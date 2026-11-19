- Listopad je již tradičně měsícem akčních nabídek v rámci Black Friday
- Produkty s výraznými slevami nabízí většina výrobců, včetně Huawei
- Vybrali jsme pro vás ty nejlepší nabídky, na kterých reálně skutečně ušetříte
Black Friday je sice původně čistě americká záležitost, ale tuzemští obchodníci velmi rychle pochopili, že se tyto akce setkají s úspěchem i v Česku. Po většinu listopadu a často ještě v prosinci nás proto ze všech stran bombardují slevy větší i menší, někdy více výhodné a jindy méně. Vybrali jsme pro vás produkty Huawei v akci, jejichž koupě se v rámci Black Friday opravdu vyplatí.
Huawei Watch Fit 4 Pro
- Cena: 3 999 Kč (původní cena 6 999 Kč, sleva 43 %)
Hodinky Watch Fit 4 Pro jsou levnější skoro o polovinu a jde o opravdu skvělou nabídku. Jedná se o loňský model, ale to ničemu nevadí a obecně platí za jedny z nejlepších fitness hodinek na trhu. Hodinky nabízejí elegantní design postavený okolo obdélníkového displeje se zaoblenými rohy a špičkovou konstrukci, která kombinuje titanovou lunetu, hliníkové pouzdro a safírové sklíčko.
Hodinky jsou samozřejmě odolné, dle normy 5 ATM, a nabízí také odolnost vůči prachu IP6X. Na čelní straně se nachází 1,82palcový AMOLED displej s jasem až 3 000 nitů a další výbava zahrnuje dvoupásmový GNSS, komplexní monitorování zdravotních funkcí a nespočet sportovních režimů. Hodinky vydrží na jedno nabití až 10 dnů a za pouhou hodinu na nabíječce dobijete baterii do maxima.
Kromě modelu Pro je v akci i základní provedení Watch Fit 4 a černá s růžovou variantou je k dispozici se slevou 30 % (2 999 Kč namísto původních 3 499 Kč). Zbývající barevné varianty byly zlevněny o 19 % (3 499 Kč namísto původních 4 299 Kč).
Huawei Watch Fit 5 Pro
- Cena: 5 499 Kč (původní cena 7 299 Kč, sleva 25 %)
Kromě modelu Watch Fit 4 Pro je v akci také jeho nástupce Watch Fit 5 Pro z letošního roku. Ten přináší v první řadě možnost bezkontaktních plateb přes NFC čip, které probíhají skrze službu Curve Pay. Oproti předchozí generaci nabízí novější model také o chlup větší AMOLED displej s úhlopříčkcou 1,92 palce a jasem 3 000 nitů.
I tento model se může pochlubit prémiovou konstrukcí s titanovou lunetou a safírovým sklíčkem, stejně jako moderní výbavou s pokročilými zdravotními i sportovními funkcemi. Do hodinek si lze nahrát vlastní hudbu, samozřejmě podporují komunikaci (hovory i zprávy) přes připojený telefon a na jedno nabití vydrží až 10 dnů.
Huawei Watch GT 6 41 mm a 46 mm
- Cena: 4 999 Kč (původní cena 6 299 Kč, sleva 21 %)
Do třetice opět hodinky – od sportovních modelů se ale přesuneme ke klasice, která staví na kulatém displeji a velmi elegantním vzhledu. V akci jsou obě varianty, tedy jak robustnější s pouzdrem o průměru 46 mm, tak menší s průměrem 41 mm, která působí uhlazenějším dojmem a je určena spíše ženské části populace. V akci se nachází černé (46 mm) a bílé (41 mm) provedení.
Konstrukce vsází na nerezovou ocel a jemnou korunku s drážkami pro snadné ovládání. Dále stojí za zmínku i vertikální luneta a tradičně velmi pokročilé zdravotní i sportovní metriky. Oba modely se mohou pochlubit AMOLED displejem s jasem až 3 000 nitů a výbornou výdrží. Menší model zvládne až 14 dnů a větší dokonce až 21 dnů (platí při lehkém používání, při běžném je výdrž 7 / 12 dnů).
Huawei FreeClip 2 + Huawei FreeBuds 5 Pro
- Cena: 3 999 Kč (původní cena 4 999 Kč, sleva 20 %)
Na závěr vám dáme tip na povedená sluchátka FreeClip 2 a FreeBuds 5 Pro se shodnou slevou 20 %. Model FreeClip 2 je postaven okolo čím dál populárnější klipové konstrukce s C-můstkem a jde tak o velmi komfortní sluchátka, která můžete nosit klidně celý den. Sluchátka nabízejí například adaptivní hlasitost, kvalitní hovory a výdrž až 38 hodin (sluchátka + pouzdro).
FreeBuds 5 Pro jsou tradiční sluchátka se silikonovými špunty, která nabízí kvalitní 360° zvuk, moderní výbavu a pokročilou ANC technologii. Jsou postavena okolo duálního akustického systému a jejich dvoumagnetický měnič poskytuje silné basy až do 10 Hz. I tento model vydrží na baterii spolu s pouzdrem až 38 hodin a samotná sluchátka pak 6 až 9 hodin (zapnuté / vypnuté ANC).
Podívejte si na ostatní nabídku
Huawei nabízí v rámci Black Friday v akci mnohem více produktů a všechny je naleznete na jeho oficiálním českém webu. V akci jsou například také hodinky Watch GT 6 Pro (7 299 Kč, sleva 16 %) nebo Watch D3 (9 899 Kč, sleva 10 %), které jsou unikátní díky schopnosti ambulantního monitorování krevního tlaku. Na našem trhu jde o jediné hodinky tohoto typu. Kompletní přehled Black Friday slev od Huawei naleznete v přehledné tabulce níže:
|Produkt
|Původní cena
|Black Friday cena
|GT6 46 mm Black, 41 mm White Leather
|6 299 Kč
|4 999 Kč
|GT6 41 mm Milanese
|7 499 Kč
|6 499 Kč
|GT6 Pro
|9 499 Kč
|7 999 Kč
|GT7
|7 299 Kč
|6 199 Kč
|GT7 Pro
|10 499 Kč
|8 899 Kč
|D3
|10 999 Kč
|9 899 Kč
|Watch 5 Elite 46 mm
|15 999 Kč
|9 999 Kč
|Watch 5 Classic 46 mm
|13 999 Kč
|8 999 Kč
|Watch FIT 5 Active Black
|4 899 Kč
|3 599 Kč
|Watch FIT 5 Active (jiné barvy)
|4 899 Kč
|3 919 Kč
|Watch FIT 5 Pro
|7 299 Kč
|5 499 Kč
|Watch FIT 5 Pro Orange
|7 299 Kč
|5 839 Kč
|FreeClip 2
|4 999 Kč
|3 999 Kč
|FreeClip 2 S
|5 999 Kč
|4 999 Kč
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