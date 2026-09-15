Poco F9 Ultra recenze: kompromisy aby jeden pohledal…

- Poco F9 Ultra potvrzuje, že výbavou jde o jeden z nejzajímavějších telefonů současnosti
- Nabízí extrémní výkon, skvělý displej, obří baterii a také jeden z nejlepších reproduktorů
- Cenově má ale k historickým Pocophonům daleko, nejlevnější varianta stojí 18 990 korun
Poco F9 Ultra je telefon, který se snaží vzít útokem prakticky všechno, co dnes od prémiového smartphonu očekáváte. V tomto ohledu jde o skutečného nástupce legendárního Pocophonu, tedy etalonu zařízení s prémiovou výbavou, ale velmi dostupnou cenovkou. Má Snapdragon 8 Elite Gen 5, obří baterii, svižný AMOLED, 200Mpx hlavní fotoaparát, periskopický teleobjektiv, bezdrátové nabíjení a dokonce reproduktory od Bose. V čem se tedy ukrývá pomyslný háček?
Design a zpracování9.5/10
Výkon a optimalizace8.5/10
Hardwarová výbava9.0/10
Kvalita fotografií a videa8.4/10
Výdrž baterie9.4/10
Klady
- velmi výkonný procesor
- skvělá výdrž na baterii
- rychlé nabíjení, včetně bezdrátového
- vynikající reproduktor Bose
- hlavní fotoaparát a teleobjektiv
- bezkonkurenční poměr ceny a výbavy
Zápory
- HyperOS nesedí každému
- reklamy v systému
- širokoúhlý fotoaparát
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Čínská značka Poco, patřící pod Xiaomi, si za poslední roky vybudovala poměrně specifickou pozici. Začínala jako výrobce telefonů, které dokázaly nabídnout absurdně vysoký výkon za velmi málo peněz, postupně se ale přesunula stále výš. Loňský F8 Ultra už byl v podstatě plnohodnotnou vlajkovou lodí v levnějším kabátě a letošní F9 Ultra jde ještě dál.
Výbavu jsme již nastínili, rozboru jednotlivých prvků se budeme věnovat dál. Cena ale dávno není pro šetřílky. Oficiální maloobchodní cena byla stanovena na necelých 22 tisíc korun, s úvodním bonusem získáte nové Poco F9 Ultra za 18 990 korun. Hovoříme přitom o 256GB variantě s 12 GB RAM. Vyšší varianta s 16 GB RAM a 512GB úložištěm vyjde ještě o 2 500 korun dráž.
Obsah balení
U telefonu za více než 20 tisíc korun by člověk čekal poměrně bohaté balení. Poco ale letos následuje trend, který už nějakou dobu vidíme u většiny výrobců, a nabíječku z krabičky odstranilo. Uvnitř tak najdete samotný telefon, USB kabel, nástroj pro vyjmutí SIM karty a ochranné pouzdro. Právě přibalený kryt je příjemným bonusem, protože telefon je poměrně těžký a rozhodně se nemusí vyplatit ho nosit bez ochrany. Přímo z výroby je na displeji navíc nalepena základní měkká fólie. Z energoštítku se dočtete, že Poco F9 Ultra spadá do energetické třídy A, odolnost i opravitelnost má na úrovni C a baterie má vydržet až 80 hodin a 44 minut.
Design ve stylu vínové
Poco F9 Ultra rozhodně není malý telefon. S rozměry 163,49 × 77,94 × 8,74 mm a hmotností 235 gramů jde o pořádné zařízení, které v kapse rozhodně ucítíte. Na druhou stranu se výrobci podařilo vzhledem k obří baterii udržet tloušťku pod 9 milimetrů, což považuji za poměrně slušný výsledek.
Design působí spíše konzervativně, ergo jde o vývoj z loňského modelu F8 Ultra v kombinaci s jasnou inspirací v kalifornském Cupertinu. S trochou představivosti působí novinka jako iPhone 18 Pro, ještě v příhodném vínovém provedení. Kromě té je na výběr ještě klasičtější černá.
