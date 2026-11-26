- Ranní světlo dostane ze zimní deprese zhruba dvakrát víc lidí než přístroj, který jen předstírá léčbu
- Některé lampy slibují 10 000 luxů, naměříte je ale jen kousek od obličeje
- Kolik světla u lampy skutečně dostáváte, změříte mobilem
- Při obyčejné zimní únavě bez deprese se na lampu moc nespoléhejte
V prosinci svítí nad Českem slunce v průměru kolem čtyřiceti hodin za celý měsíc, tedy zhruba hodinu a čtvrt denně, a většinu z nich navíc strávíme pod střechou. Kancelář bývá osvětlená na 300 až 500 luxů, večerní obývák klidně jen na desítky, zatímco i zatažené odpoledne venku dá kolem tisíce luxů a jasný den mimo přímé slunce deset až pětadvacet tisíc. Do téhle mezery míří světelné lampy: bílé panely s 10 000 luxy, které mají každé ráno na chvíli nahradit chybějící denní světlo.
Za světelnou terapií přitom stojí přes třicet let psychiatrického výzkumu a u sezónní deprese patří k doporučované léčbě. Placebo v ní hraje překvapivě velkou roli, samotné světlo ale u zimní deprese opravdu účinkuje, pokud je dost silné, dost blízko a přijde ve správnou denní dobu.
Světlo seřídí vnitřní hodiny
Světlo na nás nepůsobí jen tím, že vidíme. V sítnici jsou i buňky s pigmentem melanopsinem, které posílají signál vnitřním hodinám v mozku. Ty podle něj řídí, kdy se nám chce spát a kdy jsme čilí, a také tvorbu melatoninu, hormonu, kterým tělo večer ohlašuje noc. Silné ranní světlo hodiny popožene, podobně jako když posunete ručičky o kus dopředu. Tělo pak večer začne dřív vyrábět melatonin, člověk se dřív cítí ospalý a ráno se zase dřív probírá k životu.
U zimní deprese na tomhle posunu záleží: čím víc se vnitřní hodiny posunou, tím víc se lidem obvykle uleví. Proto také rozhoduje, kdy lampu zapnete. Nejsilněji působí světlo brzy ráno, takže svítit se vyplatí co nejdřív po probuzení, klidně u snídaně, a ne až odpoledne u počítače.
Kolik udělá světlo a kolik očekávání
Placebo se u světla hledá těžko. Tabletku bez účinné látky od pravé nerozeznáte, silné světlo ale pozná každý. Výzkumníci proto lidem místo lampy dávají tlumené světlo, nebo krabičku, kterou jim představí jako léčbu, ačkoli ve skutečnosti nic nedělá. Pacienti od ní čekají stejnou úlevu jako od lampy.
A tahle atrapa zabírá nečekaně často. Podle vědecké studie se s ní po měsíci zbaví deprese úplně nebo skoro úplně zhruba každý třetí pacient. Ranní světlo totéž zvládne u tří lidí z pěti, tedy asi dvakrát častěji, náskok se ale ukáže nejdřív po třech týdnech pravidelného svícení. Průměrné zlepšení přitom vychází u obou podobně, světlo vyniká hlavně v tom, že se s ním víc lidí uzdraví úplně.
Lampa tedy funguje dvěma způsoby a oba jsou skutečné. Část úlevy přinese samo očekávání, takže kdo se po koupi lampy cítí líp, nemusí za to vděčit jen luxům. Kromě toho ale světlo posouvá vnitřní hodiny, což žádná atrapa nedokáže, a i proto zabírá častěji. K podobnému závěru docházejí souhrny dalších kontrolovaných studií.
Jak účinná ta léčba je, ukazuje srovnání s antidepresivem fluoxetinem, známým pod obchodním názvem Prozac. Ranní svícení s 10 000 luxy pomáhá stejně často jako tento lék: obojí zabírá zhruba dvěma lidem ze tří a u poloviny deprese prakticky zmizí. Světlo přitom začne působit o něco dřív a méně často po něm přichází neklid, horší spánek nebo bušení srdce. Pro skutečnou zimní depresi je tedy lampa plnohodnotná léčba, jen musí svítit dost silně a dost dlouho.
