TOPlist

Paměťová krize má další oběti. Samsung zdražil populární smartphony střední třídy

Jakub Karásek
Jakub Karásek 6. 10. 10:30
1
Telefony Samsung Galaxy A57
  • Týden po řadě Galaxy S26 zdražil Samsung i svoje smartphony střední třídy
  • Ceny byly navýšeny o 1000 až 1800 korun
  • Oblíbený Galaxy A57 nově startuje na 14 090 korunách

Nedostatek pamětí a jejich vysoké ceny už druhým rokem výrazně zdražují spotřební elektroniku. Navyšování cen je nejvíce citelné u levnějších zařízení, u nichž mohou paměti tvořit více než 50 procent výrobních nákladů. Levné smartphony prakticky vyklidily pozice a slušněji vybavené telefony jsou o tisíce korun dražší. Dokazuje to i aktuální navýšení cen střední třídy od Samsungu.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Galaxy A37 a A57 zdražují. Nejvyšší konfigurace zmizela z nabídky

Samsung minulý týden zdražil svoji aktuální řadu vlajkových smartphonů Galaxy S26, a to i přesto, že je na trhu již půl roku. Navýšení cen základních konfigurací přesahuje 2 tisíce korun, vrcholný Galaxy S26 Ultra s 1TB úložištěm zdražil o 4 400 korun.

Samsung Galaxy A37 a A57
Samsung Galaxy A37 a A57

Zvýšení cen se bohužel nevyhnulo ani populárním smartphonům střední třídy Galaxy A27, A37 a A57, které na webu Samsungu nově stojí o 1 000 až 1 800 korun víc než při uvedení na trh. Z nabídky navíc zcela zmizela nejvyšší konfigurace Galaxy A57 s 512GB úložištěm – u ní by cena po zdražení patrně přesahovala 20 tisíc korun, což by u telefonu střední třídy bylo neobhajitelné.

Model Paměť Původní cena Současná cena Zdražení
Galaxy A57 8/128 GB 12 290 Kč 14 090 Kč 1 800 Kč
Galaxy A57 8/256 GB 14 490 Kč 16 090 Kč 1 600 Kč
Galaxy A57 12/512 GB 18 990 Kč
Galaxy A37 6/128 GB 10 490 Kč 11 490 Kč 1 000 Kč
Galaxy A37 8/256 GB 12 690 Kč 14 390 Kč 1 700 Kč
Galaxy A27 6/128 GB 7 990 Kč 9 290 Kč 1 300 Kč
Galaxy A27 8/256 GB 10 790 Kč 12 190 Kč 1 400 Kč

Nejlevnějším smartphonem v aktuální nabídce Samsungu je nedávno představený model Galaxy A18 4G, který přijde na 6 890 korun – to je o téměř 2 tisíce korun víc, než kolik stál jeho předchůdce, přitom oba telefony jsou z hlediska designu i výbavy téměř totožné.

Samsung není jedinou značkou, která zdražuje své smartphony střední třídy – v minulém týdnu sáhnul k navýšení ceny i Google, který zdražil svůj nejlevnější Pixel 10a z původních 13 290 korun na 15 590 korun.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (1)
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Render fitness náramku Fitbit Edge
Záhada z promo fotek Pixelů vyřešena. Takhle vypadá nový Fitbit Edge
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 9:00
0
mcdonalds unsplash
AI radí McDonald’s, kolik chtít za burger. Záleží i na ochotě lidí platit
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 6:35
1
Playstation 5 s ovladačem Dualsense
AI upscaling i bez hardwaru pro AI: základní PS5 se učí šikovný trik z Pro modelu
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 20:00
0
Bridge Constructor Studio
Za tuhle hru teď nedáte ani korunu: mobilní Epic rozdává titul pro milovníky hlavolamů
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 19:00
0

Kapitoly článku