- Smartphone Oppo Find X10 Pro Max je prvním smartphonem se třemi 200Mpx fotoaparáty
- Perfektní hardwarovou fotovýbavu povyšuje i spousta pokročilých technologií – ať už vlastních, nebo od společnosti Hasselblad
- Oppo Find X10 Pro Max je vlajkovou lodí i v oblasti výkonu, výdrže nebo bezdrátové konektivity
Značka Oppo představila na konci září svůj aktuálně nejvybavenější smartphone Find X10 Pro Max, který jsme už samozřejmě v redakci stihli pečlivě otestovat. Tento telefon má vysoké ambice postavit se do čela nejlepších fotomobilů současnosti, jelikož jako první na světě disponuje hned třemi 200Mpx fotoaparáty. Zahanbit se ale nenechá ani v ostatní hardwarové výbavě. V tomto článku se zaměříme nejen na jeho atraktivní fotosestavu, ale přidáme i porovnání snímků s iPhonem 18 Pro Max.
Třikrát 200 megapixelů
Oppo Find X10 Pro Max je ve světě smartphonů skutečný unikát – jako první telefon na světě totiž disponuje hned třemi 200Mpx fotoaparáty pokrývajícími široký rozsah ohniskových vzdáleností (13–70 mm). Je tak jedno, zda pořizujete širokoúhlé snímky, makro obrázky, anebo naopak saháte k optickému přiblížení, ve všech situacích se můžete těšit na perfektně ostré a detailní snímky.
Každý ze tří 200Mpx fotoaparátů je přeborníkem ve své kategorii. Hlavní fotoaparát s označením Ultra HDR Main Camera je postaven na velkém 1/1,3″ snímači a optice s clonovým číslem f/1.5, přičemž tato kombinace ve spolupráci se speciální senzorovou technologií DeepPix od Oppo poskytuje vysoký dynamický rozsah 17 stupňů. Každý snímek tak nabídne perfektní vyvážení světlých a tmavých míst, především těch pořízených v silném protisvětle.
Rozlišení 200 megapixelů je nejméně obvyklé u širokoúhlého fotoaparátu, který má skutečně široký úhel záběru 124°. Oppo v tomto případě sáhlo po kombinaci 1/1,56″ snímače a optice se světelností f/2.2, což přináší vysokou míru detailů a perfektní výsledky za většiny světelných podmínek. „Širokáč“ lze navíc použít i pro focení makro snímků, a to už od vzdálenosti 4 cm.
Posledním do party je 200Mpx teleobjektiv postavený na 1/1,56″ snímači a optice s clonou f/2.1. Ten umí pořizovat 3× opticky přiblížené snímky, což se hodí především pro focení ostrých a detailních portrétů. Lze ale sáhnout až k 6× bezztrátovému přiblížení, anebo k telefonu připnout přídavný telekonvertor, který poskytne výrazně vyšší možnosti přiblížení.
S telekonvertorem až 40× zoom
Telefon podporuje i připojení sady Hasselblad Teleconverter Kit, která kromě telekonvertoru zahrnuje i speciální kryt pro uchycení a stylové pevné poutko. Ten sám o sobě zvládá 3,28× optické přiblížení, po jeho připnutí na teleobjektiv lze prodloužit optickou ohniskovou vzdálenost na 230 mm – v aplikaci fotoaparátu si pak lze vybrat 10, 20, nebo 40× přiblížení. Líbí se mi, jak Oppo kombinuje prvky stříbrné, oranžové a bílé barvy.
Telekonvertor tak může být skvělým společníkem na fotografování vzdálených budov a architektonických detailů, sportovních akcí a koncertů, zvířat v divoké přírodě, i když u těch si dejte pozor, aby nebyla příliš v rychlém pohybu – pak by mohl být snímek rozmazaný. Naše testovací snímky pořízené skrze telekonvertor si můžete prohlédnout v galerii pod tímto odstavcem.
