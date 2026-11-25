- Ryan Gosling se v The Gray Man pere na střeše pražské tramvaje, která ve skutečnosti jela na podvozku nákladního auta
- Gruzínské vězení z Vyproštění 2 stojí v Mladé Boleslavi a vídeňský dvůr Císařovny na Hradčanech
- Bojiště z filmu se čtyřmi Oscary vykopali filmaři na sportovním letišti v Milovicích
- Seriál Netflixu podle Dana Browna se v Praze natáčí a zároveň se v ní odehrává
Když se Ryan Gosling v The Gray Man rve s nájemnými vrahy na střeše řítící se tramvaje, většina diváků po světě vidí prostě evropské město s hezkými fasádami. Českému divákovi ale v tu chvíli problikne v hlavě Rudolfinum, Čechův most a Obecní dům. Netflix v Česku točí pravidelně a ve velkém. Lákají ho sem zkušené štáby, ateliéry na Barrandově a státní filmové pobídky. Filmaři tu navíc najdou místa, kterými dokážou nahradit skoro cokoli: z Mariánských Lázní udělali švýcarský Svatý Mořic, z letiště v Milovicích západní frontu první světové války.
Vybrali jsme šest netflixových hitů, ve kterých česká místa nejsou jen rozmazaným pozadím, a u každého prozradíme, kde přesně se točilo a co ta místa ve filmu představují.
The Gray Man: tramvaj číslo 11, která nepotřebovala koleje
Špionážní akce bratří Russových s Ryanem Goslingem, Chrisem Evansem a Anou de Armas stála kolem 200 milionů dolarů a patřila k nejdražším filmům, jaké kdy Netflix zaplatil. Diváci ji po premiéře v červenci 2022 sledovali za první tři dny přes 88 milionů hodin. Štáb v Praze a okolí v létě 2021 odtočil osmnáct natáčecích dnů a Praha ve filmu představuje hned pět měst, jedním z nich je ona sama.
Ve většině pražských scén z ní ale filmaři dělají jiná města. Z kancelářského komplexu Futurama v Karlíně udělali Bangkok. Národnímu památníku na Vítkově digitálně dokreslili do pozadí tři mrakodrapy ve tvaru plamenů, typické pro panorama Baku. Výhled na Hlavní nádraží z Vinohradské ulice a Lyčkovo náměstí představují Vídeň a brutalistní Nová budova Národního muzea berlínskou centrálu CIA.
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Zhruba po hodině filmu se děj konečně přesune do Prahy, která tentokrát představuje sama sebe. Akce začíná na Žižkově u Kostnického náměstí a pokračuje u Rudolfina, které ve filmu slouží jako opera. Plakáty na Rusalku na jeho fasádě byly rekvizity, protože Rudolfinum hostí koncerty, ne operní představení. Také vyvýšený pavilon uprostřed náměstí Jana Palacha postavili filmaři jen pro natáčení.
Od Rudolfina začíná slavná honička na tramvaji. Tramvaj s Goslingem projede přes Čechův most, kolem Veletržního paláce v Holešovicích a v dalším záběru už je na náměstí Republiky s Obecním domem v pozadí. Na ceduli má linku 11 do Vozovny Bohnice, která tudy nejezdí, a hlavně to vůbec není skutečná tramvaj. Vypadá jako typ 14T, ale filmaři ji poskládali z dílů poškozených vozů a posadili na podvozek nákladního auta. Mohla tak jet vlastní silou i mimo koleje a kaskadéři mohli běhat po její střeše bez rizika, že se dotknou trolejového vedení pod napětím. Rozstřílené sloupy banky na náměstí Republiky byly repliky. Pražská část filmu končí u Negrelliho viaduktu.