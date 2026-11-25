- Paměťová krize táhne mobilní byznys ke dnu a prodeje telefonů dále klesají
- V dohledné době to bohužel na zlepšení nevypadá a výrobci na to musí reagovat
- Většina z nich snižuje své cíle pro objem dodávek telefonů na rok 2027
Umělá inteligence je doslova všude kolem nás, a pokud se pohybujete po sociálních sítích, asi jste si dramatického růstu AI příspěvků všimli. V dnešní době už je pomalu problém narazit na video, klip nebo obrázek, který by nebyl vytvořen pomocí umělé inteligence. S jejím rozvojem zároveň neustále roste poptávka po paměťových modulech pro datová centra. Právě kvůli rostoucí poptávce se paměťová krize dále prohlubuje a výrobci mobilních telefonů se připravují na další náročné období.
Paměťová krize dopadá na mobilní segment naplno
Kvůli nedostatku paměťových čipů letos zdražili své telefony snad všichni výrobci a někteří z nich k tomuto kroku přistoupili dokonce dvakrát. Výsledkem jsou nejdražší mobily za posledních několik let a drahé paměti ovlivňují mobilní segment i jinak. Telefony nižších tříd se již nevyplatí vyrábět a ty pomalu mizí ze scény.
Výsledkem všech těchto faktorů jsou klesající prodeje a výrobci už nyní počítají s jejich dalším výrazným propadem v příštím roce. Podle nejnovějšího reportu webu Jiemian News, který se odvolává na zdroje blízké dodavatelskému řetězci, snížila většina hlavních výrobců své cíle objemů dodávek telefonů na rok 2027.
Až o čtvrtinu nižší dodávky
Výrobci telefonů do příštího roku nevstupují příliš optimisticky a většina z nich snížila své odhady dodávek až o čtvrtinu. Například Vivo snížilo odhadovaný objem dodávek z původních 85 milionů na 60 milionů (o 30 % méně) a Xiaomi ze 120 milionů telefonů na 90 milionů, což je o značných 30 milionů a 25 % méně.
Další výrobci na tom nejsou lépe – například Motorola odhaduje, že příští rok dodá na trh o pětinu méně telefonů než v roce 2026 (40 milionů namísto původně plánovaných 50 milionů). O něco méně pesimistické je Oppo, které snížilo své odhady na příští rok jen o 14 % (na 90 milionů telefonů). Nejmenší propad předpokládají dva hlavní hráči, tedy Apple se Samsungem.
Kalifornský gigant dle svých odhadů dodá na trh v příštím roce 220 milionů telefonů (pokles z 233 milionů, o 5,6 % méně) a Samsung snížil své odhady o 9,5 % (z 232 na 210 milionů kusů). Jediný Honor drží svá čísla na původních předpokladech (50 milionů) a vychází z toho, že jako jediný čínský výrobce vykázal ve třetím čtvrtletí tohoto roku nárůst dodávek.
Paměťová krize jen tak neskončí
Rok 2026 byl pro mobilní telefony vskutku turbulentní a vypadá to, že nadcházející rok bude v tomto směru velmi podobný. Prodeje telefonů dále klesnou a nelze vyloučit ani další zdražován. Alespoň minimální zmírnění aktuální situace se neočekává dříve než koncem roku 2027, ale spíše až v průběhu roku 2028 a návrat k normální situaci, pokud k němu někdy vůbec dojde, se odhaduje nejdříve na rok 2030.