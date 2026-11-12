Recenze Plaud NotePin S: kompaktní AI záznamník v nové generaci

- Plaud NotePin S je malý nositelný AI záznamník druhé generace
- Nově nabízí fyzické tlačítko, např. pro označování důležitých momentů přímo při nahrávání
- Software, přepis i výdrž zůstaly stejné, takže jde spíš o promyšlenou evoluci
Plaud patří mezi značky, které z AI záznamníků udělaly samostatnou kategorii. Po kartě Plaud Note Pro a první kapsli NotePin teď přichází NotePin S. Na první pohled ho od předchůdce nepoznáte, rozměry mají oba stejné. Rozdíly jsou ukryté v ovládání, výbavě a drobnostech uvnitř, které ale mění každodenní používání víc, než by se z parametrů zdálo.
Design a konstrukce9.8/10
Kvalita záznamu/přepisu8.6/10
Aplikace a funkce8.2/10
Výdrž baterie9.4/10
Pohodlnost nošení9.6/10
Klady
- fyzické tlačítko
- kompaktní a elegantní design
- variabilní možnosti nošení
- kvalitní přepis nahrávek (v češtině) s využitím AI
- široká škála šablon a nástrojů pro analýzu dat
- kvalita záznamu zvuku
- výdrž baterie
- přehledná mobilní i webová aplikace
Zápory
- vyšší cena
- předplatné pro více minut přepisu
- mobilní aplikace není lokalizovaná
Pro koho je Plaud NotePin S vhodný?
Plaud NotePin S se hodí hlavně pro lidi, kteří nahrávají osobní rozhovory za chůze nebo při práci, kdy potřebují mít volné ruce. Můžete si ho pověsit na krk, připnout na klopu nebo nosit na zápěstí. Plaud Note Pro má formát kreditní karty a v magnetickém pouzdře se přichytí na zadní stranu telefonu, odkud umí nahrávat i telefonní hovory.
- Novináři a tvůrci, kteří dělají rozhovory v terénu: Při rozhovoru ve stoje nebo za chůze můžou mít záznamník na klopě. Krátkým stiskem tlačítka si v nahrávce označí odpověď, ke které se chtějí při psaní vrátit.
- Makléři a obchodníci, kteří jednají osobně: Po prohlídce nemovitosti nebo návštěvě u klienta si v přepisu či shrnutí můžou dohledat požadavky a domluvené termíny. Kdo většinu jednání vede po telefonu, víc využije Note Pro, který hovory zachytí i bez hlasitého odposlechu.
- Technici a stavbyvedoucí: Při obchůzce stavby si můžou rovnou nadiktovat závady nebo změny. Nahrávání spustí tlačítkem na záznamníku a telefon nechají v kapse.
- Lidé, kteří nahrávají porady v malém týmu: U menšího stolu může stačit NotePin S, u kterého Plaud udává dosah až tři metry. Ve větší zasedačce má výhodu Note Pro, který podle výrobce v režimu Enhance snímá hlas až z pěti metrů.
Obsah balení
Prodejní krabice se u Plaudu tradičně povedla. Uvnitř najdete samotný Pin, nabíjecí dok, 1,5 metru dlouhý, krásně pletený kabel s USB-C koncovkami a především kompletní sadu příslušenství: magnetickou placku, klip, náramek a šňůrku na krk.
U prvního Pinu byla situace jiná. Příslušenství bylo částečně součástí předobjednávek a nošení na zápěstí či krku se dokupovalo zvlášť. U modelu S je ale všechno hned v krabici, takže si způsob nošení můžete vybrat až podle situace. Pokud jste při pořizování prvního modelu dokupovali doplňky, rozdíl v ceně se vám už tady vrátí.
Design: stejné tělo, jiný pocit
Plaud NotePin S se od svého předchůdce příliš neliší. Jedinou odlišností je nahrazení senzorické plošky hardwarovým tlačítkem. Jinak vše zůstalo při starém. Rozměry jsou bez změny: 51 × 21 × 11 mm. Hmotnost mírně vzrostla na 17,4 g (původní Pin měl 16,6 g bez magnetické placky). Rozdílu 0,8 g si v praxi nevšimnete. Mnou testovaná černá varianta je podle mého názoru nejuniverzálnější, přičemž dostupné je také stříbrné a fialové provedení.
Zařízení má stále podobu malé kapsle s magnetickou zadní stranu, díky čemuž ho můžete snadno přichytit ke kovovým předmětům i k bohatému příslušenství. Magnet je natolik silný, že přitahuje kovovou podložku i skrze prsty. V praxi to znamená, že kapsli lze bez obav nosit na bundách, kabátech nebo jiných vrstvách oblečení.
Větší část zařízení je chráněna kovovým pouzdrem, které na bocích doplňuje velmi tvrdý plast. Dílenské zpracování je prvotřídní – všechny části perfektně lícují a pevně drží na svém místě. I když v parametrech opět chybí oficiální certifikace krytí proti prachu a vodě, výrobce uvádí, že kapsle je odolná proti stříkající vodě, takže déšť by neměl být problém.
