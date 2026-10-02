iPhone 18 Pro recenze: Apple našel recept na ještě lepší iPhone

- iPhone 18 Pro přináší několik nenápadných změn, které jsou v praxi důležitější, než se na první pohled zdá
- Nový čipset A20 Pro, výrazně lepší chlazení, variabilní clona a delší výdrž posouvají iPhone zase o kus dál
- Základní iPhone 18 Pro startuje na 34 990 Kč, za větší model Pro Max zaplatíte 37 990 Kč
Možná jsme po letech konečně vstoupili do nového cyklu iPhonů. Loňský iPhone 17 Pro přinesl výraznou změnu designu, staro-nové materiály a několik zásadních novinek ve fotoaparátu. Letos proto Apple stál před poměrně obtížným úkolem: čím překvapit, když se velká část toho podstatného zlepšila už loni?
Design a zpracování9.2/10
Výkon a optimalizace10.0/10
Hardwarová výbava9.6/10
Fotografie a video9.8/10
Výdrž a baterie9.6/10
Klady
- kvalitní, odolná konstrukce
- velmi výkonný čip A20 Pro
- fotoaparát s variabilní clonou
- výrazně lepší výdrž a rychlost nabíjení
- displej s menším průstřelem
Zápory
- chybí funkce Apple Intelligence
- absence reverzního MagSafe nabíjení
- nemalé meziroční zdražení
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Odpověď je trochu jiná, než bychom možná čekali. iPhone 18 Pro na první pohled nepůsobí jako telefon, který by měl měnit pravidla hry. Design zůstává, rozložení fotoaparátů známe z předchozí generace a ani samotný displej se papírově neposunul o světelné roky. Jenže právě pod povrchem se letos odehrály změny, které mohou být pro dlouhodobé používání možná důležitější než další efektní redesign. Po pár týdnech s novým iPhonem 18 Pro tak přichází otázka: je letošní iPhone skutečně lepší telefon, nebo jen další velmi dobře dotažená evoluce?
Cestu za rozřešením začneme tradičně cenou. Ta letos nepříjemně povyskočila, což se všeobecně očekávalo, ale bolest při tahání peněz z kapsy to nijak nezjemní. Zatímco iPhone 17 Pro začínal na 32 990 Kč, nový iPhone 18 Pro se prodává od 34 990 Kč. Základní konfigurace nabízí 256GB úložiště. A pokud chcete ještě větší displej a baterii, iPhone 18 Pro Max začíná na 37 990 Kč. Za ten si tedy oproti loňsku připlatíte 3 tisíce korun.
Obsah balení
Po stránce prodejního balení zde žádné velké překvapení nečeká. Apple pokračuje ve své dlouhodobé filozofii minimalizace příslušenství. V krabičce proto najdete samotný telefon a USB-C kabel. Nabíječku byste hledali marně. Nechybí ani energoštítek vycházející z regulace Evropské unie, ze kterého se dozvíme, že iPhone 18 Pro má energetickou třídu A, odolnost třídy B, opravitelnost třídy C a že baterie vydrží nabitá 52 hodin, respektive 62 hodin v případě modelu Pro Max.
Design a displej: proč měnit něco, co stále funguje?
Na první pohled by se mohlo zdát, že se u iPhonu 18 Pro příliš mnoho nezměnilo. A je to pravda. Apple po loňské výrazné změně designu pochopitelně neměl v plánu další revoluci. Tělo je opět postavené na hliníkové konstrukci, telefon má skleněné okénko na zádech a rozložení ovládacích prvků zůstává prakticky stejné. K dispozici jsou čtyři barevné varianty: černá, stříbrná, světle modrá a nová burgundská.
Zejména u stříbrné varianty je pak vidět, že sklo a hliník na zádech nepůsobí tak kontrastně, při troše fantazie vám tak přijdou oba materiály jako jednolitý kus. A právě tady bych se trochu zastavil. Loňský iPhone 17 Pro působil jako telefon, který se po několika letech konečně odhodlal vystoupit ze zažité šablony. U osmnáctky je situace opačná. Apple si nový základ očividně hodlá nějakou dobu udržet a místo toho se soustředí na jeho zdokonalování.