Telekonvertor je navíc opatřen speciální optikou potlačující odlesky od světel, takže i snímky focené na dlouhé vzdálenosti nebudou trpět artefakty od nevhodně zářících světelných zdrojů. A v praxi to skutečně funguje velice dobře.
Letitá spolupráce s Hasselblad
Při zpracování fotografií a videa se navíc můžete spolehnout na spoustu chytrých technologií od společností Oppo a Hasselblad. Nový obrazový engine LUMO True Image například přináší vysoký dynamický rozsah 15EV a vysokou citlivost na světlo, což ve fotografiích i videích znamená věrné zachování přirozeného světla a stínů. Pro pořizování portrétů zase oceníte balík LUMO Color Pallete obsahující 18 fotografických stylů zachovávajících přirozené tony pleti. A díky funkci LUMO Framing zase dostáváte do rukou silný nástroj, který dokáže po pořízení snímku měnit kompozici bez ztráty detailů.
Fotografická legenda Hasselblad do tohoto mixu přidala své know-how, díky kterému mohou fotografie a videa vypadat, jako by byly pořízené jejími kamerami. K dispozici je například režim Hasselblad Portrét, který se celkově snaží napodobit charakter profesionálních fotoaparátů a objektivů. Činí tak jemnými přechody mezi ostrými a rozmazanými částmi snímku, reálnými pleťovými tóny, či detailní prací se světlem v pozadí.
Neméně zajímavý je Hasselblad Master Mode zase poskytuje nad výslednými snímky absolutní kontrolu – dává větší prostor samotným datům ze snímače a umožňuje ručně nastavovat klíčové parametry, jako jsou ISO, rychlost závěrky, expozice nebo vyvážení bílé. Díky podpoře RAW formátu je navíc možné fotografie dále upravovat v grafických editorech bez výrazných ztrát kvality.
Nechybí ani režim Hasselblad XPan, který pořizuje fotografie v extrémně širokém poměru stran 65:24, díky čemuž vznikají snímky s výrazně filmovým a kinematografickým vzhledem. Skvěle se hodí pro krajiny, městská panoramata, architekturu nebo kreativní pouliční fotografii. K autentickému dojmu přispívá také stylizace samotného fotografování. Po stisknutí spouště se snímek nejprve objeví jako filmový negativ a následně se postupně „vyvolá“, podobně jako u klasického analogového filmu. K dispozici jsou samozřejmě i klasické styly focení, jejich barevné naladění lze dále přizpůsobit k obrazu svému skrze posuvnou tečku na čtvercové mřížce.
Oppo Find X10 Pro Max je silný i v natáčení videa – v jeho schopnostech je záznam 8K videa (dokonce v LOG), popřípadě 4K videa při 120 snímcích za sekundu ve formátu Dolby Vision. Oppo navíc do svého softwaru zahrnulo integraci ekosystému Tilta Khronos a hlubokou softwarovou kompatibilitu s Blackmagic Camera, díky čemuž nabízí nativní podporu pro režimy natáčení Dolby Vision, O-Log2 a Open Gate.
Oppo se rovněž u videa chlubí až 17 expozičními stupni (17EV). Tento údaj vyjadřuje dynamický rozsah hlavního fotoaparátu, tedy kolik světla od nejtmavších po nejsvětlejší místa scény dokáže čip zachytit s kresbou. Každý EV znamená dvojnásobek světla, takže 17 EV odpovídá poměru zhruba 1 : 131 000. Podle Oppa to technologie DeepPix zvládne v jediném snímku, bez skládání více expozic. Proto ve videu nevznikají duchy ani artefakty u pohybu a v protisvětle nebo při západu slunce nedochází k vypalování oblohy či ztrácení stínů.
iPhone 18 Pro Max vs. Oppo Find X10 Pro Max
Abychom důkladně ověřili fotografické schopnosti Oppo Find X10 Pro Max, porovnali jsme jej i s nejnovějším iPhone 18 Pro Max. Oppo Find X10 Pro Max má tři 200Mpx fotoaparáty, iPhone 18 Pro Max tři 48Mpx. Rozdíl ale není tak velký, jak by naznačovala čísla. Hlavní snímač Oppa má 1/1.28″ čip ISOCELL HPC se clonou f/1.5, iPhone má hlavní čip ve stejném formátu 1/1.28 palce. Oba tak nasbírají v podstatě stejně světla.