Unavený ještě neznamená nemocný
Sezónní afektivní porucha je diagnóza: deprese, která se opakovaně vrací v zimě a na jaře odeznívá. Lampy si ale kupují i lidé, kteří jsou v zimě prostě ospalejší a ráno se hůř rozjíždějí. U nich je účinek lampy mnohem méně jistý. Lidé z kanceláří, jejichž nálada se v zimě nemění, sice po svícení hlásí víc energie a lepší náladu, energii ale hodnotí sami podle pocitu a v takovém hodnocení se očekávání od skutečného účinku odliší jen těžko. Ani u lidí, kterým se zimní deprese v minulosti vracela, zatím nikdo pořádně neověřil, jestli jí lampa dokáže předejít.
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Na obyčejnou zimní únavu proto berte lampu spíš jako pokus, který může, ale nemusí vyjít. Za čtyři týdny pravidelného ranního svícení se ukáže, jestli vám pomáhá; když do té doby nepocítíte žádnou změnu, další měsíce u lampy už pravděpodobně nic nepřinesou. Pokud ale zimní skleslost trvá týdny a přestává vás bavit i to, co vás dřív těšilo, patří na řadu nejdřív lékař a lampa až s ním. Poradit by se s ním měli i lidé s bipolární poruchou nebo nemocí sítnice.
10 000 luxů, ale na jakou vzdálenost
Účinek světla závisí na dávce, tedy na intenzitě a délce svícení. Za standard se považuje 10 000 luxů na půl hodiny a slabší světlo lze vyvážit delším sezením: při 5 000 luxech zabere svícení hodinu, při 2 500 luxech dvě. Kvůli rozumné délce svícení se přesto vyplatí počítat aspoň se 7 000 luxy.
Rozhodují přitom luxy v místě, kde sedíte, a ty s rostoucí vzdáleností od panelu rychle ubývají. Řada lamp se ale prodává s nálepkou 10 000 luxů bez údaje, kde přesně tuto hodnotu naměříte. Ze 24 lamp, které proměřili psychiatři z kliniky pro zimní depresi na Yaleově univerzitě, obstálo jen šest. Musely dát aspoň 7 500 luxů ve vzdálenosti necelých třiceti centimetrů a přitom neoslňovat. Největší z nich zvládnou 10 000 luxů i na 60 centimetrů, takže se u nich dá v klidu snídat nebo číst.
Pro srovnání: u lampy Beurer TL 50, kterou v Česku seženete za něco přes 2 000 Kč, výrobce uvádí 10 000 luxů ve vzdálenosti zhruba 15 centimetrů. Vydržet půl hodiny s obličejem tak blízko panelu se dá jen těžko, a jakmile se posadíte pohodlněji, dávka klesne. Kolik světla dá v pohodlné vzdálenosti, ukáže až měření.
Údajům na krabici naštěstí nemusíte věřit naslepo. Pro Android i iPhone existují bezplatné aplikace, které měří luxy přední kamerou telefonu, a v testech na Yale měřily poměrně přesně. Stačí podržet telefon u očí v místě, kde budete u lampy opravdu sedět, a podívat se, jestli se dostanete aspoň na 7 000 luxů.
Levnější pokus čeká venku
Kdo nemá depresi, jen je v zimě unavenější, může začít levněji než lampou. I šedivé dopoledne venku dá víc světla než běžná kancelář a delší pobyt na světle slabším než 10 000 luxů podle zkušeností z praxe některým pacientům také pomáhá. Ranní procházka nebo cesta do práce pěšky je proto rozumný první pokus, který nic nestojí. Kdo ráno nemá čas sedět u panelu, může zkusit světelný budík. Simulace svítání se u sezónní deprese ukazuje také jako účinná, i když je pro ni méně důkazů.
Lampa tedy není placebo, ale ani zázračný přístroj. Funguje jako lék, u kterého záleží na dávkování: dost silné světlo, dost blízko, ráno a několik týdnů v kuse. Kdo tohle splní, může u zimní deprese čekat účinek srovnatelný s antidepresivy. Kdo si koupí slabou lampu, postaví ji na roh stolu a zapíná ji odpoledne, platí hlavně za příjemný pocit, že pro sebe něco dělá. Psychiatři z Yale ještě zmiňují léčbu, kterou podle nich podporuje spousta neformálních zkušeností: dovolenou v tropech. Do kontrolované studie by se na ni dobrovolníků přihlásilo víc než dost.