Dominantním prvkem zadní strany je pochopitelně fotoaparát, respektive celý ten ostrůvek. Modul je poměrně rozměrný a obsahuje trojici fotoaparátů, senzory a LED přisvícení. Jeden z otvorů ale nepatří fotoaparátu – telefon zde ukrývá také samostatný reproduktorový subwoofer, což je jedna z nejzajímavějších vlastností celé konstrukce.
A když už jsme u zvuku, právě ten u F9 Ultra zaujme možná více, než byste čekali. Výrobce se spojil s Bose a výsledkem je 2.1kanálový systém se dvěma hlavními reproduktory a samostatným subwooferem. V telefonu je to stále poměrně neobvyklá konstrukce a proti běžným stereo reproduktorům je rozdíl opravdu slyšitelný. Zvuk má výraznější basy, je prostorovější a při sledování videa nebo hraní her působí podstatně dospěleji. Jen pozor, při držení na šířku si basový woofer snadno zakryjete prsty. Samozřejmostí je odolnost IP68 proti vodě a prachu.
Displej se 185 Hz
Přední stranu prakticky celou zabírá obrovský AMOLED panel s úhlopříčkou 6,9″ a rozlišením 2 608 × 1 200 pixelů. Jemnost přibližně 416 ppi je zcela dostatečná a při běžném používání nemáte šanci jednotlivé pixely rozeznat. Panel používá obnovovací frekvenci až 185 Hz.
V běžném prostředí samozřejmě nepoznáte dramatický rozdíl proti 120 Hz, ale při hraní podporovaných titulů už může vyšší frekvence dávat větší smysl. Přímo v nastavení můžete nejvyšší frekvenci vynutit a dokonce si i ověřit, jaké aplikace mají k takto svižnému zobrazení přístup.
Displej exceluje také jasem. Poco uvádí maximální špičkový jas až 10 000 nitů na 1 % plochy, 4 500 nitů při 25% pokrytí a 2 200 nitů v režimu vysokého jasu. Nejde samozřejmě o hodnoty, které byste naměřili na celé obrazovce při běžném používání, ale venku na slunci je F9 Ultra velmi dobře čitelný.
Panel podporuje HDR10+ a Dolby Vision, má 12bitovou barevnou hloubku a nechybí ani certifikace TÜV Rheinland. O ochranu se stará Gorilla Glass 7i. Velmi dobře funguje také ultrazvuková čtečka otisků prstů. Je rychlá, přesná a zároveň není problém telefon odemknout ani s mírně vlhkým prstem.
Výbava a výkon
Tady se dostáváme k hlavnímu důvodu, proč o Poco F9 Ultra vůbec uvažovat. Uvnitř pracuje Snapdragon 8 Elite 5. generace, tedy aktuální vrchol nabídky Qualcommu. Čip vyráběný 3nm procesem používá novou generaci jader Oryon a dosahuje frekvence až 4,6 GHz. Grafickou část zastupuje Adreno 840. Telefon je k dispozici s 12 GB RAM a 256GB úložištěm, případně 16 GB RAM a 512 GB či 1TB úložištěm. Paměť používá rychlý standard LPDDR5X a úložiště UFS 4.1, jakoukoliv paměťovou kartou však rozšířit nelze.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,49 × 77,94 × 8,74 mm, hmotnost: 235 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 8050 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
V praxi je výkon přesně takový, jaký byste od současného high-endového Snapdragonu čekali. Systém reaguje okamžitě, aplikace se otevírají bez čekání a telefon nemá problém s náročným multitaskingem. Rezerva výkonu je přitom obrovská. Vidět je to v benchmarku Geekbench v7, kde novinka nasbírala 2 028 bodů Single-Core a 8 622 bodů v Multi-Core testu. AnTuTu či grafický test 3DMark firmware v současné verzi blokuje.
Ještě výraznější je vysoký výkon patrný při hraní. Poco F9 Ultra není jen telefon s rychlým procesorem, výrobce kolem něj postavil poměrně propracovaný herní ekosystém. Vedle samotného Snapdragonu je zde dedikovaný VisionBoost D8, který se stará mimo jiné o dopočítávání snímků a úpravu grafiky. Velmi zjednodušeně: něco jako DLSS nebo PSSR u PC a herních konzolí.
