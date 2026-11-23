- Za cenu 16 390 korun dostanete výkonný soundbar i poctivý subwoofer
- Poslouží jako skvělá filmová sestava, ale díky streamingu i pro poslech z telefonu
- Celkový výkon sestavy 750 W a 10″ subwoofer slibují pořádný zvukový zážitek
Tentokrát se mi na test dostal do rukou soundbar od značky JBL. Není to jen soundbar, ale vlastně by se dalo říct, že jde o kompletní zvukový systém. Modelové označení JBL Bar 500 MK2 totiž ukrývá nejen soundbar, ale také subwoofer. A nejde o žádného drobka. Bavíme se o plnohodnotném 10″ měniči a výkonu 300 W. V kombinaci s výkonem 450 W soundbaru má celá sestava dohromady 750 W. Cena 16 390 korun v tomto případě vypadá na první pohled rozhodně opodstatněně, jak si ale soundbar i subwoofer vedou v reálném testu, zjistíte v následujících odstavcích.
Design a zpracování8.2/10
Kvalita zvuku8.9/10
Funkce a výbava9.1/10
Mobilní aplikace8.4/10
Klady
- kalibrace podle místnosti
- Wi-Fi pro streaming
- bezdrátový subwoofer
- dálkový ovladač
Zápory
- pro někoho nudný design
- v EU pouze servisní USB
- bez zadních reproduktorů
Obsah balení a design
Produkty značky JBL si většinou nezakládají vyloženě na prémiovosti nebo luxusu, ale cílí na ideální poměr ceny a výkonu. Často se bavíme o odolnosti, moderních funkcích a designu, který můžeme charakterizovat jako „mladistvý“ nebo „svěží“. To víceméně platí i u modelu Bar 500 MK2, ačkoliv zrovna design bych zde charakterizoval především jako „minimalistický“.
Obsah balení je poměrně bohatý. Kromě soundbaru a subwooferu zde najdeme kabelovou výbavu v podobě dvou napájecích kabelů (pro každé zařízení jeden) a jednoho HDMI pro spojení s televizí. Potěší také profily ve tvaru L pro jednoduchou montáž na stěnu a potřebným doplňkem každého soundbaru by měl být také ovladač, u kterého v tomto případě nechybí ani dvojice baterií. Samozřejmostí je také papírový příbal v podobě manuálů a podobně.
Soundbar samotný mi designem trochu připomíná Sonos Beam. Co chcete ale u soundbaru vymýšlet? Pořád se bude jednat o podlouhlé zařízení s relativně úzkým profilem, které je zakončeno buďto hranatými nebo zaoblenými tvary. Horní strana je hladká a narušuje ji pouze stavová dioda a trojice dotykových tlačítek pro snížení nebo zvýšení hlasitosti a změnu zdroje zvuku. Najdeme zde také velmi decentní logo výrobce.
Přední a boční strany jsou perforované, aby mohl zvuk proudit ven. Na zadní straně najdeme dva větší otvory poblíž krajů soundbaru a uprostřed také konektorovou výbavu. Pod mřížkou na přední straně je pak ukrytý také drobný diodový displej, který zobrazuje pouze některé důležité informace ve formě textu.
Co se týče subwooferu, jde o válec se čtyřmi nožičkami, na jehož zádech najdeme poměrně masivní otvor bassreflexu spolu s konektorem pro napájení a podsvětleným tlačítkem párování. Jinak jde o jednolité zařízení v minimalistickém stylu. Propojení se soundbarem je bezdrátové, takže soundbar je připojen kabelem pouze k napájení. Obě zařízení mají matné povrchové provedení z tvrzeného plastu, což je poměrně odolná, decentní a přitom levná varianta.
Konektivita a zvuková výbava
Soundbar JBL Bar 500 MK2 je z hlediska konektivity vybaven velmi dobře. Najdeme zde HDMI vstup i HDMI výstup (eARC s 4K/60 Hz Dolby Vision passthrough), optiku i servisní USB. Bezdrátovému přenosu vládne Bluetooth 5.3 a Wi-Fi, což oceníte především při streamingu. I díky tomu je připojení k reproduktoru velmi jednoduché a rychlé.