U smartphonu, který člověk používá každý den, totiž nemusí být změna designu nutně přínosem. Důležitější je, co se děje uvnitř. Apple například upravil konstrukci z hlediska odvodu tepla. Nový typ hliník má podle výrobce výrazně lepší tepelnou vodivost než starší titanové konstrukce a máme tu Ceramic Shield 2 na přední i zadní straně. I toto je důležité, protože telefon mi nešťastně jen pár dní po rozbalení ošklivě spadnul z jednoho metru na beton, ale nic zásadního se s ním nestalo. Displej i záda zůstala celistvá, což je ta nejlepší možná vizitka pro keramickou úpravu ochranného sklíčka.
Revoluce se nekoná ani u displejů, ty zůstávají ve dvou velikostech. iPhone 18 Pro má 6,3″, zatímco Pro Max nabízí 6,9″. V obou případech jde o Super Retina XDR panel s obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Rozlišení se rovněž zásadně nemění: menší model má 2 622 × 1 206 pixelů, větší varianta 2 868 × 1 320 pixelů. To v obou případech představuje velmi jemné rozlišení 460 pixelů na palec, které představuje vrchol toho, co je lidské oko schopné vnímat.
Displej vypadá parádně a Apple zapracoval i na čitelnosti venku. Ve srovnání s iPhonem 16 Pro má displej nabídnout až 2násobný venkovní kontrast a o 35 % méně odlesků. Vděčíme za to zejména antireflexní úpravě, kterou však Apple představil již vloni. Za zmínku pak stojí i maximální jas oscilující mezi 2 700 a 3 000 nitů, zatímco v běžném provozu se jas pohybuje mezi 800 a 1 000 nity.
Třešničkou na dortu inovací je pak ještě výrazně zmenšený průstřel Dynamic Island. Ten je o čtvrtinu menší, což se povedlo díky přemístění infračerveného senzoru klíčového pro čtečku obličeje Face ID do levého horního rohu. Pouhým okem jej ale nevidíte. Apple totiž – na rozdíl od výřezu – přes ní umístil displejový panel. Ten má však hrubší rozmístění pixelů, takže přes něj prochází ultračervené paprsky, ale zároveň nijak neruší celkový povrch zobrazovače. Výhodou je, že nově dokáže zobrazovat až tři widgety běžících aplikací namísto dvou.
Výkon a výbava
Hlavním pánem uvnitř nových iPhonů je čipová sada Apple A20 Pro. Součástí sady je samozřejmě výkonnější procesor i grafická jednotka, Apple však nevsadil jen na to, ale také na dlouho proklínané chlazení. Čip je vyroben 2nm technologií, jde o vůbec první mobilní křemík z dílny tchajwanského TSMC s touto architekturou, má 6jádrové CPU, 7jádrové GPU a nový dvojitý 16jádrový Neural Engine. Spousta čísel, ale jaká je realita?
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 150 × 71,9 × 8,8 mm, hmotnost: 211 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4288 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
To nejdůležitější je totiž trochu jinde. Apple přepracoval celý systém odvodu tepla. Nová evaporační komora má třikrát větší plochu než u iPhonu 17 Pro a je kombinována s novými materiály a přepracovaným pouzdřením čipu. Výsledkem má být až o 40 % vyšší stabilní výkon oproti předchozí generaci.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,4 × 78 × 8,8 mm, hmotnost: 249 mm, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5567 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
To je podle mě jedna z těch novinek, která v tabulce specifikací příliš nezaujme, ale rozhodně patří k těm největším u letošní generace. Telefon totiž nemusí být výrazně rychlejší při otevření aplikace, hraní her nebo přepínání mezi několika programy. Už předchozí iPhone byl v těchto situacích extrémně rychlý. Rozdíl se má projevit hlavně ve chvíli, kdy procesor a grafiku zatížíte delší dobu.
