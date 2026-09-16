Samsung Galaxy A18 4G dokazuje, že levným smartphonům dočasně odzvonilo

- Samsung uvádí na evropský trh základní model Galaxy A18 4G
- Telefon je z velké části stejný jako jeho předchůdce, má pouze jiný čipset a větší odolnost
- Cena mezigeneračně nepříjemně narostla
Není to tak dávno, co známý youtuber Marques Brownlee prosazoval mantru „levné telefony jsou čím dál lepší a dobré telefony jsou čím dál levnější“. V aktuální paměťové krizi ale pravidlo přestalo platit, spíše by se dalo říci, že „levné smartphony prakticky neexistují a ty drahé jsou ještě dražší“. To dokazuje i čerstvě odhalený smartphone Samsung Galaxy A18 4G, který není o nic lepší než jeho předchůdce, zato je ale výrazně dražší.
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Galaxy A18 4G: základ, který nemusí stačit každému
Představená novinka vypadá na první pohled velmi podobně jako její loňský předchůdce a prakticky shodná je i hardwarová výbava. Telefon dostal do výbavy stejný design i stejné plastové tělo, které ale decentně nabobtnalo – letošní generace má v pase 7,7 mm a váží 196 gramů (oproti 7,5 mm a 190 gramům). Důvod neznáme, neboť akumulátor si ponechal kapacitu 5 000 mAh. Lepší je pouze vyšší odolnost, která nově splňuje krytí IP64.
S loňským modelem je shodný i 6,7″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 90 Hz a kapkovitým výřezem pro 13Mpx selfie kamerku. Nezměnila se ani sestava fotoaparátů na zádech:
- 50Mpx hlavní bez optické stabilizace se světelností f/1.8
- 5Mpx širokoúhlý se světelností f/2.4
- 2Mpx makro
Nový čipset i operační systém
Galaxy A18 4G pohání čipset Exynos 1610, který nahrazuje MediaTek Helio G99. Podrobnosti o svém čipu Samsung nezmiňuje, víme pouze, že má osm procesorových jader a nekamarádí se se sítěmi 5G, což je vzhledem k ceně v dnešní době neodpustitelné. Bezdrátová konektivita je pak ještě zastoupena staršími standardy Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, naštěstí nechybí NFC. Kapacita RAM zůstala 4 GB, úložiště pak má kapacitu 128 GB a je možné jej rozšířit paměťovou kartou.
Samsung naštěstí neustoupil od příkladné softwarové podpory – Galaxy A18 5G jde na trh s nejnovějším Androidem 17, přičemž výrobce slibuje 6 let plnohodnotných systémových aktualizací.
Cena a dostupnost
Samsung Galaxy A18 4G se začíná prodávat v několika evropských zemích, a to v šedé, modré a černé barvě. Cena ve Francii je stanovena na 280 eur, což je v přepočtu téměř 7 tisíc korun s DPH. Loňský Galaxy A17 4G přitom startoval na 5 tisících korunách. Nechceme ani odhadovat, na kolik přijde zatím neoznámená varianta s podporou sítí 5G (pokud vůbec dorazí). Levným smartphonům tak evidentně odzvonilo, doufejme, že pouze dočasně.