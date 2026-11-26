- Narwal Freo 20 Edge patří k dostupnějším robotickým vysavačům s pásovým mopem
- Nabízí sací výkon 31 000 Pa, výšku 9,5 cm a precizní LiDAR navigaci bez kamer
- Vysavač s all-in-one stanicí se v Česku prodává za 19 590 Kč
Narwal (společnost založená v roce 2016) si pomalu, ale jistě buduje cestu i na český trh a nabízí vskutku zajímavé robotické vysavače, o čemž jsem se mohl přesvědčit v nedávné recenzi jeho vlajkové lodě Flow 2. Novinka s názvem Freo 20 Edge si z tohoto modelu bere vysoký sací výkon, pásový mop i navigaci pomocí LiDARu, avšak zabaluje vše do méně prémiového designu bez pár vychytávek.
Design a zpracování9.2/10
Vysávání9.1/10
Mopování9.3/10
Čištění a údržba8.4/10
Mobilní aplikace8.6/10
Výdrž baterie8.0/10
Klady
- sací výkon, vysaje koberce
- pásový mop si poradí se zaschlými skvrnami
- nízká výška 9,5 cm, zajede i pod nižší nábytek
- aplikace v češtině a s plno funkcemi
- nulové namotávání vlasů
- pro někoho absence kamer
Zápory
- boční kartáč není teleskopický
- absence dávkovače čistícího prostředku
- pouze v bílém provedení
V této recenzi se podíváme, jak si dostupnější model vede při vysávání i vytírání a jak funguje jeho aplikace dostupná v češtině. Obstojí v tvrdé konkurenci zaběhlých značek? A jaké kompromisy přináší ve výbavě cenovka 19 590 Kč? Odpovědi najdete v následujících řádcích.
Design a konstrukce
Narwal Freo 20 Edge se od svých sourozenců ani ostatní konkurence tvarem příliš neliší. Kulatý půdorys je tradiční, výrobce se však vešel pod magickou hranici 10 cm výšky – konkrétně na 9,5 cm. To vše díky plně skrytému LiDAR senzoru, který se nachází v zadní části robota, nikoliv vystrčený nahoře jako „maják“. Díky tomu spolehlivě zajede i pod nižší pohovky a postele, kam se modely s klasickou vystouplou navigační věžičkou nedostanou.
Jinak robot působí poměrně robustně – jeho rozměry činí 9,5 × 36,3 × 35,12 cm. Váží nezanedbatelných 4,9 kg, což při častějším přenášení mezi patry jistě pocítíte. Vysavač je prakticky celý bílý – včetně spodní strany. Výraznějším prvkem je jen přední obdélník se senzory a zadní část s LiDARem. Chválím také matný povrch celého těla, na kterém nezůstávají viditelné otisky prstů ani tolik prachu, což přispívá k udržení čistého vzhledu. Za mě jde o designově poměrně povedený kousek, i když někomu může vadit, že se prodává pouze v bílé variantě.
Boky ukrývají reproduktor, senzory, nabíjecí kontakty a konektor pro propojení se stanicí. Horní kryt lze, jak bývá zvykem, jednoduše sundat. Pod ním najdete nádobu na prach o objemu a QR kód pro spárování s aplikací. Sběrnou nádobku je samozřejmě možné vyjmout, ale pravděpodobně po ní sáhnete jen zřídka.
Kvalitní zpracování a robustní provedení
Na spodní straně najdeme kónický plovoucí kartáč, boční kartáč (bohužel bez výsuvného ramínka) a pásový mopovací válec, kterému se budeme věnovat samostatně. Nachází se zde i řada senzorů, otočné přední kolečko a dvě velká gumová kola.
LiDAR je u testovaného modelu umístěný vzadu, což mírně omezuje jeho zorné pole, prakticky to ale navigaci nijak nekomplikuje. Robot si i tak vytváří velmi přesnou mapu domácnosti s rozpoznáním jednotlivých místností i typů podlahy, jen se musí občas několikrát otočit dokola, aby přesně určil, kde se nachází a co je před ním.
Za hlavním kartáčem se ještě trochu netradičně nachází šachta, skrze kterou stanice automaticky odsává nečistoty ze sběrné nádobky. Nechybí ani malinkatá plastová kolečka, na která robot dopadne, když například sjede z koberce nebo prahu, což občas doprovází nepříjemný tvrdý zvuk.
