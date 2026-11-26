- Z interních systémů správce hesel 1Password unikla jména a přihlašovací e-maily části zákazníků
- K obsahu trezorů ani ke klíčům pro jejich odemčení se útočník podle firmy nedostal
- Hesla měnit nemusíte, nicméně pozor si dejte na nevyžádané e-maily o obnově účtu
Pokud patříte mezi uživatele tohoto extrémně populárního správce hesel, rozhodně byste se měli mít na pozoru. Tvůrci nástroje 1Password zveřejnili podrobnosti o útoku, při němž se pachateli povedlo už 19. listopadu získat přístup k firemnímu účtu jednoho ze zaměstnanců na GitHubu. Přes tento účet útočník získal přístup ke zdrojovému kódu a nasadil do interních služeb škodlivý kód, který stáhl údaje o části zákazníků. Kolik lidí únik zasáhl, firma k 25. listopadu nezveřejnila.
Věděli jste, že když v květnu 2006 vyšla první verze 1Password pro Mac, jmenovala se ještě 1Passwd. Její dva autoři si původně chtěli ušetřit práci s neustálým vyplňováním formulářů při testování webů. O dvacet let později používají jejich správce hesel miliony lidí a přes 200 tisíc firem. Obsah trezoru chrání kombinace hlavního hesla a tajného klíče, k nimž nemá přístup ani samotný provozovatel. A právě tenhle detail je u listopadového útoku podstatný. Pachatel pronikl do interních systémů 1Password, uložená hesla zákazníků ale podle výsledků vyšetřování zůstala v bezpečí.
Co všechno útočník získal?
1Password začal případ vyšetřovat 19. listopadu. Útočník přes napadený účet nasadil do interních služeb škodlivý kód, který stáhl záznamy o zákaznících. Vedle jmen a e-mailových adres, kterými se lidé do správce hesel přihlašují, získal také identifikátory účtů, čas jejich založení a čas posledního přihlášení.
Menší skupinu uživatelů už firma upozornila přímo. V době útoku měli rozpracovanou obnovu účtu nebo čekali na přijetí pozvánky a mezi odcizenými údaji byly i ověřovací tokeny z příslušných e-mailových odkazů. K dokončení bylo potřeba ještě firemní přihlášení nebo kód zaslaný na registrovaný e-mail. 1Password mezitím původní šestimístné číselné kódy nahradil desetiznakovými, které obsahují písmena i číslice.
Útočník získal tyto údaje o účtech
- Jména zákazníků a e-mailové adresy, kterými se přihlašují do 1Password
- Identifikátory účtů a uživatelů, čas založení účtu a čas posledního přihlášení
- Veřejné klíče
- Parametry ověřovacího protokolu Secure Remote Password (SRP), které podle 1Password nelze použít k přístupu do účtu
- Ověřovací tokeny z e-mailových odkazů pro přijetí pozvánky, zřízení uživatelského účtu nebo obnovení přístupu
- Další interní údaje o účtech, které nemají tajný charakter, například číselné identifikátory verzí a souborů
Odcizil také zdrojový kód
- Útočník také zkopíroval zdrojový kód 1Password; ten podle firmy naštěstí neobsahuje zákaznická data ani tajné údaje uživatelů
- Získal také přístup k systému pro automatické sestavování a nasazování softwaru (CI/CD). Ten uchovává citlivé technické údaje potřebné pro provoz infrastruktury 1Password
Hesla měnit nemusíte, pozor ale na podezřelé e-maily
Obsah trezoru chrání šifrování a 1Password na svých serverech pochopitelně neukládá vaše hlavní heslo ani tajný klíč označovaný jako Secret Key. Podle výsledků vyšetřování neměl útočník k uloženým heslům naštěstí v žádné fázi přístup. Incident nezasáhl ani aplikace a rozšíření pro prohlížeče. Firma napadený účet na GitHubu zablokovala a interní přístupové údaje, které mohly uniknout, vyměnila nebo zneplatnila.
Uniklé e-mailové adresy nicméně mohou posloužit k cílenému phishingu. Pokud vám přijde výzva k obnově účtu, o kterou jste nežádali, v žádném případně neklikejte. Mějte také na paměti, že podpora aplikace po vás hlavní heslo ani Secret Key nikdy chtít nebude.