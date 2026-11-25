To nejoblíbenější příslušenství od Fixed, Epico nebo třeba Anker teď pořídíte supervýhodně. Sháníte-li třeba už s předstihem nějaký ten vánoční dárek, který nejen potěší, ale také vyjde jen na pár stovek, mrkněte na nabídku příslušenství od těch nejprodávanějších značek v Česku. Právě na jejich produkty padly pořádné slevy, a ty nejlepší kousky můžete ulovit dokonce za půlku.
Tohle se vyplatí. Fixed za půlku
V kvalitě, poměru cena/výkon i samotném designu hledají nabíjecí stojánky od Fixed konkurenci jen stěží. O to více potěší, že právě nejžádanější bestsellery jsou teď k mání za ty nejlepší ceny. Hned třem zařízením současně dodá bleskurychle šťávu MagPower Station Alu 3 s podporou MagSafe za 899 Kč nebo také ještě o stovku levnější superskladný MagPowerstation Round 3v1 (nyní 799 Kč).
Za polovinu běžné ceny seženete i výkonnou powerbanku Zen 10 Pro (nyní 499 Kč) a rovnou tisícovku ušetříte na pouzdru Typee s bezdrátovou klávesnicí s magnetickým uchycením pro iPady (nyní 1 939 Kč).
Prohlédněte si veškeré příslušenství Fixed ve slevě, najdete ho zde.
100+ produktů Epico v obřích slevách
Parádní sleva padla na držák do auta Spello ForceDrive Qi2 (nyní 799 Kč) s pořádně silnými magnety, 15W bezdrátovým nabíjením i vestavěným ventilátorem pro udržení telefonu v optimální teplotě, což jistě oceníte třeba v horkých letních dnech. Na super peníze vychází i EPICO UltraBase EF50 4in1 (nyní 1 799 Kč), univerzální gadget, který rozhodně stojí za pozornost – funguje totiž jako nabíjecí stojánek hned pro tři zařízení, ale také jako powerbanka.
To ale není rozhodně vše, držáky, nabíječky, powerbanky, kryty, zkrátka veškeré příslušenství Epico najdete za supernízké ceny přímo zde.
Nabíječky, repráky a sluchátka Anker v Black Friday
Ve výběru toho nejlepšího příslušenství, které si vůbec můžete pořídit, nesmí rozhodně chybět ani produkty Anker. Za zmínku stojí ultravýkonný adaptér Anker Nano 45W (nyní 689 Kč) s vestavěnou obrazovkou a skvělým chlazením, díky kterému je ideální volbou pro noční nabíjení. Zajímavé kousky najdete i v jiných kategoriích, za skvělé ceny jsou teď třeba sluchátka nebo reproduktory – například Anker Soundcore Rave 3S se dvěma mikrofony pro pořádné karaoke je teď zlevněný o tři a půl tisíce korun (nyní 5 489 Kč).