Vysoký výkon ale automaticky neznamená, že budete mít po desítkách minut hraní v ruce rozpálenou plotýnku. Právě chlazení je u podobně výkonného telefonu klíčové a F9 Ultra dokáže vysoký výkon držet poměrně dlouho. Neznamená to, že se nezahřívá – fyziku neošálíte – ale při běžném používání ani hraní nejde o nic dramatického. Grafický test rozběhnout nešlo, ale odhadem se teplota po cca 40 minutách hraní držela maximálně kolem 35 °C.
Telefon podporuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC a nechybí ani tradiční infraport. Potěší také USB-C s rychlým datovým přenosem a možností obrazového výstupu. K dispozici je samozřejmě eSIM a klasická dvojice nanoSIM.
Výdrž a nabíjení
Pokud existuje jedna oblast, ve které F9 Ultra konkurenci opravdu zatápí, je to baterie. Kapacita 8 050 mAh je na poměry klasického smartphonu obrovská. Poco využívá moderní křemíkovo-uhlíkovou technologii, díky které se takto velký akumulátor podařilo vměstnat do relativně rozumně tenkého těla.
A výsledek je znát. F9 Ultra bez problémů patří mezi telefony, u kterých nemusíte přemýšlet nad nabíječkou každý večer. Při střídmějším používání lze bez problémů mířit na dva plnohodnotné dny, při náročnějším provozu je ale stále možné dostat z telefonu celý den opravdu intenzivního používání.
|Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|15 minut
|24 minut
|41 minut
|55 minut
Nejen dle našeho testu lze potvrdit, že výdrž patří mezi nejsilnější stránky telefonu. Když už baterii vybijete, přichází na řadu 100W kabelové nabíjení. S vhodným adaptérem dokáže telefon doplnit energii velmi rychle, takže ani krátká pauza u zásuvky nemusí znamenat dlouhé čekání. Kompletní nabití zvládnete za 55 minut, prvních 30 % dobijete za čtvrt hodiny.
A Poco tentokrát nezapomnělo ani na bezdrátové nabíjení. To pracuje výkonem až 50 W, což je příjemný bonus, protože bezdrátové nabíjení stále není v této cenové kategorii úplnou samozřejmostí. Telefon navíc zvládá reverzní bezdrátové i kabelové nabíjení, takže z něj můžete udělat poměrně velkou powerbanku pro sluchátka nebo jiné zařízení.
Operační systém HyperOS
POCO F9 Ultra přichází s Androidem 16 a grafickou nadstavbou HyperOS 3 a bezpečnostní záplatou datovanou na srpen 2026. Pokud jste v posledních letech používali nějaký telefon od Xiaomi, Redmi nebo Poco, budete okamžitě doma. Základ systému je rychlý, animace jsou plynulé a funkcí je zde opravdu hodně.
Nechybí ani sada funkcí postavených kolem umělé inteligence. HyperAI nabízí například AI psaní, překlady, tlumočení, rozpoznávání řeči, titulky nebo nástroje pro kreativní práci. Konkrétní funkce se mohou lišit podle regionu a verze systému.
Stejně jako u většiny telefonů Xiaomi ale narazíte i na několik méně příjemných vlastností. Po prvním spuštění vás čeká větší množství předinstalovaných aplikací, z nichž část lze sice odinstalovat, ale některé zůstávají. Zamrzí i zdvojení některých nástrojů, jako je e-mailový klient nebo prohlížeč. Občas se objeví také reklamní doporučení v systémových aplikacích, která je sice možné vypnout, ale už samotná jejich přítomnost nepůsobí příliš prémiově.
Výrobce slibuje 4 velké aktualizace Androidu a 6 let bezpečnostních aktualizací. Na poměry Poco jde o slušný posun, byť nejlepší konkurenti už dnes nabízejí ještě delší podporu.
