérii incidentů, například po červencovém útoku agentů OpenAI, kteří se vymkli kontrole a napadli platformu Hugging Face.
Po obědě podpisy
V úterý se v Bílém domě sešli šéfové technologických firem, mimo jiné Jensen Huang, Mark Zuckerberg, Dario Amodei z Anthropicu, Elon Musk nebo Sundar Pichai. Hostili je Donald Trump a předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. Podle Johnsona lídři firem podepsali dokument White House Accord on Superintelligence, který obnáší kontroly uvnitř firem i přezkum zvenčí.
Trump dohodu přirovnal k ústavě a označil ji za „morálně závaznou“, právně ovšem závazná není a Johnson ji popsal jako dobrovolnou. Lev XIV v pondělí volal po tom, aby se sešli političtí představitelé, lídři AI oboru i společenské organizace a společně zvážili, co se děje už teď a co může přijít.