- GTA 6 se po velkolepém debutu na konzolích dostalo na PC
- Nikoliv však oficiálně, ale rukou šikovných modderů a leakera Cyberleek
- Rockstar proti těmto portům zasahuje a bitva o GTA 6 na PC je v plném proudu
GTA 6 je největší herní událostí všech dob. S touto hrou je už nějakou dobu spojen také leaker Cyberleek, který měl ke hře přístup ještě před jejím vydáním a zveřejněním videí způsobil vývojářům řadu nepříjemností. Nyní se opět dostává do centra dění, a to kvůli zveřejnění spustitelného souboru, ze kterého začaly vznikat neoficiální porty na PC.
GTA 6 se dostalo neoficiálně na PC
GTA 6 vyšlo prozatím na konzole PlayStation 5 a Xbox, přičemž vydání na PC je v nedohlednu. Verze pro počítače se zcela jistě dočkáme, ale není jisté kdy a studio Rockstar prozatím v tomto směru nic nezveřejnilo. Komunita je ale nedočkavá a modderům se povedlo v rekordním čase spustit hru na počítačích, a to díky známému leakerovi Cyberleek.
Ten totiž nedávno umístil prakticky celou hru o velikosti 209 GB na internet a scházelo jediné – hlavní soubor, který umožní hru spustit. Ten už se ale na internet dostal také a komunita tuto verzi původem z konzole Xbox ve velmi krátkém čase spustila na PC. Rockstar proti těmto aktivitám logicky zasahuje a snaží se jednotlivé projekty ukončit ještě před jejich dokončením.
🚨Latest GTA 6 PC PORT NEWS !
G6 Modding got the game running stably at 85-110 fps !
They are using 5090 tho as seen in the video.
GTA VI PC port is 85% done sources say. pic.twitter.com/dRNkjCTtT0
— MadeByNik (@MadeByNik1) November 24, 2026
Rockstar bojuje s moddery GTA 6
První pokusy o zprovoznění této Xbox verze na PC byly vesměs úspěšné a komunita je zřejmě blízko zprovoznění plně hratelné verze. Nejvýznamnější a největší projekt tohoto typu se jmenoval Leonida a stál za ním vývojář ItsNotRexed. Tento projekt byl zaměřený na statickou rekompilaci a byl hostovaný na GitHubu, nicméně jeho tvůrce nyní ohlásil, že od něj odstupuje.
Zmínil, že tak dělá kvůli okolnostem, které nemůže ovlivnit a kromě projektu Leonida zmizel také Discord server vývojáře. Je tedy možné, že nešlo o jeho vlastní rozhodnutí a že za ukončením projektu stojí zásah studia Rockstar. To údajně bojuje jak proti těmto neoficiálním portům, tak proti přidruženým Discord serverům.
I quit guys. I’m sorry. I really want to make cool stuff but every single time shit happens that I can’t control so I’m stepping away. Thank you everybody, especially in the discord that allowed me to have this opportunity.
— NotRexed (@ItsNotRexed) November 23, 2026
Podle několika zpráv nechalo studio odstranit například Discord server zaměřený na port GTA 6, který měl více než 6 milionů členů. Podobný osud postupně potkává i další obdobně zaměřené modderské komunity a je evidentní, že mají tvůrci GTA s těmito neoficiálními PC porty plné ruce práce. Slavné studio se k této situaci prozatím nijak nevyjádřilo.
Kdy dorazí GTA 6 na Windows?
Rockstar Games si dávají s uvedením svých her na PC většinou poměrně dost na čas, ale s GTA 6 nemají na co čekat. Vzhledem k aktuální situaci je v jejich vlastním zájmu, aby svou nejnovější hru přinesli na Windows co nejdříve. I když bylo několik projektů zaměřených na PC port GTA 6 uzavřeno, další vznikají a je jen otázkou času, kdy bude některý z nich dotažen do zdárného konce.