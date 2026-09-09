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AirPods 5 představeny: mají účinnější ANC, nové funkce a jsou levnější než kdy dřív

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 9. 9. 20:36
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Lifestylový snímek Apple AirPods 5
  • Apple právě představil svá nejnovější sluchátka AirPods 5
  • Zaměřil se u nich hlavně na vylepšení technologie aktivního potlačení okolního ruchu
  • Zlepšení se dočkal také zvukový projev a prvky postavené na umělé inteligenci

Sluchátka AirPods víceméně definovala tuto kategorii a každá generace se těší obrovské oblibě. Nejnovější model AirPods 5 jsou prozatím ta nejpokročilejší sluchátka, jaká kdy Apple s konstrukcí bez silikonových nástavců přinesl. Opět dorazila ve dvou verzích, nabídnou ještě účinnější technologii ANC a také několik dalších zajímavých novinek.

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AirPods 5 se představují

Nové AirPods 5 se nesou v duchu menších, ale velmi důležitých vylepšení. Design zůstal zachován – opět jde o sluchátka bez silikonových špuntů. Ta z principu netěsní tak dobře, a proto se musejí více spoléhat na technologii ANC, tedy potlačení okolního ruchu. Právě tento aspekt Apple u nové generace výrazně zlepšil a v porovnání s předchůdcem je ANC až o 50 % účinnější.

Bezdrátová sluchátka Apple AirPods 5 s nabíjecím pouzdrem
Bezdrátová sluchátka Apple AirPods 5 s nabíjecím pouzdrem

Toho bylo dosaženo použitím nové akustické architektury a pokročilých algoritmů. Dále se výrazného zlepšení dočkal také režim propustnosti (Transparency mode), který je nově přirozenější a neschází ani funkce Adaptive Audio a Conversation Awareness. První z nich kombinuje ANC a režim propustnosti podle okolního prostředí, zatímco druhá automaticky ztiší přehrávání, jakmile začnete mluvit.

Kvalitnější zvuk, nové funkce a dvě verze

Nová akustická architektura přinesla vylepšenou kvalitu zvuku, který je bohatší a detailnější. Vylepšen byl také personalizovaný prostorový zvuk (Personalized Spatial Audio) a sluchátka podporují novou generaci Siri AI. Tu lze ovládat i pomocí gest hlavy (přikývnutí = ano, zavrtění = ne) a za zmínku stojí i vylepšená odolnost proti prachu, potu a vodě (krytí IP57).

Bezdrátově nabíjené pouzdro Apple Airpods 5
Bezdrátově nabíjené pouzdro Apple Airpods 5

AirPods 5 se mohou pochlubit také funkcí Živý překlad (Live Translation), kterou pohání Apple Intelligence. Díky ní mohou sluchátka překládat konverzaci přímo do uší a tato funkce se aktivuje buď hlasovým příkazem, nebo stisknutím obou nožiček zároveň. S nožičkami souvisí ještě jedna novinka – možnost upravovat hlasitost posouváním prstu nahoru či dolů po jejich povrchu.

AirPods 5 na oficiálním snímku
AirPods 5 na oficiálním snímku

Tato funkce se ale týká jen dražší varianty, která dostala do vínku také bezdrátové nabíjení pouzdra. Výdrž byla oproti předchozí generaci vylepšena o hodinu a s aktivním ANC vydrží AirPods 5 na jedno nabití až 5 hodin. V kombinaci s nabíjecím pouzdrem se dá dostat až na 22 hodin a levnější model bez bezdrátového nabíjení nabízí 4 hodiny, respektive 20 hodin s pouzdrem.



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Cena a dostupnost

Nová sluchátka AirPods 5 je možné na oficiálním webu Applu již předobjednat a klasický prodej začne 18. září 2026, tedy příští pátek. Základní model vychází na 3 490 Kč a verze s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem, lepší výdrží a tlakovým snímačem pro ovládání hlasitosti stojí 3 990 Kč. Cena je tedy výrazně nižší než vloni, kdy stál vrcholný model s ANC 4 990 Kč.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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