|Benchmark
|iPhone 18 Pro
|iPhone 17 Pro
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|Xiaomi 17 Ultra
|Geekbench 6 – Single Core
|4 691 bodů
|3 851 bodů
|3 781 bodů
|3 628 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|12 471 bodů
|9 896 bodů
|11 566 bodů
|10 896 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|7 882 bodů
|5 926 bodů
|7 744 bodů
|6 948 bodů
|AnTuTu 11
|3 298 881 bodů
|1 707 981 bodů
|3 892 165 bodů
|3 863 387 bodů
Už několik generací totiž vrcholné iPhony trápí brutální přehřívání při používání venku na ostrém slunci. Kombinace teplého podnebí a přímých slunečních paprsků dopadajících na povrch telefonu způsoboval šílený throttling a bohužel i vynucené reakce systému na zahřívání, jako je automatické ztmavování displeje bez možnosti manuální změny či sekání průchodu. Novinku jsme otestovali při pracovní cestě do Šanghaje, kde přes den panují 30°C vedra, i v Praze, a zatím to vypadá, že vylepšená evaporační komora tento problém (alespoň z velké části) vyřešila.
Co se týče další výbavy, nechybí Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, o které se stará vlastní čip Apple N1, dále GPS a i další navigační systémy, praktické SOS komunikování s družicí (v Česku zatím nedostupné), NFC pro bezkontaktní platby přes službu Apple Pay a samozřejmě ani detekce autonehody. Nezapomnělo se ani na vlastní mobilní čip C2, který zaručuje 5G konektivitu. Ve výbavě je dále USB-C 3 (až 10 Gb/s). Nechybí podpora pro dvě SIM karty, ať už obě eSIM, či jednu virtuální a druhou klasicky fyzickou nanoSIM.
Výdrž se zlepšila, nabíjení konečně také
Výdrž patří mezi oblasti, kde Apple letos skutečně přidal. iPhone 18 Pro Max má podle varianty baterii s kapacitou 5 391 mAh, respektive 4 056 mAh, tedy zhruba o 500 mAh více než předchozí generace. Apple slibuje až 45 hodin přehrávání videa, což je jeho klasická metrika, kterou zmiňuje každý rok, ale uživatelům to zase tolik neřekne.
O parník zajímavější jsou výsledky z reálného používání. iPhone 18 Pro Max v našem měření zvládl bohatě celý pracovní den, večer často zbylo i 50 % baterie. Dva dny na plný zátah už jsou trochu komplikovanější a doporučím přibalit do batůžku powerbanku. U menšího modelu musíte počítat s fyzickou limitací, i u něj jsem ale zvládl pracovní den odkroutit s posledními 30 % kolem 21. hodiny. iPhone už dávno není etalonem ve výdrži, ale rozhodně nejde o zklamání.
|Naměřená rychlost nabíjení 96W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|9 minut
|18 minut
|40 minut
|73 minut
Velmi dobře bylo optimalizováno též rychlonabíjení, přestože bylo zachováno 25W nabíjení kabelem a 15W nabíjení bezdrátovým magnetickým pukem MagSafe. V nabídce zůstává i klasické bezdrátové nabíjení na podložkách Qi, nicméně chybí reverzní dobíjení, které Apple dlouhodobě ignoruje. Škoda, tohle mi u iPhonu chybí a vzhledem k tomu, že i příslušenství typu AirPods podporují MagSafe, by to rozhodně dávalo velký smysl.
Řekni, kde ta Apple Intelligence je
Nejnovější iPhony 18 Pro a Pro Max pochopitelně běží na verzi iOS 27, dokonce dorazily již dva první opravné patche. Trochu smutnou zprávou pro našinec je, že iOS 27 se od loňské verze nijak zásadně neliší. Ano, upravuje trochu variabilitu designového jazyka Liquid Glass a řeší i další systémové nedodělky, hlavní náplní výročního updatu je ale umělá inteligence. A ta bohužel do Evropy dorazila značně roztříštěně a jen po kouskách.
Hlavní novinka – Siri AI – nedorazila a k dispozici bude až ve chvíli, kdy se Apple domluví s Evropskou komisí. To je pro českého uživatele zásadní informace. Funkce jako generativní úpravy fotek v galerii, reverzní vyhledávání Visual Intelligence, simultánní překlad při nošení sluchátek AirPods nebo pomoc při psaní textů, e-mailů nebo sumarizace článků a poznámek tady sice je, ale i to má jeden masivní háček.