Fotoaparát a video
Fotografická výbava je letos výrazně zajímavější než u starších modelů Poco – přestože už loňský model představoval hodně solidní upgrade. Hlavní snímač má rozlišení 200 Mpx, světelnost f/1.68 a optickou stabilizaci. Doplňuje jej 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým zoomem a OIS a 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Přední kamerka má rozlišení 32 Mpx. Kompletní přehled fotovýbavy:
- Hlavní – Isocell HP5, rozlišení 201 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.68, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)
- Teleobjektiv – Isocell JN5, rozlišení 50,3 Mpx, 1/2,76″ velikost čipu, clona f/3.0, ohnisková vzdálenost 120 milimetrů, 5× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, OIS, PDAF
- Širokoúhlý – OmniVision OV50M40, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,88″, clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 17 milimetrů, úhel záběru 120°, autofokus (AF)
- Přední – neznámý čip, rozlišení 31,9 Mpx, 1/3,4″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 22 milimetrů, fázové ostření (PDAF)
Právě teleobjektiv je podle mě jedním z největších posunů. Pětinásobné optické přiblížení je výrazně praktičtější než klasický 2× nebo 3× teleobjektiv a umožňuje pořizovat opravdu použitelné snímky vzdálenějších objektů.
Při 5× zvětšení jsou fotografie velmi detailní a podle našeho testování si telefon dokáže zachovat dobrou kvalitu i při 10× přiblížení, které už vzniká výřezem z většího snímku. Teprve při vyšších hodnotách už nastupuje výraznější digitální dopočítávání a fotografie začínají působit poněkud synteticky.
Hlavní 200Mpx fotoaparát produkuje standardně 12,5Mpx fotografie díky slučování pixelů. Přes den dokáže nabídnout vysokou úroveň detailů, dobrý dynamický rozsah a celkově velmi povedené snímky. K dispozici je samozřejmě i plné 200Mpx rozlišení pro situace, kdy chcete z fotografie následně výrazně ořezávat. Jen pozor, je potřeba udržet ruku hodně v klidu, protože pořízení snímku trvá klidně i 8 sekund.
Zpracování obrazu ale stále není úplně na úrovni nejlepších fotomobilů. Poco má tendenci fotografie výrazně doostřovat a při složitějších scénách se občas projeví agresivnější postprocessing. V dobrém světle to většinou nevadí, při horších světelných podmínkách už jsou rozdíly oproti absolutní špičce patrnější.
Ultraširokoúhlý fotoaparát je potom nejslabším článkem celé sestavy. Papírově má sice stejně vysoké rozlišení jako teleobjektiv, ale menší snímač a horší světelnost se podepisují hlavně na nočních fotografiích. Přes den je výsledek použitelný, večer už ale kvalita rychle klesá a fotoaparát se více opírá o softwarové zpracování.
Video zvládá maximálně 8K při 30 snímcích za sekundu. Ve 4K můžete natáčet při 30 i 60 fps, nechybí elektronická stabilizace ani HDR10+. Zpomalené video lze pořizovat až při velmi vysokých snímkových frekvencích, byť u extrémních režimů je pochopitelně nutné počítat s výrazným poklesem rozlišení. Ideální pro balanc kvality, plynulosti a stabilizace je asi 4K a 30 fps, nicméně i v 60snímkové frekvenci je stabilizace velmi solidní.
Závěrečné hodnocení
POCO F9 Ultra je zajímavý telefon především tím, jak málo kompromisů se výrobce rozhodl udělat. Má jeden z nejvýkonnějších současných procesorů, obrovskou baterii, velmi rychlé nabíjení (i bezdrátové), kvalitní AMOLED s 185 Hz, IP68, ultrazvukovou čtečku, rychlé úložiště, 5G, Wi-Fi 7, trojici fotoaparátů a k tomu jeden z nejzajímavějších reproduktorových systémů, které můžete dnes v telefonu slyšet.
Jenže právě tady se dostáváme k hlavnímu problému. Poco už není levnou značkou v původním slova smyslu. F9 Ultra sice stále nabízí velmi zajímavý poměr ceny a výbavy, ale jeho česká cena se pohybuje těsně pod hranici 20 tisíc korun. To není málo a fanoušci značky jsou po právu zvyklí na nižší cifry.
A v této cenové hladině už proti němu nestojí jen levnější Androidy. Najednou se dostává do přímého souboje s vlajkovými telefony Samsungu, Motorola, OnePlus nebo dalšími výrobci, kteří mohou nabídnout lepší fotoaparáty, delší softwarovou podporu nebo propracovanější uživatelské prostředí. Pakliže vám u nového Poco F9 Ultra nic nechybí a potenciální kompromisy jste ochotni polknout, dostanete za své peníze opravdu famózní technologický balíček, který dokáže konkurovat i dražším telefonům.