Dokovací stanice a údržba
Základna je kompletně celá z plastu – převážně matného –, pouze horní přední pruh je lesklý. To je sice odlišující prvek, ale kompletně matný povrch by mi přišel praktičtější. Bílá barva základny je za mě poměrně praktická, protože na ní není tolik vidět prach, avšak nemusí zapadnout do každého interiéru a obzvlášť v chladnějším období prostor opticky ochlazuje.
Oproti vlajkové lodi zde chybí ambientní podsvícení, ale to mně osobně nijak nevadí a k notifikaci o stavu základny bohatě postačuje decentní dioda. Ve výsledku stanice působí konstrukčně i designově velice podařeně a nemám dalších výtek. Snad jen absenci další prémiové funkce, kterou je automatické doplňování čisticího prostředku.
Stanice plně přebírá vysypávání prachu, vyprazdňování odpadní vody i následné praní a sušení mopu. Vysavač do ní automaticky zajíždí, avšak zcela se neschová, což může být z praktického hlediska nevýhoda – částečně vyčnívá, může překážet a zároveň se na něm usazuje prach. Totéž platí pro prohlubně nádržek na horní straně. Výhodou této konstrukce je kompaktnější půdorys stanice, která tak nezabírá zbytečně mnoho místa. Její rozměry činí 45 × 53 × 38 cm.
Automatické vyprázdnění a mytí válcového mopu
Horní část stanice je řešena trochu netradičně: celé „patro“ tvoří dvě velkoobjemové nádoby – jedna na čistou a druhá na špinavou vodu. Samotný vysavač je pak vybaven dalšími dvěma zásobníky na vodu, rovněž na čistou a špinavou.
Mopovací válec je ve stanici omýván horkou vodou a následně vysušen teplým vzduchem o teplotě až 45 °C, což je o něco méně než u konkurenčních stanic. Prachový sáček o objemu 2,5 litru vystačí až na 120 dní provozu a ve stanici prochází po vysátí nečistot z robota sterilizací.
V praxi se celý proces mytí a sušení mopu ukázal jako plně automatizovaný a spolehlivý – během testování fungoval naprosto bezchybně. Díky této komplexní automatizaci je potřeba manuálních zásahů minimální. Stačí čas od času doplnit čistou vodu, vylít nádržku se špinavou a jednou za pár měsíců vyměnit prachový sáček.
Vysoký sací výkon
Vysávací modul se systémem TurboForce nabízí sací výkon 31 000 Pa – jde o jednu z nejvyšších hodnot, jakou dnes na trhu robotických vysavačů najdete, a zároveň o stejnou, jakou disponuje vlajková loď tohoto výrobce. Musím říct, že je to v praxi hodně znát – takhle vysátý a „načesaný“ koberec jsem doma dlouho neměl.
Zajímavá a účinná je i technologie DualFlow – kónický plovoucí kartáč, který vlasy a chlupy okamžitě odvádí přímo do sacího otvoru, místo aby se motaly kolem osy. Boční kartáč bohužel není vysouvací, což znamená o něco méně důkladný úklid při čištění samotných okrajů.
FlowWash: pásový mop, který myje sám sebe
Velkou předností Freo 20 Edge je vytírání. Systém FlowWash používá široký válec o rozměrech 26,6 × 5,8 cm s rolovací pásovou textilií, na kterou šestnáct trysek průběžně stříká vodu ohřátou až na 60 °C. Mop se otáčí rychlostí 80 otáček za minutu a přiléhá k podlaze s maximálním kontaktem a přítlakem 12 N. Kombinace tepla, tlaku a neustálého propírání pásu si podle testů poradí i se zaschlými skvrnami od kávy nebo marmelády, které na podlaze zaschly před několika hodinami.
Mop se navíc umí vysunout do strany až o 48 mm, takže dosáhne i do rohů a těsně podél nábytku, kam se klasické rotační kotoučové mopy nedostanou. Tady Narwal oproti vlajkové lodi nijak nešetřil a i když do vody nepřidává čisticí přípravek, vytírá podobně kvalitně.
Jak již bylo zmíněno, o navigaci se stará LiDAR ve spolupráci s dalšími senzory. Oproti jiným vysavačům zde chybí přisvětlovací světlo a kamery s AI. Robot ale rozpoznává překážky pomocí technologie SLOA (strukturované světlo), takže jsem při navigaci nikdy nenarazil na zásadní problémy. Někomu naopak přijde vhod, že zde není žádná kamera ani mikrofon, které by sledovaly domácnost.
Jakmile ultrazvukové senzory zaregistrují koberec, mopovací modul se automaticky zvedne o 12 mm nad podlahu, takže nehrozí promočení textilie. V aplikaci navíc jde nastavit i zóny, kterým se má robot při vytírání (i vysávání) vyhnout úplně, což ocení majitelé koberců s vyšším vlasem.