Platí to samé jako vloni: AI na iPhonech stále nepodporuje češtinu a chcete-li sadu umělé inteligence využívat, budete muset přepnout jazyk telefonu do angličtiny, případně jiného podporovaného jazyka. Pakliže nechcete používat iPhone v angličtině, nepočítejte s žádnou z výše uvedených novinek, které se týkají umělé inteligence. Taková je holt realita ve sporu tvrdohlavého regulátoru a neméně tvrdohlavého gatekeepera.
Fotoaparát s variabilní clonou
Konečně se dostáváme k asi největší novince letošních iPhonů. Hlavní 48Mpx fotoaparát jako první dostal variabilní clonu. Ta může pracovat v hodnotách f/1,48/1,8/2,8 a /4,0. Mechanismus využívá šest laserem vyřezaných lamel a fotoaparát mezi jednotlivými hodnotami automaticky přepíná podle scény. V praxi to znamená dvě hlavní věci.
Při horších světelných podmínkách může iPhone clonu otevřít na f/1,48 a dostat na snímač přibližně o polovinu více světla. Naopak při fotografování skupiny lidí nebo scény s větší hloubkou může clonu přivřít na f/2,8 nebo f/4,0 a udržet větší část scény v ostrosti. A to je přesně rozdíl oproti klasickému softwarovému „rozmazání pozadí“. Tentokrát se skutečně mění optické vlastnosti objektivu. Apple navíc poprvé zpřístupňuje manuální ovládání clony přímo v aplikaci Fotoaparát. Kromě ní lze ručně nastavit také rychlost závěrky nebo vyvážení bílé a zobrazit histogram.
Přehled fotoaparátů:
- Hlavní – Sony IMX 905, rozlišení 48,7 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, variabilní clona f/1.48–f/4, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF)
- Teleobjektiv – Sony IMX 973, rozlišení 48,7 Mpx, 1/2,55″ velikost čipu, clona f/2.8, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 100 milimetrů, 4× optické přiblížení, až 40× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF), OIS
- Širokoúhlý – Sony IMX 972, rozlišení 48,7 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 120°, fázové ostření dual pixel (PDAF)
- Přední – Sony IMX 914, rozlišení 17,9 Mpx, clona f/1.9, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 20 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF)
Pokud ale čekáte, že iPhone 18 Pro ve všech situacích uteče před loňskou generací o několik délek, budu vás muset trochu zklamat. Za dobrého světla jsou rozdíly proti iPhonu 17 Pro spíše subtilní a při běžném prohlížení fotografií je nemusíte na první pohled vůbec poznat. Změny se projevují spíše v detailech, práci se světlem, dynamickém rozsahu a kresbě. Jakmile ale světla ubývá, novinka začíná dávat větší smysl a hlavní fotoaparát dokáže ze scény vytěžit o něco více.
Velmi dobře si přitom stále vede také čtyřnásobný teleobjektiv. Ten má stejně jako hlavní a širokoúhlý fotoaparát rozlišení 48 Mpx a v kombinaci se 100mm ohniskem nabízí velmi univerzální použití. Při focení portrétů nebo vzdálenějších objektů je znát, že nejde jen o digitální výřez z hlavního snímače. Širokoúhlý fotoaparát pak zůstává spíše evolucí a jeho limity se podobně jako loni nejvíce projeví při focení za horšího světla.
K čemu slouží variabilní clona?
Variabilní clona u fotoaparátu mobilního telefonu slouží k lepší kontrole množství světla, které dopadá na snímač, a tím ke zlepšení kvality fotografií v různých světelných podmínkách. Při nízké úrovni světla umožňuje široká clona (f/1.4) zachytit více světla, což vede k jasnějším snímkům s nižším množstvím šumu. Naopak při dostatečném nebo silném osvětlení, například venku za slunečného dne, se užší clona (f/2.0) používá k omezení množství světla, čímž se zabrání přeexponování snímků a zlepší se hloubka ostrosti. Variabilní clona zvyšuje univerzálnost fotoaparátu, umožňuje zachycení detailnějších scén a zároveň vytváří přirozenější hloubku ostrosti nejen u portrétových snímků.
