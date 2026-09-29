Tohle umí i vaše AirPody. Revoluční funkci v Česku nevyzkoušíte, funguje ale opravdu skvěle

- Sluchátka AirPods umí od aktualizace iOS 26 živý překlad přímo do vašich uší
- Háček je ve výčtu podporovaných jazyků, v Česku totiž tuto funkcí moc nevyzkoušíte
- My funkci vyzkoušeli při pracovní cestě do Číny a překvapivě funguje velmi dobře
Sluchátka AirPods už dávno nejsou pouze „hloupé“ zařízení pro bezdrátový poslech hudby. Pomáhají například nedoslýchavým uživatelům překonat tento hendikep a v jedné z posledních velkých aktualizací dostala také podporu živého překladu. Na papíře zní tato novinka impozantně, v praxi je ale ještě zajímavější. A stačí vám k tomu vlastně cenově celkem dostupná sluchátka AirPods 5, která zamířila do prodeje společně s iPhonem 18 Pro.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Živý překlad v AirPods
Živý překlad jsme vyzkoušeli během pracovní cesty do Šanghaje, kde je funkce na rozdíl od Evropské unie dostupná. V praxi jsme ji využili při komunikaci s jednotlivci na ulici i v kavárnách, ale také během rozhovorů ve skupině. A právě v takových situacích začíná být jasné, jak Apple celou funkci navrhl.
Samotný poslech mluveného slova totiž neprobíhá přes AirPods. Zvuk zachytává iPhone, který následně zpracuje řeč a přeloží ji do požadovaného jazyka. Pokud tedy necháte telefon v kapse, aplikace vás upozorní, abyste ho umístili blíže k osobě, která právě mluví. Přeloženou větu pak uslyšíte přímo ve sluchátkách.
Teoreticky se tím otevírá i poněkud bizarní možnost odposlouchávání či šmírování lidí ve vašem okolí. Typickým příkladem může být situace, kdy se například zahraniční kolegové baví mezi sebou ve svém rodném jazyce a vy mu nerozumíte.
Nástroj ke šmírování?
Ve skutečnosti ale nejde o funkci, kterou byste mohli nenápadně zapnout a jednoduše poslouchat cizí rozhovor. Pro spuštění překladu je potřeba aktivovat funkci na obou sluchátkách pomocí haptické plošky. Po zaznění potvrzovacího tónu je jasné, že živý překlad začal. Ještě předtím samozřejmě musíte vybrat jazyk, který chcete překládat.
Podporované jazyky
- angličtina (USA, Velká Británie)
- francouzština
- němčina
- portugalština
- španělština
- čínština (tradiční a zjednodušená)
- italština
- japonština
- korejština
Čeština a slovenština, stejně jako polština samozřejmě chybí, ale vzhledem k absenci funkce v zemích Evropské unie vlastně nejde o překvapení. Zajímavostí je, že chybí i ruština.
Napadá mě tak pouze velmi specifická situace. Třeba když ve výtahu nahlas diskutují zahraniční kolegové a vy jejich řeči nerozumíte. V takovém případě můžete překlad jednoduše spustit a nechat si jejich věty přehrávat přímo do uší. Ani tehdy ale nejde o úplně nenápadný proces – už samotná manipulace se sluchátky může okolí napovědět, co děláte.
Jak dobře překlad funguje?
Mnohem zajímavější než samotná možnost „šmírování“ je samozřejmě běžné využití. A právě tady mě Live Translation překvapil asi nejvíc. Při rozhovoru s člověkem, který mluví čínsky, jsem nemusel každou větu zadávat do překladače a čekat na výsledek. Stačilo normálně poslouchat a překlad se mi postupně objevoval přímo ve sluchátkách.
Nejde přitom o překlad celého rozhovoru v reálném čase slovo od slova. Systém potřebuje nejprve zachytit část věty, rozpoznat její význam a následně ji přeložit. Mezi tím, co druhá osoba řekne, a tím, co uslyšíte v přeloženém jazyce, proto vzniká krátká prodleva. V běžné konverzaci ale není natolik výrazná, aby zásadně narušovala komunikaci.
Kdy dává největší smysl?
Během používání v Šanghaji jsem si několikrát uvědomil, jak moc podobná funkce závisí na konkrétní situaci. Při jednoduchém dotazu v kavárně nebo při objednávání jídla je překladač v telefonu stále často rychlejší. Jakmile ale rozhovor pokračuje několika větami tam a zpět, začínají AirPods dávat mnohem větší smysl; tedy za předpokladu, že i druhá strana má
Nemusíte totiž neustále podávat telefon druhému člověku, čekat na překlad a následně znovu přepínat mezi jazyky. Můžete se soustředit na samotný rozhovor. Telefon zůstává mezi vámi, zachytává řeč a AirPods vám průběžně přehrávají její překlad.
Funkce Live Translation, neboli živý simultánní překlad, je dostupná i v zemích Evropské unie, nicméně zůstává omezení na seznam podporovaných jazyků. Potřebujete však splnit několik podmínek:
- iPhone 15 Pro nebo novější model s iOS 26 nebo novější aktualizací
- Aplikace Translate nainstalovaná ve vašem iPhonu
- Zapnutá sada funkcí Apple Intelligence, což mimo jiné znamená mít mobil přepnutý do jednoho z podporovaných jazyků (například English US)
- Podporovaný model sluchátek AirPods: AirPods 4 (ANC), AirPods 5 (oba modely), AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, případně AirPods Max 2
Samozřejmě nejde o dokonalého tlumočníka. Výsledek výrazně ovlivňuje okolní hluk, rychlost řeči nebo způsob, jakým člověk mluví. Problém může nastat také ve chvíli, kdy se baví více lidí najednou a jejich hlasy se překrývají. V takové situaci se přesnost i plynulost překladu zhoršuje.
Přesto jde o jednu z funkcí, u kterých je rozdíl mezi tím, co Apple ukazuje na prezentaci, a skutečným používáním překvapivě malý. Po několika dnech v Číně jsem si na ni dokonce začal zvykat natolik, že mi při komunikaci s lidmi bez znalosti angličtiny připadala téměř přirozená. Vlastně úplně stejně, jako je pro Číňany přirozené vytáhnout při kontaktu s vámi překladač v aplikaci Weixin či Alipay.