Dobrá výdrž baterie
V robotu se nachází baterie s kapacitou 5 200 mAh, což je mezi konkurenčními robotickými vysavači běžný průměr. Byt o rozloze 50 m² zvládne v průměru uklidit zhruba za hodinu. Pokud zvolíte pouze vysávání, dostanete se přibližně na 45 minut. Přesný čas se vždy odvíjí od množství nábytku a členitosti místností.
Výdrž baterie se v průměru držela kolem 2,5 hodiny na jedno nabití. Plné nabití trvá 120 minut. Výhodou je, že robot dobíjí baterii souběžně s tím, co stanice odsává prach a pere mop – u větších domácností se tak úklid neprodlužuje kvůli zbytečným prostojům ve stanici.
Mobilní aplikace Narwal
Vysavač se ovládá přes aplikaci Narwal, dostupnou pro Android i iOS. Dobrou zprávou pro české uživatele je, že má kompletní českou lokalizaci.
Po spárování aplikace zobrazí mapu domácnosti, kterou robot vytvoří během prvního průzkumu bytu. Mapu lze rozdělit na místnosti, pojmenovat je, nastavit zakázané i mopovací zóny, vybrat typ podlahy nebo přidat nábytek pro lepší orientaci. Aplikace podporuje také mapování více pater či 3D zobrazení.
Kromě automatického úklidu celé domácnosti jde spustit i čištění jednotlivých místností, zvolit režim (jen vysávání, jen mopování, vysávání a následné mopování, nebo oboje současně), upravit sací výkon, dávkování vody i počet opakování úklidu. Nechybí ani kompatibilita se standardem Matter pro propojení s chytrou domácností, Amazon Alexa, Google Home a vestavěný hlasový asistent (v cizích jazycích).
Přestože aplikace nabízí opravdu bohaté možnosti, některá pokročilá nastavení nepůsobí zpočátku úplně intuitivně a chvíli trvá, než se v nich uživatel zorientuje. Chválím ale, že se aplikace od testování předchozího modelu zrychlila.
Vysávání a mopování v praxi
Robot zvládne překonat prahy do výšky 4 cm, takže by neměl mít problém ani ve starší zástavbě s vyššími přechody mezi místnostmi. Freo 20 Edge si skvěle rozumí s tvrdými podlahami, kde využije silné sání a horké vytírání k odstranění i zaschlých nečistot na jeden až dva průjezdy.
Robota jsem testoval v běžném domácím provozu více než dva týdny a vytírání hodnotím jako jedno z nejlepších na trhu. I na kobercích podává skvělé výsledky. Asi nejvýrazněji se tu projevují limity bočního kartáče, který není vysouvací.
Provoz je navzdory vysokému výkonu překvapivě tichý. Zatímco výrobce udává hlučnost až 57 dB při vysávání a 60 dB při mopování, z vlastní zkušenosti musím říct, že se řadí spíše mezi tišší vysavače. Hlasitější je logicky jen samotné odsávání prachu do stanice, které se podle parametrů může vyšplhat až k 71,5 dB, jde ale o proces trvající jen několik vteřin.
Závěrečné hodnocení
Narwal Freo 20 Edge se v praxi ukazuje jako velmi povedený robotický vysavač, který si z dražší vlajkové lodě bere to nejpodstatnější a přidává k tomu cenovku 19 590 Kč. Za hlavní přednosti považuji především vysoký sací výkon 31 000 Pa, špičkové vytírání pásovým mopem s horkou vodou a bočním výsuvem, nízký profil 9,5 cm bez horní navigační věžičky, tichý chod i spolehlivou automatizaci stanice. V domácím provozu mě přesvědčil jak na tvrdých podlahách, kde si rychle poradil i se zaschlými skvrnami, tak na kobercích, a potěšila mě i kompletní česká lokalizace aplikace nebo absence kamer a mikrofonů.
Několik kompromisů se ale přece jen najde. Zamrzí především pevný boční kartáč bez výsuvného ramínka, který omezuje důkladnost podél okrajů, chybějící automatické dávkování čisticího prostředku, částečné vyčnívání robota ze stanice či lesklý pruh a prohlubně, na nichž se snáz drží prach, a v neposlední řadě také méně intuitivní některá pokročilá nastavení v aplikaci. Celkově ale jde o promyšlenou a cenově velmi atraktivní volbu pro každého, kdo chce silné sání, účinné vytírání a bezobslužný provoz, aniž by musel sahat po nejdražších modelech na trhu.