Oppo ale stejnou plochu rozděluje na čtyřikrát víc menších pixelů a výsledná fotka má ve výchozím režimu podobných 25–26 Mpx jako u iPhonu. Hustší vzorkování a slučování pixelů nicméně dávají Oppu o výrazně jemnější kresbu, což můžete perfektně pozorovat na srsti psa, vouscích nebo žilkách listů. Skutečných 200 Mpx detailu ale telefon nikdy nevykreslí, protože ho omezuje drobná optika a difrakce. Plné rozlišení má smysl hlavně za dobrého světla, případně pro ořezy. Níže si můžete prohlédnout několik párů srovnávacích fotografií. Všechny byly pořízené v automatickém režimu bez jakýchkoliv dalších úprav.
Velký náskok má Oppo hlavně u „širokáče“ a teleobjektivu. Tam používá 1/1.56″ čipy, zatímco iPhone má 1/2.55″. Fotomoduly u Oppa jsou tak zhruba dvakrát větší a sbírají zhruba dvojnásobek světla, a to je na výsledku rozhodně znát. Teleobjektiv má navíc světlejší clonu f/2.1 proti f/2.8, takže má výrazně menší hloubku ostrosti a podstatně hezčí rozmazání pozadí, což je opět krásně vidět na přiložených snímcích. Z 200Mpx snímků se také dají dělat kvalitní výřezy.
Vlajková loď se vším všudy
I když je Oppo Find X10 Pro Max především excelentní fotomobil, nenechá se zahanbit ani v dalších oblastech. Na první pohled například upoutává přitažlivým designem a špičkovým zpracováním, které podtrhuje zvýšená odolnost IP68/69. Prim hraje i 6,78″ AMOLED displej s 1,5K rozlišením, obnovovací frekvencí 144 Hz a špičkovým jasem až 3 600 nitů.
Srdcem telefonu je výkonný 2nm čipset MediaTek Dimensity 9600 Pro s osmijádrovým procesorem a výkonnou grafikou Mali G2-Ultra. Ultrarychlé jsou i paměti LPPDR5X a UFS 4.1, které lze v maximální konfiguraci získat v konfiguraci 16/512 GB. Příkladná je i bezdrátová konektivita, která kromě 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2 a NFC přináší i infračervený snímač pro vzdálené ovládání domácí elektroniky.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,32 × 76,57 × 8,4 mm, hmotnost: 233 g (měsíční bílá), 235 g (oranžová, titanová), zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7150 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Energii telefonu dodává obří akumulátor s kapacitou 7 150 mAh, u kterého výrobce slibuje udržení minimálně 80 procent celkové kapacity po pěti letech používání. Telefon lze nabíjet výkonem až 80 wattů, popř. bezdrátově výkonem až 50 wattů.
Operačním systémem je ColorOS 17 založený na Androidu 17, který je prošpikován hromadou funkcí využívajících umělou inteligenci. Oppo navíc slibuje dlouhou softwarovou podporu a záruku plynulosti a stability systému minimálně po dobu 6 let.
S kódem můžete ušetřit tisíce
Find X10 Pro Max se prodává v bílé a titanově šedé barvě. Standardně stojí 44 990 Kč, nicméně na oficiálním českém e-shopu Oppo jej lze nyní po zadání slevového kódu “X10PM6000″ pořídit se slevou 6 000 Kč, tedy za cenu 38 990 korun. K telefonu navíc dostanete zdarma hodinky Oppo Watch S v hodnotě 4 490 korun a nadstandardní 3letou záruku.
Od Oppa nyní získáte výhodněji i telekonvertor – standardně stojí 13 990 Kč, ovšem s kódem “TELE4000” jej lze koupit za 9 990 Kč.