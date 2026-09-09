Nové Apple Watch Series 12 a Ultra 4 přichází. Vylepšovalo se hlavně zdraví a výdrž

- Apple Watch Series 12 přináší řádné vylepšení pro sledování vašeho zdraví
- Například častější snímání srdeční aktivity, nebo funkci Readiness
- Všechny novinky se navíc týkají i prémiovějších Apple Watch Ultra 4
- Základní Apple Watch Series 12 stojí 10 990 Kč, Watch Ultra 4 vyjdou na 21 990 Kč
Jednou z prvních hardwarových novinek, které Apple na své výroční konferenci věnoval pozornost, jsou hodinky Apple Watch. Představeny byly nové Watch Series 12, ale také prémiovější outdoorová varianta Ultra ve své již 4. generaci. Oba modely vesměs sdílejí design s minulou generací, několik ústředních novinek se však odehrálo uvnitř, pod šasi.
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Apple Watch Series 12 pro lepší zdraví?
Jednou z největších novinek je přepracovaný systém monitorování zdravotních údajů. Apple výrazně zvýšil frekvenci, s jakou hodinky během dne sledují srdeční tep. Nové Apple Watch měří srdeční tep každých 5 sekund. Ve srovnání s předchozí generací jde podle Applu o až 60× častější měření. Ještě podrobnější data poskytuje sledování variability srdečního tepu, tedy HRV. Ta se u nových hodinek měří každých pět minut. Apple tvrdí, že nový systém využívá dosud nejpřesnější snímač srdečního tepu, jaký se v nositelné elektronice nachází.
S novým systémem zdravotního monitoringu souvisí také nová funkce Readiness, tedy hodnocení připravenosti uživatele. Apple při jejím výpočtu využívá kombinaci údajů o aktivitě, životních funkcích a spánku. Cílem je nabídnout uživateli jednoduchý pohled na to, jak je jeho tělo připravené na další zátěž. Apple se tím dostává blíže funkcím, které už několik let nabízí specializované fitness náramky a prsteny. Rozdíl je v tom, že Readiness je nyní přímo součástí ekosystému Apple Watch.
Umělá inteligence, která poslouchá
Apple do nových hodinek přidal také sadu funkcí označovanou jako Audio Intelligence. Jednou z nich je rozpoznávání zvuků. Hodinky například dokážou identifikovat zvonek u dveří a upozornit na něj uživatele. Zajímavější je ale funkce Live Rewind. Ta umožňuje vrátit se o 15 sekund zpět v právě zachyceném zvuku a následně jej nechat přepsat do textové podoby. Funkce se aktivuje dvojitým stisknutím korunky Digital Crown, které dosud sloužilo k multitaskingu.
Novinkou jsou také Siri Recaps. Pokud je funkce aktivována, dokáže například shrnout obsah schůzek nebo jiných zaznamenaných zvukových poznámek. Apple zároveň připravil nový ciferník Siri Modular, který je součástí nového systému funkcí kolem hlasové asistentky.
Apple Watch Series 12 jsou dostupné také v několika nových barevných variantách. Hliníkové provedení nabízí odstíny vesmírně šedé, černé, světle zlaté a bronzové. Přední sklo chrání Ceramic Shield 2, který má zvýšit odolnost displeje proti poškození. U prémiových variant z leštěného titanu Apple nabízí barvy Radiant Gold a Natural. Vrací se také keramické provedení, které je nově dostupné v perleťově bílé a tmavě modré.
Všechny změny a novinky se týkají také Apple Watch Ultra 4. generace. K tomu Apple přidává větší baterií, která mu umožnit výdrž delší než 2 dny. Odolnější, outdoorové hodinky jsou nadále dostupné v přírodním a černém titanu. Apple k nim zároveň představil nový titanový řemínek.
Cena a dostupnost
Apple Watch naštěstí od loňského roku nezdražovaly. Základní model Series 12 startuje na 10 990 Kč, respektive 12 490 Kč za větší model. Titanové provedení pak startuje na 18 990 Kč, znovuobjevená keramika vyjde na necelých 25 tisíc korun. Další příplatek očekávejte za variantu s podporou eSIM. Watch Ultra 4 stojí také stejně, nehledě na barvu je pořídíte za 21 990 Kč.