Za samostatnou zmínku stojí přední 18Mpx Center Stage kamera. Apple u ní znovu využívá čtvercový snímač, takže při focení na výšku není nutné telefon otáčet na šířku, a systém si dokáže záběr automaticky přizpůsobovat. Právě tady je proti předchozí generaci změna možná překvapivě dobře patrná. Zatímco loňská Center Stage kamera při širokoúhlých selfie na výšku trpěla výrazným výřezem a nižší výslednou kresbou, u iPhonu 18 Pro jsou výsledky podstatně přesvědčivější. Při běžném focení už rozdíl mezi klasickým a širokým záběrem není zdaleka tak výrazný.
Srovnání: vlevo iPhone 18 Pro, napravo iPhone 17 Pro
Variabilní clona: vlevo f/1.48, napravo f/4
Celkově tak fotoaparát iPhonu 18 Pro nepůsobí jako revoluce, ale spíš jako promyšlené dotažení systému, který už loni patřil k tomu nejlepšímu. Nejzajímavější novinkou je bezpochyby variabilní clona, jejíž přínos se naplno ukáže především při špatném světle a při hraní si s hloubkou ostrosti. Za dobrého světla jsou rozdíly proti 17 Pro menší, zatímco teleobjektiv zůstává velmi silnou součástí celé sestavy a letos mě osobně příjemně překvapila také přední Center Stage kamera.
Video je stále jednou z nejsilnějších disciplín. Pokud iPhone používáte k natáčení videa, Apple opět přidal několik funkcí, které ocení především náročnější uživatelé. Nově lze například aplikovat efekty filmového režimu i na běžně natočené video, a to až při 60 snímcích za sekundu. Časosběrné video lze nově pořizovat ve 4K a Dolby Vision HDR. Samozřejmostí zůstává 4K Dolby Vision až při 120 fps, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2 nebo podpora ACES. iPhone 18 Pro tak i letos míří výrazně za hranice běžného mobilního natáčení.
Závěrečné hodnocení
Po několika týdnech s iPhonem 18 Pro se podle mě ukazuje zajímavá věc. Apple tentokrát nepotřeboval překopat telefon od základů; to si možná schoval pro ambiciózní iPhone Duo. Po loňském redesignu stačilo vzít několik oblastí, které už fungovaly velmi dobře, a posunout je dál. A právě proto může být iPhone 18 Pro ve výsledku zajímavější, než naznačuje jeho vzhled. Má výkonnější A20 Pro, výrazně přepracované chlazení, lepší displej na slunci, menší Dynamic Island, delší výdrž a především nový hlavní fotoaparát s variabilní clonou.
Současně ale nejde o telefon bez kompromisů. Cena začíná na 34 990 Kč a u vyšších kapacit se velmi rychle dostáváme k částkám přes 50 tisíc korun. Většina zajímavých AI funkce navíc při uvedení nejsou v EU dostupné, nebo jen s obrovskými kompromisy. A pokud už vlastníte iPhone 17 Pro, nebude každý jednotlivý rozdíl důvodem k okamžitému upgradu.
Jenže právě variabilní clona, výraznější práce s chlazením a delší výdrž ukazují směr, kterým se iPhone bude v dalších letech pravděpodobně ubírat. Loňský iPhone 17 Pro byl telefon, u kterého jste si všimli změn hned po vybalení. iPhone 18 Pro je trochu jiný případ. Čím déle ho používáte, tím více si začnete uvědomovat, že se změnilo překvapivě hodně věcí. A možná právě to je letos největší novinka.
Pokud nosíte v kapse iPhone 17 Pro, s přimhouřením oka také iPhone 16 Pro, do urychleného upgradu bych se být vámi nehnal. U starších modelů či povýšení zážitku například ze základního iPhonu 16 vlastně proč ne, novinek budete mít v součtu hodně. Anebo ušetřete ještě pár korun navíc a přichystejte se na říjnovou premiéru iPhonu Duo, který si dává za cíl nabídnout zcela jiný, leč stále prémiový zážitek.