- Odvážní hráči si mohou Grand Theft Auto 6 zahrát na PC už v této chvíli
- Moddeři se postarali o rekompilace pro osobní počítače, které běží ve 30 fps
- Jejich kvalita kolísá a Take-Two proti nim aktivně bojuje
Jedna z nejočekávanějších her poslední dekády, a dost možná i všech dob, Grand Theft Auto 6, už je oficiálně v prodeji a hráči po celém světě tak mají důvod k radosti. I když teda ne všichni, ale jen ti, kteří vlastní herní konzoli od Sony či Microsoftu. Hráči na PC mají tradičně smůlu, neboť Rockstar Games vydává své tituly na osobní počítače se značným zpožděním, zpravidla mezi půlrokem až rokem. Jinak tomu pochopitelně není ani v případě GTA 6, nicméně na rozdíl od minulosti mají nyní moddeři a softwaroví kutilové k dispozici mnohem silnější nástroje.
V hlavní roli umělá inteligence
Na Redditu a dalších platformách se tak začaly šířit (ilegální) rekompilace titulu pro PC, přičemž řada z nich běží ve 20 až 30 snímcích za sekundu a někteří dokonce hlásí i více (rekord je zatím 44 fps při běžném hraní). Nedočkaví PC hráči si tak mohou GTA 6 zahrát už nyní, byť je potřeba mít na paměti, že se jedná o práci nadšenců, tudíž rekompilace jsou zpravidla plné bugů, glitchů, náhodných pádů hry či zamrzání obrazu. Nejpůsobivější je patrně skutečnost, že především díky AI Claude od Anthropicu jsme se podobných pokusů dočkali v takto krátkém čase.
Pakliže byste si chtěli GTA 6 na PC i přes značné kompromisy zahrát už nyní, čeká vás pořádná detektivní práce. Vydavatel Take-Two Interactive, který je vlastníkem Rockstar Games, se totiž vehementně snaží, aby veškeré rekompilace byly co nejdříve staženy, především pokud jde o repozitáře na GitHubu. Pokud je tedy nějaká PC verze nyní k dispozici, není vyloučeno, že bude brzy na žádost právníků Take-Two promptně stažena z oběhu.
Pro hráče by ale podobné pokusy mohly mít i pozitivní dopad. S nástupem umělé inteligence a výrazným zrychlováním portace GTA 6 na PC by to mohlo Rockstar Games motivovat k tomu, aby oficiální verzi na stolní počítače vydal dříve, než ve spekulovaném březnu příštího roku. Na druhou stranu mají hráči ještě v živé paměti vydání GTA IV či Red Dead Redemption 2, které Rockstar uspěchal a kvůli tomu se u hráčů tyto verze setkaly s negativní odezvou.