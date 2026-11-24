- Jak zvládnout vaření, smažení a pečení před Vánoci? Třeba s pomocí horkovzdušné fritézy Cosori
- Model Turbo Tower Pro nabídne dva koše o velikosti skoro 11 litrů a řadu chytrých funkcí
- Za cenu 7 590 Kč vám bude v kuchyni sloužit dlouho a spolehlivě
Internetové připojení stále více prosakuje také do běžných domácích spotřebičů, u kterých bychom si dříve ani nedokázali představit, že by k místní síti mohly být připojené. Často se ale stává, že snaha nabídnout „chytrý“ domácí spotřebič převáží nad praktičností a sklouzne jen k lacinému marketingovému heslu a vyšší ceně. Přívlastkem chytrá se pyšní také horkovzdušná fritéza Cosori Turbo Tower Pro, která nám nyní dorazila na test.
Design a konstrukce9.8/10
Funkce vaření9.5/10
Údržba a kvalita materiálů9.3/10
Ovládání9.0/10
Chytré funkce7.5/10
Klady
- dvojice košů o velikosti téměř 11 litrů
- synchronizace vaření v obou koších
- sedm různých režimů vaření
- povedený design a kvalitní materiály
Zápory
- diskutabilní využitelnost chytrých funkcí
- mobilní aplikace by mohla nabízet více
Kvalitní design a špičkové materiály
Začněme klasicky designovou stránkou fritézy Cosori Turbo Tower Pro. Ta se rozhodně nemá za co stydět, ostatně kombinace zlatých a černých prvků je zkrátka sázkou na jistotu. Tělo tvoří primárně tmavé plasty, avšak horní část je lesklá, což sice vypadá dobře, nicméně se kvůli tomu nevyhnete častému leštění, ať už od prachu či otisků prstů. Na horní straně se také nacházejí dotyková tlačítka ovládání a malý informační displej.
Samotná fritéza využívá dva koše o celkovém objemu 10,8 litru (4,3 l nabízí menší horní koš, 6,5 l naopak větší spodní koš). Díky tomu můžete snadno připravovat i dvě jídla současně, případně hlavní jídlo a přílohu, přičemž pro oba koše si pochopitelně můžete nastavit vlastní podmínky horkovzdušného fritování. S rozměry 40,5 × 30 × 41,3 centimetru a hmotností 9,6 kilogramu se nejedná o žádného střízlíka, na druhou stranu Cosori Turbo Tower Pro bude mít ve vaší kuchyni pravděpodobně prominentní místo, takže rozměry až takovou roli hrát nejspíše nebudou.
Koše se mohou pochlubit keramickým povrchem bez PFAS, tedy nechvalně proslulých „věčných chemikálií“, což je skupina tisíců látek s vazbou uhlík-fluor, které se v přírodě nerozkládají a hromadí se v prostředí i v lidském těle. Také to znamená, že při vaření spotřebujete až o 95 procent méně oleje. Výhodou je také maximální teplota až 230 °C (výkon 2630 W), díky čemuž můžete ve fritéze i grilovat a technologie Dual Blaze omezuje nutnost jídlo během přípravy obracet.
Vhod také přijde funkce Sync, díky které dokončíte přípravu obou pokrmů v koších současně. Horkovzdušná fritéza Cosori Turbo Tower Pro ale neumí jen fritovat horkým vzduchem, ale také restovat, péct, grilovat, ohřívat, sušit či nechat kynout těsto. Díky tomu fritézu v kuchyni využijete skutečně naplno a nebude se vám na ní prášit. Zmínit ještě musím hlučnost, která se pohybuje okolo 65 dB.
Funkce nejen na fritování, ale také na pečení či grilování
Ovládání je poměrně jednoduché a i bez návodu na něj snadno přijdete. Na tlačítkách 1 a 2 ovládáte jednotlivé programy pro každý koš, vlevo od displeje nastavujete teplotu, napravo se pak nachází čas a tlačítkem Sync synchronizujete vaření v obou koších. Fritéza pochopitelně vše potvrzuje zvukovým doprovodem, stejně jako dokončení vaření. Tři spirály se starají o pečlivé prohřátí, dva ventilátory pak zajišťují jeho rovnoměrnou distribuci v koších.