Fyzické tlačítko je hlavní novinka
Právě tady se NotePin S nejvíce liší. První generaci jsem testoval – ovládala se dotykovou ploškou citlivou na tlak. I když bylo toto senzorické ovládání cool, často bývalo nestálé – nebyli jste si jisti, zda se nahrávání opravdu spustilo, nebo ne. Přál jsem si hardwarové tlačítko a mé přání bylo naštěstí vyslyšeno.
U modelu S je na přední straně skutečné tlačítko, které pokaždé lehce cvakne. Tohle je prostě o stupeň lepší – žádné náhodné dotyky ani nejistota. Ovládání funguje jednoduše: dlouhé stisknutí spustí nebo zastaví nahrávání a krátké stisknutí během záznamu označí důležitý moment.
Zařízení při změně stavu vibruje, takže se nemusíte dívat na diodu. Jedna vibrace znamená start, dvě zastavení. Tlačítko oceníte hlavně tehdy, když máte Pin na hrudi nebo na zápěstí a nechcete se při rozhovoru dívat dolů – hravě ho nahmatáte poslepu.
Možnosti nošení
Magnetická placka drží kapsli přes oblečení spolehlivě, přesto na tenkých tričkách může časem vytahovat látku. Proto má smysl, že výrobce přibalil celou sadu doplňků – klip pro rychlé připnutí na košili nebo kapsu, šňůrku pro nošení na krku i náramek pro sport, chůzi nebo situace, kdy chcete mít záznamník na ruce.
Důležité upozornění: magnety v placce i klipu mají podle výrobce sílu až 2 100 gaussů. Lidé s kardiostimulátorem by proto neměli Pin nosit v oblasti hrudi, tedy ani na šňůrce, placce nebo klipu.
Díky lehkému provedení Pin S na ruce ani na hrudi prakticky necítíte. Chválím také řemínek, který se nosí opravdu velmi pohodlně.
Výdrž baterie
Za mírným nárůstem hmotnosti stojí větší baterie. Kapacita vzrostla z 270 na 320 mAh, což je na tak malé rozměry slušná hodnota. Stejné zůstává nabíjení přes magnetický dok, které trvá zhruba dvě hodiny.
Bohužel ani u nové generace nenajdete procentuální údaj o stavu baterie – k dispozici je pouze 5 úrovní nabití. Přesně tak nevíte, zda vám zbývají 4, nebo 9 hodin nahrávání.
Výrobce udává až 20 hodin souvislého nahrávání a 40 dní v pohotovostním režimu – tedy stejné hodnoty jako u předchůdce. Ty navíc víceméně odpovídají realitě.
Větší kapacita baterie se tedy zjevně využívá pro jiné funkce, nikoli pro delší výdrž. I tak je to pro většinu uživatelů více než dost. Zařízení nabízí 64 GB paměti, což stačí na stovky hodin zvuku.
Mobilní aplikace a AI funkce
Aplikace a software jsou pro všechny produkty Plaud totožné, pro detailnější popis tedy doporučuji nahlédnout do starších recenzí. Přepis i sumarizace probíhají v cloudu, takže model S nepřináší lepší AI, pouze lepší hardware. Párování opět probíhá přes Bluetooth (Low Energy 5.2), pro rychlejší přenos větších souborů pak slouží 2,4GHz Wi-Fi. Nahrávky se mohou nahrávat do cloudu i během nabíjení, takže ráno po noci v doku najdete záznamy připravené ve svém telefonu.
Od testu původního Pinu se ale některé věci změnily. Plaud podporuje již 112 jazyků místo 59, nechybí označení mluvčích ani vlastní slovník pro odborné výrazy rozdělený podle jednotlivých odvětví. V aplikaci najdete přes 10 000 šablon shrnutí a nechybí ani možnost tvorby vlastních (na základě promptů). Nově lze k nahrávce přidat textové poznámky, obrázky a další soubory jako doplňující kontext. Díky tomu AI získá ucelený pohled a dokáže nad obsahem lépe pracovat.
Ask Plaud je funkce, při které se AI ptáte na obsah záznamů, a k dispozici je také Plaud Agent. Ten umí z nahrávek skládat e-maily, zprávy, prezentace nebo tabulky, přičemž vše dokáže propojit s Google Kalendářem a později i s dalšími službami. Mezi AI modely aktuálně nechybí GPT-5, GPT-5.5, Gemini 3.5 Flash, Claude Sonnet 5 ani Claude Opus 4.8.
I když mezi jazyky nechybí čeština, samotné rozhraní aplikace česky není. To je podle mě velká škoda, protože aplikace disponuje opravdu mnoha funkcemi, které uživatelům neznalým angličtiny nebudou příliš jasné. Prompty a komunikace s AI však češtinu samozřejmě podporují.
Označování momentů je funkce, která po stisku tlačítka uloží na časovou osu důležitý bod v záznamu a AI s ním pak při tvorbě souhrnu pracuje prioritně. Nemusíte tak hledat konkrétní pasáž v hodinové nahrávce. Pro schůzky, přednášky nebo konzultace jde o nejpraktičtější novinku nové generace. Jednou z posledních užitečných funkcí je podpora Apple Find My pro hledání zapomenutého Pinu. Ta však funguje pouze pro zařízení od Applu, což je velká škoda.
