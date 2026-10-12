Paměťová krize dál válcuje notebooky: analýza předpovídá celosvětový pokles dodávek

- Ceny operačních pamětí stále rostou a nevypadá to, že by se měla situace uklidnit
- To ovlivňuje celý technologický sektor, pochopitelně včetně notebooků
- Právě u laptopů se na příští rok předpokládá velký propad poptávky
Paměťová krize negativně ovlivňuje veškerý technologický svět a drahé paměti mají za následek dvě věci – elektronika obecně zdražuje a levné modely mizí z nabídek jednotlivých výrobců raketovou rychlostí. Nevyplatí se je vyrábět a ani prodávat, protože kvůli udržení nízké ceny by je výrobci museli dotovat, což nikdo nechce. Předpověď pro příští rok navíc nevypadá vůbec dobře a zdá se, že svět počítačů čeká dramatický propad.
Propad poptávky po noteboocích
Předpověď propadu poptávky po noteboocích v nadcházejícím roce zveřejnila prostřednictvím svého reportu společnost TrendForce. Dle ní dojde k poklesu dodávek v rámci celosvětového trhu a míra propadu se bude odvíjet od toho, jak se výrobcům povede zareagovat na rostoucí náklady. Propad by se měl pohybovat od nízkých až po vysoké jednotky procent.
Důležité bude to, jak přenesou výrobci zvyšující se náklady na koncového spotřebitele prostřednictvím vyšších cen. Mají několik možností, jak vyšší náklady rozmělnit v zájmu udržení cen na rozumné úrovni a záleží primárně na tom, jak velké mají na svých noteboocích marže. Pokud na tom nejsou v tomto směru špatně, mohou část nákladů absorbovat na úkor snížení marží.
Marže, nebo prodeje?
Pokud výrobci rozmělní vyšší náklady na úkor svých marží, mohou prodat více notebooků. Sice s nižším ziskem, ale ve finále se může jednat o lepší rozhodnutí než navýšit ceny tak, aby zůstaly jejich marže zachovány. Prodeje by se totiž mohly propadnout na takovou úroveň, že by ztráty nepokrylo ani zachování původní vyšší marže.
Vyšší maloobchodní ceny mají ještě jeden zásadní dopad na výrobce – výrazně prodlužují cyklus obměny zařízení. Uživatelé si při vysokých cenách dvakrát rozmyslí, jestli je opravdu nutné svůj stávající notebook vyměnit za novější model, nebo si ho ještě pár let ponechají. Propad dodávek notebooků v roce 2027 by se vlivem těchto faktorů mohl pohybovat vysokých jednotkách procent.
Aktuální rok výrobcům vychází
I když se paměťová krize promítla do prodejů už tento rok, letošek ještě nebyl v tomto ohledu až tak špatný. Výrobci se mohli opřít o dobrou dostupnost procesorů a uživatelé obměňovali svá zařízení po odkladu z minulých období. Uživatelé realizovali své nákupy vlivem rostoucích cen dříve, ale v příštím roce je oslabení dynamiky prakticky nevyhnutelné.
Velmi rychle docházejí zásoby dříve vyrobených modelů za nižší náklady a zdražování se do koncových cen pořádně promítne až nyní. Dle aktuálních informací tvoří 68 % nákladů na materiál pro mainstreamový notebook s doporučenou maloobchodní cenou 900 dolarů (23 900 Kč s DPH) náklady na CPU, DRAM a SSD.
Zpět do hry by se mohla vrátit Čína
Prozatím to bohužel nevypadá, že by měly ceny pamětí v dohledné době klesnout a naopak se stále očekává napjatá situace. Je ale možné, že se omezení nabídky pamětí NAND Flash zmírní ve druhé polovině roku 2027, kdy budou zprovozněny nové výrobní kapacity. Report ohledně trhu s notebooky zmiňuje také návrat výroby do Číny.
V případě, že nedojde k dalšímu navyšování cel, by mohly některé značky ve snaze snížit výrobní náklady přesunout část výroby notebooků zpět do Číny. Podíl této země na výrobě laptopů by se mohl v roce 2027 přehoupnout přes hranici 80 %. Vloni tento podíl čítal 76 %, letos by se měl posunout na 79 % a v roce 2027 tedy opět s největší pravděpodobností poroste.