Paměťová krize má další oběti. Samsung zdražil populární smartphony střední třídy

- Týden po řadě Galaxy S26 zdražil Samsung i svoje smartphony střední třídy
- Ceny byly navýšeny o 1000 až 1800 korun
- Oblíbený Galaxy A57 nově startuje na 14 090 korunách
Nedostatek pamětí a jejich vysoké ceny už druhým rokem výrazně zdražují spotřební elektroniku. Navyšování cen je nejvíce citelné u levnějších zařízení, u nichž mohou paměti tvořit více než 50 procent výrobních nákladů. Levné smartphony prakticky vyklidily pozice a slušněji vybavené telefony jsou o tisíce korun dražší. Dokazuje to i aktuální navýšení cen střední třídy od Samsungu.
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Galaxy A37 a A57 zdražují. Nejvyšší konfigurace zmizela z nabídky
Samsung minulý týden zdražil svoji aktuální řadu vlajkových smartphonů Galaxy S26, a to i přesto, že je na trhu již půl roku. Navýšení cen základních konfigurací přesahuje 2 tisíce korun, vrcholný Galaxy S26 Ultra s 1TB úložištěm zdražil o 4 400 korun.
Zvýšení cen se bohužel nevyhnulo ani populárním smartphonům střední třídy Galaxy A27, A37 a A57, které na webu Samsungu nově stojí o 1 000 až 1 800 korun víc než při uvedení na trh. Z nabídky navíc zcela zmizela nejvyšší konfigurace Galaxy A57 s 512GB úložištěm – u ní by cena po zdražení patrně přesahovala 20 tisíc korun, což by u telefonu střední třídy bylo neobhajitelné.
|Model
|Paměť
|Původní cena
|Současná cena
|Zdražení
|Galaxy A57
|8/128 GB
|12 290 Kč
|14 090 Kč
|1 800 Kč
|Galaxy A57
|8/256 GB
|14 490 Kč
|16 090 Kč
|1 600 Kč
|Galaxy A57
|12/512 GB
|18 990 Kč
|–
|–
|Galaxy A37
|6/128 GB
|10 490 Kč
|11 490 Kč
|1 000 Kč
|Galaxy A37
|8/256 GB
|12 690 Kč
|14 390 Kč
|1 700 Kč
|Galaxy A27
|6/128 GB
|7 990 Kč
|9 290 Kč
|1 300 Kč
|Galaxy A27
|8/256 GB
|10 790 Kč
|12 190 Kč
|1 400 Kč
Nejlevnějším smartphonem v aktuální nabídce Samsungu je nedávno představený model Galaxy A18 4G, který přijde na 6 890 korun – to je o téměř 2 tisíce korun víc, než kolik stál jeho předchůdce, přitom oba telefony jsou z hlediska designu i výbavy téměř totožné.
Samsung není jedinou značkou, která zdražuje své smartphony střední třídy – v minulém týdnu sáhnul k navýšení ceny i Google, který zdražil svůj nejlevnější Pixel 10a z původních 13 290 korun na 15 590 korun.