Jako horkovzdušná fritéza Cosori Turbo Tower Pro obstojí na jedničku – ovládání je jednoduché, snadno se udržuje a umývá, dobře vypadá a jakmile se naučíte některá drobná úskalí při samotném vaření s horkovzdušnou fritézou, bude vám neocenitelným pomocníkem v kuchyni. Jenže je taky chytrá?
Mobilní aplikace má své mouchy
Připojení k internetu a spolupráce s mobilní aplikací VeSync naznačuje, že ano. Ačkoli jsem zastánce chytré domácnosti, v případě některých produktů pochybuji o tom, že jim připojení k internetu přinese nějakou přidanou hodnotu – například u varné konvice či zubního kartáčku. Nyní bych do této kategorie rád zařadil i horkovzdušné fritézy.
Samotné nastavení vaření je rychlejší přímo z fritézy, která také nabízí více možnosti, než aplikace. V aplikaci VeSync tak můžete sbírat odznáčky, případně si zvolit některý z přednastavených programů na vybraný pokrm (překlad umí být poměrně vtipný, jeden z presetů se jmenuje Důkaz, jídla pro nejmenší jsou zase označena jako Jídla s dětmi), pokud tedy nevíte, jak jej máte připravovat, nebo vám to recept či informace na obalu neřekly.
Jedinou jakž takž užitečnou funkci, která skýtá velký potenciál, jsou jednoduché recepty s přesným postupem. V tomto případě si ale dejte ruku na srdce – opravdu budete každý den vařit podle aplikace? Spíše ne, protože v aplikaci najdete jen 18 receptů, navíc bez možnosti jakékoli vlastní filtrace, kupříkladu podle dietární preference.
Já jsem pro test vyzkoušel několik z nich, například populární club sandwich. Samotný postup a nákupní seznam umí být matoucí, třeba co se týče množství – nevím, co znamená kuřecí prsa 6 a opravdu je nutné pro dvě porce využít 10 vajec? Postup přípravy jsem se snažil dodržet, i když mi byl výsledek některých kroků předem znám. Plátky slaniny nastavené na pečení na 195 °C po dobu 10-12 minut vám skutečně slaninu udělají dokřupava, pokud ji tedy máte rádi černou na uhel.
Když u receptů zapojíte hlavu, doberete se správného postupu i množství surovin, jenže pak už je vám samotný recept tak trochu k ničemu. Některé přešlapy jsou vysloveně k smíchu, jako třeba 150 gramů kuřecích křídel pro pečení skořicových šneků (recept dále pracuje s listovým těstem, což dává větší smysl). Užitečné jsou alespoň přednastavené režimy pro různé pokrmy co se týče délky a teploty přípravy, nicméně i v tomto případě doporučuji být obezřetný a slepě aplikaci nevěřit.
Závěrečné hodnocení
Cosori Turbo Tower Pro je kvalitní horkovzdušná fritéza splňující vysoké nároky na vaření. Kromě množství funkcí a sedmi režimů přípravy pokrmů se může pochlubit dvěma velkými koši o společném objemu téměř 11 litrů, synchronizaci vaření, snadnou údržbou či keramickým povrchem bez věčných chemikálií. Úspora času a financí při vaření taktéž není k zahození a pokud o horkovzdušné fritéze uvažujete, tohle je rozhodně velmi dobrá volba.
Pokud jde ale o chytré funkce a propojení s mobilní aplikací, tady si moc velké naděje nedělejte. Propojení s aplikací VeSync sice funguje dobře, mnoho důvodů pro její využití ale mít nebudete. Pakliže ale vyloženě nehledáte horkovzdušnou fritézu, která by byla smysluplným přídavkem do chytré domácnosti, udělá u vás doma Cosori Turbo Tower Pro za cenu 7 590 Kč velkou parádu.