Z hlediska zvuku se bavíme o 5.1 systému, který je tvořen pěti oválnými měniči o rozměrech 42 x 80 mm a čtveřicí 0,75″ tweeterů. Subwoofer má průměr 10″. Výkonově jde o celkem 750 W (350 W + 400 W) a frekvenční rozsah výrobce udává 40Hz – 20kHz (-6dB). O kvalitní prostorový dojem se stará hned několik technologií: MultiBeam 3.0, Dolby Atmos a DTS Virtual:X. Mluvené slovo a dialogy zase zní jasněji díky PureVoice 2.0.
Zvuk
Soundbar je na první pohled spíše z těch drobnějších a ani jeho cena není nijak astronomická, o to více jsem byl překvapen, když jsem sestavu poprvé spustil. Zvuk je nečekaně velkorysý a ať už se bavíme o prostorovosti nebo dynamice, JBL odvedlo výbornou práci.
Samostatný subwoofer s hmotností 8 kg zajišťuje nekompromisní projev i v nejnižších frekvencích, což zážitek při sledování filmů velmi přibližuje k pocitu v kině. Při snížení intenzity basů v aplikaci ale celkový zvukový projev nijak nezklame ani při poslechu hudby či mluveného slova. Vše je velmi srozumitelné, nástroje a hlasy jsou jasně oddělitelné, dalo by se říci velmi čisté. Zvuk je energický a nechybí mu razance ani dostatečná intenzita.
V přímém srovnání s některými prémiovějšími sestavami bychom možná nějaké drobné nedostatky našli, po pár dnech používání ale musím uznat, že jsem byl velmi příjemně překvapen, co taková sestava umí a vlastně i díky jednoduchému bezdrátovému streamingu z dalších zařízení, jako je telefon nebo notebook, může posloužit jako hlavní zvukové zařízení pro domácnost o menších rozměrech.
Z hlediska zvukového projevu je důležité provést kalibraci soundbaru dle vaši poslechové místnosti, ta je však velmi rychlá a bezbolestná. Subwoofer kalibraci neprovádí, takže jeho projev ovlivníte maximálně změnou umístění v místnosti.
Doprovodná aplikace
K ovládání soundbaru kromě jiného poslouží také relativně nová aplikace JBL One. Po jejím spuštění vidíme miniaturu připojeného zařízení spolu s modelovým označením a hned několika ovládacími prvky. Ekvalizér umožní přepínání mezi přednastavenými profily, Chvilka spustí uklidňující zvuky a Dálkové ovládání supluje fyzický ovladač.
Po rozkliknutí detailního nastavení vidíme právě přehrávaný obsah, opět je zde funkce dálkového ovladače, ale ekvalizér nyní nabízí také tvorbu vlastních profilů. Ty lze nastavit v celkem sedmi frekvenčních pásmech a zobrazují se také graficky. Dále zde nechybí funkce, jako je Inteligentní režim, který automaticky ladí zvuk na základě připojeného zdroje. Můžete upravit synchronizaci přehrávaného zvuku nebo provést kalibraci podle místnosti.
Mezi podporované hudební služby patří Amazon Music, iHeartRadio, Qobuz, TIDAL, TuneIn nebo Calm Radio. Streamování probíhá pomocí AirPlay 2, Google Cast, Qobuz Radio, Roon Ready, Spotify Connect nebo Tidal Connect.
Závěrečné hodnocení
Jak to tedy všechno shrnout? JBL Bar 500 MK2 je ideální zařízení pro někoho, kdo chce povýšit svůj zážitek při sledování filmů na televizi nebo projektoru. Zajistí vám ale i velmi slušný poslech hudby nebo mluveného slova v případě, že chcete streamovat z telefonu nebo notebooku. Sestava je tedy poměrně všestranná a může zastoupit nějaký další chytrý domácí reproduktor, který pro poslech hudby používáte.
I vzhledem k ceně mi přijde výbava a zvukový projev více než adekvátní a minimalistický design nijak neurazí, nejedná se však o žádnou extravaganci. Někdo by mohl vytýkat pouze 4K/60 Hz passthrough u HDMI nebo chybějící zadní reproduktory, dle mého názoru se ale v této cenové kategorii jedná o přijatelné ústupky, které nijak nezastiňují ostatní schopnosti testované sestavy. Pokud ve vašem obýváku máte na subwoofer místo, koupi mohu směle doporučit. Basová složka soundbaru dodává opravdovou hloubku, kterou oceníte především při sledování filmů nebo seriálů.