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64GB verze Nvidia DGX Spark brzy zamíří do prodeje. Superpočítač vyjde na více než 130 tisíc

Michal Javůrek
Michal Javůrek 5. 10. 13:30
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Nvidia DGX Spark se 64 GB pamětí brzy zamíří do prodeje. Superpočítač vyjde na 130 tisíc
  • Nová konfigurace zachovává čip Grace Blackwell, ale oproti dosavadnímu modelu má poloviční paměť
  • Propojením dvou zařízení získají vývojáři 128 GB paměti a podle Nvidie až 1,7násobný výkon
  • Prodej začne 23. října, cena odstartuje na 4 999 dolarech, což je v přepočtu cca 109 tisíc Kč (bez DPH)

Provozovat AI agenta na vlastním hardwaru znamená mít jeho výpočetní zázemí i zpracovávaná data pod kontrolou. Právě na vývojáře, výzkumníky a nadšence do lokální umělé inteligence míří nová konfigurace osobního AI počítače Nvidia DGX Spark. Nabídne 64 GB sjednocené paměti a možnost připojit druhý systém, pokud nároky projektu časem přerostou možnosti jednoho zařízení.

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Poloviční paměť, stejný výpočetní základ

Nvidia u nové varianty ponechala čip Gb10 Grace Blackwell Superchip i softwarové prostředí známé ze 128GB modelu. Součástí je operační systém DGX OS a nástroje Nvidie pro práci s umělou inteligencí. Sjednocená paměť slouží procesorové i grafické části, což je podstatné zejména při načítání rozsáhlých AI modelů.

Podle výrobce zvládne 64GB konfigurace lokálně provozovat modely s až 100 miliardami parametrů. Podporované nástroje zahrnují například Ollama, vLLM či PyTorch s akcelerací Cuda. Platforma je určená pro spouštění modelů, jejich dolaďování i práci s daty.

Platforma NVidia DGX Spark – nová konfigurace dorazí 23. října 2026, najdete ji u výrobců jako je Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP a MSI
NVidia DGX Spark – nová konfigurace dorazí 23. října 2026, najdete ji u výrobců jako je Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP a MSI

Praktickým využitím může být programovací nebo výzkumný agent běžící nepřetržitě. Samostatný počítač obstará výpočty, zatímco uživatel s AI aplikací pracuje ze svého notebooku či desktopu. Ten tak nemusí současně zvládat samotný model a ostatní pracovní úlohy.

Co je to DGX Spark?

Nvidia DGX Spark je kompaktní stolní počítač určený pro vývoj a provoz umělé inteligence. Jeho základem je již zmíněný čip GB10 Grace Blackwell, který spojuje 20jádrový procesor Arm s grafikou architektury Blackwell a podle výrobce dosahuje výkonu až 1 PFLOPS při přesnosti FP4. Ve variantě se 128 GB sdílené paměti umožňuje spouštět AI modely s až 200 miliardami parametrů, přičemž konkrétní možnosti závisejí na jejich formátu a nárocích. Vývojářům a výzkumníkům tak nabízí prostředí pro testování, dolaďování modelů i provoz AI agentů bez nutnosti přesouvat tyto úlohy do cloudu. Součástí řešení je předinstalovaná sada nástrojů a knihoven Nvidia pro práci s AI.

Dva počítače pro náročnější úlohy

S novou konfigurací přichází také Nvidia Sync Cluster Assistant, který usnadňuje propojení dvou systémů. Rozpozná připojená zařízení, ověří jejich konfiguraci a nastaví síťové spojení. Počítače se propojují přímo kabelem přes rozhraní ConnectX-7.

DGX Spark a možnosti škálování
DGX Spark a možnosti škálování

Dvojice 64GB jednotek nabídne pro distribuované úlohy celkem 128 GB paměti. V testu Nvidie s modelem Qwen 3.8 27B dosáhla až 1,7násobného výkonu proti jedinému systému. Jde o výsledek konkrétního měření výrobce; stejné zrychlení proto nelze automaticky očekávat u každé úlohy. Větší kapacita má umožnit práci s rozsáhlejšími modely, delším kontextem nebo více souběžně běžícími agenty.

Na konec října Nvidia chystá také nový Sync Model Launcher. Ten má zjednodušit stažení a spuštění modelu na jednom počítači i propojené dvojici a zpřístupnit jej z uživatelova notebooku.

Prodej začne 23. října

Nová konfigurace dorazí 23. října 2026 prostřednictvím výrobců Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP a MSI. Výchozí cena činí 4 999 dolarů, tedy zhruba 132 tisíc korun po připočtení 21% DPH. Českou cenu ani konkrétní dostupnost na tuzemském trhu zatím oznámení neuvádí. Regionální ceny mají jednotliví výrobci zveřejnit před zahájením prodeje.

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Zdroj článku
Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

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