AirPods 5 představeny: mají účinnější ANC, nové funkce a jsou levnější než kdy dřív

- Apple právě představil svá nejnovější sluchátka AirPods 5
- Zaměřil se u nich hlavně na vylepšení technologie aktivního potlačení okolního ruchu
- Zlepšení se dočkal také zvukový projev a prvky postavené na umělé inteligenci
Sluchátka AirPods víceméně definovala tuto kategorii a každá generace se těší obrovské oblibě. Nejnovější model AirPods 5 jsou prozatím ta nejpokročilejší sluchátka, jaká kdy Apple s konstrukcí bez silikonových nástavců přinesl. Opět dorazila ve dvou verzích, nabídnou ještě účinnější technologii ANC a také několik dalších zajímavých novinek.
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AirPods 5 se představují
Nové AirPods 5 se nesou v duchu menších, ale velmi důležitých vylepšení. Design zůstal zachován – opět jde o sluchátka bez silikonových špuntů. Ta z principu netěsní tak dobře, a proto se musejí více spoléhat na technologii ANC, tedy potlačení okolního ruchu. Právě tento aspekt Apple u nové generace výrazně zlepšil a v porovnání s předchůdcem je ANC až o 50 % účinnější.
Toho bylo dosaženo použitím nové akustické architektury a pokročilých algoritmů. Dále se výrazného zlepšení dočkal také režim propustnosti (Transparency mode), který je nově přirozenější a neschází ani funkce Adaptive Audio a Conversation Awareness. První z nich kombinuje ANC a režim propustnosti podle okolního prostředí, zatímco druhá automaticky ztiší přehrávání, jakmile začnete mluvit.
Kvalitnější zvuk, nové funkce a dvě verze
Nová akustická architektura přinesla vylepšenou kvalitu zvuku, který je bohatší a detailnější. Vylepšen byl také personalizovaný prostorový zvuk (Personalized Spatial Audio) a sluchátka podporují novou generaci Siri AI. Tu lze ovládat i pomocí gest hlavy (přikývnutí = ano, zavrtění = ne) a za zmínku stojí i vylepšená odolnost proti prachu, potu a vodě (krytí IP57).
AirPods 5 se mohou pochlubit také funkcí Živý překlad (Live Translation), kterou pohání Apple Intelligence. Díky ní mohou sluchátka překládat konverzaci přímo do uší a tato funkce se aktivuje buď hlasovým příkazem, nebo stisknutím obou nožiček zároveň. S nožičkami souvisí ještě jedna novinka – možnost upravovat hlasitost posouváním prstu nahoru či dolů po jejich povrchu.
Tato funkce se ale týká jen dražší varianty, která dostala do vínku také bezdrátové nabíjení pouzdra. Výdrž byla oproti předchozí generaci vylepšena o hodinu a s aktivním ANC vydrží AirPods 5 na jedno nabití až 5 hodin. V kombinaci s nabíjecím pouzdrem se dá dostat až na 22 hodin a levnější model bez bezdrátového nabíjení nabízí 4 hodiny, respektive 20 hodin s pouzdrem.
Cena a dostupnost
Nová sluchátka AirPods 5 je možné na oficiálním webu Applu již předobjednat a klasický prodej začne 18. září 2026, tedy příští pátek. Základní model vychází na 3 490 Kč a verze s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem, lepší výdrží a tlakovým snímačem pro ovládání hlasitosti stojí 3 990 Kč. Cena je tedy výrazně nižší než vloni, kdy stál vrcholný model s ANC 4 990 Kč.