Kvalita záznamu a dosah
NotePin S má stejné dva MEMS mikrofony a deklarovaný dosah 3 metry. Je to záznamník určený hlavně k nošení na sobě, nikoli k položení doprostřed velké zasedačky. Podle testů je výsledek při rozhovoru dvou až čtyř lidí u jednoho stolu velmi dobrý, ve větších místnostech a u vzdálenějších mluvčích však kvalita klesá. Pokud potřebujete větší dosah, je lepší volbou Plaud Note Pro.
Podle zkušeností je přepis za dobrých podmínek velmi přesný – dosahuje až 95 % u srozumitelné češtiny. Označování mluvčích funguje spolehlivě hlavně po prvním ručním pojmenování, a to přibližně ve čtyřech z pěti případů běžné schůzky. AI si však často neporadí s odbornými zkratkami (zde pomáhá vlastní slovník) a u myšlenkových map, které u složitějších rozhovorů bývají chaotické.
Předplatné a cena
Základní tarif Starter je zdarma a poskytuje 300 minut přepisu měsíčně. Pro většinu příležitostných uživatelů to postačí a navíc vítám, že nejsou ochuzeni o žádné funkce. Předplatné ve verzi Pro vychází na 480 Kč (19,99 EUR) měsíčně, respektive na 233 Kč (9,20 EUR) za měsíc při roční platbě 2 800 Kč (110,40 EUR). Za tuto částku získáte 1 200 minut přepisu měsíčně. Jinými slovy, ve všech tierech máte k dispozici všechny funkce, tarify se liší pouze délkou předplacených minut. I v tarifu zdarma si díky tomu můžete vytvářet vlastní šablony & využívat ty předpřipravené, což je příjemná novinka, která mi v minulosti chyběla.
Pokud chcete bezlimitní tarif, připravte si každý měsíc 900 Kč (34,99 EUR), respektive 559 Kč (18,70 EUR) za měsíc, tj. 6 700 Kč (224,40 EUR) ročně. Je vidět, že AI přepis zkrátka něco stojí, a to dokonce tolik, že částka za více minut může hravě překonat i pořizovací cenu zařízení.
Pro koho je určený
NotePin S se skvěle hodí pro lidi, kteří potřebují nahrávat za pohybu a mít přitom volné ruce – obchodníkům, konzultantům, lékařům, realitním makléřům, studentům nebo novinářům. Označování momentů ocení každý, kdo se potřebuje po hodinové schůzce rychle vrátit k podstatným místům. Pro hlasové poznámky při sportu nebo chůzi je zase velmi praktický náramek.
Naopak se nehodí pro ty, kdo chtějí nahrávat telefonní hovory nebo velké porady z druhého konce místnosti. A pro odlehčení – někoho by mohlo napadnout využití i v méně tradičních situacích, jako je nahrávání hádky s partnerem, abyste si zpětně mohli ověřit, co skutečně bylo, nebo nebylo řečeno.
Nahrávky se zpracovávají u poskytovatelů AI, i když Plaud deklaruje certifikace ISO 27001/27701, SOC 2, HIPAA, GDPR a EN 18031 a nepoužívání dat k trénování modelů bez souhlasu. Při nahrávání cizích lidí je samozřejmě vždy vhodné je na to upozornit a mít jejich souhlas. K datům v cloudu bez souhlasu zákazníka samozřejmě nemohou přistupovat ani zaměstnanci Plaudu. Samotné cloudové servery jsou pro evropské uživatele hostované v Německu u Amazonu.
Závěrečné hodnocení
Plaud NotePin S představuje poctivé vylepšení, které opravuje nejhlasitěji kritizovaný nedostatek původní generace. Fyzické tlačítko, označování momentů a kompletní příslušenství dělají z kapsle spolehlivějšího a pohodlnějšího společníka, aniž by se měnilo cokoli z toho, co na Pinu fungovalo. Díky tlačítku máte jistotu spuštění záznamu i nahmatání ovládacího prvku poslepu na těle nebo zápěstí. Přepis, šablony a ekosystém aplikací zůstávají na výborné úrovni.
Slabiny se nezměnily: dosah mikrofonů je lehce omezený a víc než příležitostné používání už vyžaduje předplatné, které je poměrně drahé. Pro nové zájemce o nositelný AI záznamník je ale NotePin S nejlepší volbou v rodině Pinů. Pro stávající majitele není důvod přecházet, pokud opravdu hodně netoužíte pro fyzickém tlačítku.
Pokud hledáte spolehlivého společníka pro každodenní hlasové poznámky a sumarizaci schůzek za pohybu, NotePin S dává velký smysl – jen je potřeba počítat s tím, že pro využití jeho plného potenciálu si připlatíte za měsíční či roční AI tarif. A to i ve chvíli, kdy za něj zaplatíte 4 990 Kč, což také rozhodně není málo.