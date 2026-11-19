- GTA 6 sbírá kladná hodnocení a málokterý recenzent ví, co kritizovat
- Tuzemským hráčům ale citelně chybí podpora češtiny
- Český vývojář však přináší řešení, díky kterému si GTA 6 zahrajete s českými titulky
GTA 6 je venku a celý svět nemluví o ničem jiném. Podle internetových diskuzí, serveru Metacritic či nezávislých recenzí herních novinářů jde nejspíš o nejlepší videohru historie. Zážitek z hraní vám ale může kazit absence českého jazyka, tedy pakliže neovládáte jeden z 13 podporovaných jazyků. Naštěstí existuje celkem šikovný trik, jak do GTA 6 dohrát češtinu.
GTA 6 bez češtiny? Ne tak docela
Absence češtiny v nabídce jazyků GTA 6 zamrzí především hráče, kteří si chtějí naplno užít příběhovou kampaň, ale angličtina pro ně není dostatečně srozumitelná. Hra přitom podporuje hned 13 světových jazyků, mezi kterými nechybí samozřejmě němčina, italština, ruština nebo třeba polština. Řeč je samozřejmě o jazyku titulků a uživatelského rozhraní, dabing je zde pouze originální, a sice anglický.
Přesto se našel způsob, jak si i s tímto problémem poradit. Klasická komunitní lokalizace – třebaže vytvořená pomocí umělé inteligence – by vyžadovala zásah do samotné hry, což je na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X|S komplikované. Alternativní cesta se jmenuje PlayCaption a za jejím vznikem stojí český vývojář Adam Růžička.
Jde o open-source aplikaci pro Android, která umí číst titulky přímo z obrazu hry, rozpoznat jejich obsah a následně jej přeložit do češtiny. Výsledek se přitom nemusí zobrazovat jen na displeji telefonu. PlayCaption dokáže české titulky vykreslovat přímo přes obraz na televizoru, takže hráč může dál pohodlně sedět na gauči a sledovat dění na velké obrazovce.
Princip fungování je poměrně zajímavý. PlayCaption využívá technologii vzdáleného hraní, která aplikaci umožňuje získávat obrazový stream z konzole. Ten ale neslouží k samotnému hraní. Aplikace z něj pouze čte titulky a rozpoznává jejich obsah pomocí balíčku jazykových modelů od Googlu. Pak už jen přeložený text pošle zpátky do televize.
Jak dostat češtinu do GTA 6?
Instalace vyžaduje trochu trpělivosti, nejde totiž o aplikaci, kterou byste jednoduše stáhli z Google Play. PlayCaption je distribuován jako APK soubor prostřednictvím platformy GitHub. Zde postup pro televizory s Android TV:
- Na televizoru otevřete stránku projektu na GitHubu a stáhněte instalační soubor PlayCaption-0.22.apk. Jde o stejnou aplikaci pro Android TV, telefon i tablet.
- Pokud televizor nepodporuje přímé stahování APK z prohlížeče, přeneste soubor například přes USB flash disk nebo jiným způsobem. V nastavení Android TV povolte instalaci aplikací z neznámých zdrojů a APK nainstalujte.
- Po otevření aplikace se zobrazí přehledné prostředí, ve kterém lze nastavit jazyk, připojení ke konzoli a způsob hraní. Vyberte češtinu jako cílový jazyk a zvolte, co chcete překládat.
- Vyberte PlayStation 5 nebo Xbox a postupujte podle průvodce na obrazovce. PlayCaption využívá technologii vzdáleného hraní, takže je nutné mít konzoli správně nastavenou a umožnit aplikaci její připojení. U PlayStationu se využívá propojení přes knihovnu Chiaki, u Xboxu zase komunitní implementace vzdáleného streamování.
- Po úspěšném připojení aktivujte zobrazení překladů na televizoru. Verze 0.22 má pro tento účel výrazné tlačítko přímo v hlavním rozhraní.
- Spusťte GTA 6 a v nastavení hry zapněte anglické titulky, pokud už nejsou aktivní. PlayCaption je začne rozpoznávat a zobrazovat v češtině jako překryvnou vrstvu přes obraz hry.
Prakticky stejné řešení lze využít i v případě, že chcete přeložené titulky zobrazovat na jiném zařízení, například na telefonu či tabletu u televize, případně na vašem konferenčním stolku. V takovém případě je pak klíčové, abyste měli všechna zařízení připojená ke stejné domácí síti.
Má to háček
Samotná aplikace je dostupná pro Android TV a Google TV, takže majitelé kompatibilních televizorů mohou využít přímo jejich prostředí. Jde například o televize značek TCL, JVC či Sony, zároveň ale Adam Růžička v poslední aktualizaci svého nástroje přidal podporu pro webOS 5 na televizorech LG.
Vývojář také upozorňuje, že nejde o samostatný pokročilejší překladový model ani o záruku dokonalé češtiny. Objevovat se může zpoždění, které závisí na rozpoznávání textu, rychlosti přenosu, skládání vět a délce fronty. Pevnou prodlevu mezi originálním a přeloženým titulkem proto nelze zaručit.
Určitým omezením je také způsob překladu. Při využití online služby se rozpoznaný text odesílá externímu poskytovateli. PlayCaption využívá neoficiální rozhraní překladové služby Googlu, jehož dostupnost a případné limity nemá autor pod kontrolou. K dispozici je rovněž lokální záložní překlad, který vyžaduje stažení jazykového modelu.
Aplikace je zdarma
PlayCaption je nezávislý projekt šířený pod licencí AGPLv3. Není nijak spojený se společnostmi Sony ani Microsoft a výrobci konzolí jej oficiálně nepodporují. Jeho aktuální verze 0.22 vyšla 17. listopadu a přinesla mimo jiné přepracované rozhraní, spolehlivější připojování k PlayStation 5, opravy problémů se zvukem a rozšíření příběhového režimu na Android TV.
Zájemci si mohou instalační soubor APK stáhnout přímo z vývojářského repozitáře na GitHubu. Je však potřeba počítat s tím, že jde stále o beta verzi a funkčnost nemusí být na každé kombinaci konzole a televizoru bezproblémová. Nicméně jak už zaznělo v úvodu: pokud angličtinou ani jiným podporovaným jazykem nevládnete, tohle je vynikající možnost, jak si užít GTA 6 ve vašem mateřském jazyce. I kdyby to nemělo být perfektní.
Kvíz pro opravdové fanoušky
V našem okolí neznáme prakticky nikoho, kdo by alespoň jeden z dílů série Grand Theft Auto nezkusil. Proto jsme se pro vás rozhodli připravit unikátní kvíz, ve kterém můžete otestovat své znalosti o této legendární sérii. Celkem je pro vás nachystáno rovných dvacet otázek a věřte mi, že některé jsou pořádně zapeklité. V diskuzi se můžete pochlubit, jakého skóre jste dosáhli.
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Vaše znalosti ohledně legendární herní série Grand Theft Auto jsou velmi dobré 😉
Teď už jen vydržet do května 2026, kdy konečně vyjde GTA VI!
Níže si můžete prohlédnout všechny otázky včetně správných odpovědí.